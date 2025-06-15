|Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
20:05 22.06.2025
Олег Яновский "Методология власти"
ОТ СТАРТАПА ДО ФРОНТА: ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩИЕ ВОЙНЫ. ТЕХНОЛИДЕРЫ – ЭЛИТНЫЙ РЕЗЕРВ ПЕНТАГОНА
17 июня
Мы живем в эпоху, когда границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия. И если вы думаете, что это теория, посмотрите на то, что происходит прямо сейчас на Украине и Ближнем Востоке.
Накануне стало известно: Пентагон привлекает руководителей высокотехнологичных компаний - *Meta, OpenAI, Palantir - в качестве офицеров армии США. Они получают звания подполковников и вступают в новый элитный резерв - Detachment 201(Отряд 201), называемый "корпусом технологических лидеров". Это не просто имиджевая история, а важнейшая часть стратегии США по интеграции частного сектора в оборонную систему. Это не первая попытка: в Великобритании такой механизм давно отлажен. До пандемии в стране был создан корпус "Группы гражданских специалистов военной разведки", известной также по структурам вроде 77-й бригады. В него входили ключевые фигуры медиа, ИТ и коммуникационного бизнеса - топ-менеджеры Twitter, BBC. Они выполняли функции офицеров-советников: участвовали в принятии решений, разрабатывали стратегии, поддерживали информационные операции. Работая из дома, в своем гражданском ритме, они эффективно обслуживали интересы национальной безопасности. Это уже не тренд, а новая реальность. Мир больше не делится на гражданский и военный, как не делится на "мирное" и "военное" время. Война больше не объявляется. Она идет всегда - в другом темпе, другом формате, незаметно. Союз военного и гражданского сектора - не просто взаимодействие, а глубокое сращивание. Министерства по своей природе медлительны: бюрократия, ограничения по бюджету, невозможность быстро привлекать лучшие умы и технологии. Поэтому на Западе была создана альтернатива - оборонные институции нового типа. Их задача - действовать как венчурные фонды: гибко, быстро, рискуя, не отчитываясь за каждую копейку. Главное - результат.Пример - британский опыт. Но в США все масштабнее. Здесь работают структуры, формально государственные, но с рыночной логикой. Они инвестируют в стартапы, встраивают разработки в нужды армии, адаптируют их под поле боя, которое постоянно меняется. Это быстрая война - и для быстрой войны нужны быстрые технологии.
Важнейшая часть этой экосистемы - фонд In-Q-Tel, созданный ЦРУ еще в 1999 году. Это первый в мире государственно-частный венчурный фонд, задача которого - инвестировать в стартапы, чьи технологии могут быть полезны разведке и обороне. Каждый год фонд получает от государства сравнительно скромные 60 млн долларов США и вкладывает их в перспективные направления: квантовые вычисления, искусственный интеллект, кибербезопасность, робототехнику, логистику, автономные системы. При этом цель - не прибыль, а стратегическое преимущество. Такой подход позволяет не тянуться за будущим, а создавать его. Свою версию венчурного финансирования запустило и НАТО. Новый фонд объемом в 1 млрд долларов США инвестирует в стартапы на самых ранних стадиях. Цель - поддерживать самые смелые, даже безумные идеи. Квантовые технологии, ИИ, космос, энергетика, новые материалы - все, что может дать технологическое преимущество. Фонд управляется профессиональными рыночными менеджерами, а направления определяются разведывательными структурами стран-участниц. Это синтез рыночной экспертизы и государственных интересов - симбиоз, в котором рождаются военные технологии будущего. Эта модель пришла и на Украину. Американские и европейские фонды с участием украинских финансистов и олигархов массово инвестируют в украинские военные разработки. Не из альтруизма, а потому, что Украина стала уникальным тестовым полигоном: здесь можно обкатать новейшие технологии в реальных боевых условиях. Это своего рода "полигон в прямом эфире" для западной военной индустрии.В центре нового подхода - предприниматели и визионеры, зачастую бывшие военные, которые чувствуют ритм современной войны и могут создавать продукты "на ходу", прямо в процессе конфликта. Их цель - не разработка ради стратегии, а стратегия ради адаптации.
Современная война - это не только ракеты и дроны. Это логистика, ИИ, данные, коммуникации, киберпространство и даже когнитивные войны. И именно поэтому ключевую роль теперь играют не генералы, а предприниматели, инженеры и программисты. Они носят не мундиры, а худи и бейджи. Но сегодня именно они - офицеры войны. И пока одни еще верят, что война начинается с приказа и заканчивается мирным договором, другие уже давно ее ведут - ежедневно, глобально и без объявления.
Об этом в новой авторской программе Олега Яновского "Методология власти", соведущая - Анна Шафран.
* Meta (Instagram, Facebook) – включена в перечень террористов и экстремистов, запрещена в РФ.
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