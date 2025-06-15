 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 22.06.2025
22:12  Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории
20:05  Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
13:36  Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение, - Ирина Алкснис
11:39  День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:14  Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:00  Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин
00:05  Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
Суббота, 21.06.2025
22:07  Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
20:00  Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
15:00  "Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев
12:18  Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:03  Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:37  Президент Индонезии приехал к Путину на Петербургский форум под песню "Матушка-земля" (видео)
02:10  Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин
01:22  Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
00:05  Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
Пятница, 20.06.2025
20:30  Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена
18:20  "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
15:45  "Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
15:01  Премьер Казахстана поручил исполнительным органам обеспечить практическую реализацию казахско-китайских соглашений
02:07  Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
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00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
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02:55  Таджикистан. Почему в нашем рационе обязательно должны быть баклажаны?
00:05  Новые успехи ВС РФ на фронте и тревоги Запада и Востока - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.06.2025
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Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
20:05 22.06.2025

Олег Яновский "Методология власти"

ОТ СТАРТАПА ДО ФРОНТА: ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩИЕ ВОЙНЫ. ТЕХНОЛИДЕРЫ – ЭЛИТНЫЙ РЕЗЕРВ ПЕНТАГОНА
17 июня

Мы живем в эпоху, когда границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия. И если вы думаете, что это теория, посмотрите на то, что происходит прямо сейчас на Украине и Ближнем Востоке.



Накануне стало известно: Пентагон привлекает руководителей высокотехнологичных компаний - *Meta, OpenAI, Palantir - в качестве офицеров армии США. Они получают звания подполковников и вступают в новый элитный резерв - Detachment 201(Отряд 201), называемый "корпусом технологических лидеров". Это не просто имиджевая история, а важнейшая часть стратегии США по интеграции частного сектора в оборонную систему. Это не первая попытка: в Великобритании такой механизм давно отлажен. До пандемии в стране был создан корпус "Группы гражданских специалистов военной разведки", известной также по структурам вроде 77-й бригады. В него входили ключевые фигуры медиа, ИТ и коммуникационного бизнеса - топ-менеджеры Twitter, BBC. Они выполняли функции офицеров-советников: участвовали в принятии решений, разрабатывали стратегии, поддерживали информационные операции. Работая из дома, в своем гражданском ритме, они эффективно обслуживали интересы национальной безопасности. Это уже не тренд, а новая реальность. Мир больше не делится на гражданский и военный, как не делится на "мирное" и "военное" время. Война больше не объявляется. Она идет всегда - в другом темпе, другом формате, незаметно. Союз военного и гражданского сектора - не просто взаимодействие, а глубокое сращивание. Министерства по своей природе медлительны: бюрократия, ограничения по бюджету, невозможность быстро привлекать лучшие умы и технологии. Поэтому на Западе была создана альтернатива - оборонные институции нового типа. Их задача - действовать как венчурные фонды: гибко, быстро, рискуя, не отчитываясь за каждую копейку. Главное - результат.Пример - британский опыт. Но в США все масштабнее. Здесь работают структуры, формально государственные, но с рыночной логикой. Они инвестируют в стартапы, встраивают разработки в нужды армии, адаптируют их под поле боя, которое постоянно меняется. Это быстрая война - и для быстрой войны нужны быстрые технологии.

Важнейшая часть этой экосистемы - фонд In-Q-Tel, созданный ЦРУ еще в 1999 году. Это первый в мире государственно-частный венчурный фонд, задача которого - инвестировать в стартапы, чьи технологии могут быть полезны разведке и обороне. Каждый год фонд получает от государства сравнительно скромные 60 млн долларов США и вкладывает их в перспективные направления: квантовые вычисления, искусственный интеллект, кибербезопасность, робототехнику, логистику, автономные системы. При этом цель - не прибыль, а стратегическое преимущество. Такой подход позволяет не тянуться за будущим, а создавать его. Свою версию венчурного финансирования запустило и НАТО. Новый фонд объемом в 1 млрд долларов США инвестирует в стартапы на самых ранних стадиях. Цель - поддерживать самые смелые, даже безумные идеи. Квантовые технологии, ИИ, космос, энергетика, новые материалы - все, что может дать технологическое преимущество. Фонд управляется профессиональными рыночными менеджерами, а направления определяются разведывательными структурами стран-участниц. Это синтез рыночной экспертизы и государственных интересов - симбиоз, в котором рождаются военные технологии будущего. Эта модель пришла и на Украину. Американские и европейские фонды с участием украинских финансистов и олигархов массово инвестируют в украинские военные разработки. Не из альтруизма, а потому, что Украина стала уникальным тестовым полигоном: здесь можно обкатать новейшие технологии в реальных боевых условиях. Это своего рода "полигон в прямом эфире" для западной военной индустрии.В центре нового подхода - предприниматели и визионеры, зачастую бывшие военные, которые чувствуют ритм современной войны и могут создавать продукты "на ходу", прямо в процессе конфликта. Их цель - не разработка ради стратегии, а стратегия ради адаптации.

Современная война - это не только ракеты и дроны. Это логистика, ИИ, данные, коммуникации, киберпространство и даже когнитивные войны. И именно поэтому ключевую роль теперь играют не генералы, а предприниматели, инженеры и программисты. Они носят не мундиры, а худи и бейджи. Но сегодня именно они - офицеры войны. И пока одни еще верят, что война начинается с приказа и заканчивается мирным договором, другие уже давно ее ведут - ежедневно, глобально и без объявления.

Об этом в новой авторской программе Олега Яновского "Методология власти", соведущая - Анна Шафран.

* Meta (Instagram, Facebook) – включена в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ.

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Источник - Олег Яновский
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750611900


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