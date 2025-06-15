Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский

20:05 22.06.2025

Олег Яновский "Методология власти"



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17 июня



Мы живем в эпоху, когда границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия. И если вы думаете, что это теория, посмотрите на то, что происходит прямо сейчас на Украине и Ближнем Востоке.



