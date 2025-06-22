Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории

22:12 22.06.2025 Встреча с редакторами учебников истории

Президент России провел встречу с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11 классов и учреждений среднего профессионального образования.



22 июня 2025 года

Москва, Кремль



Встреча с редакторами учебников истории



В беседе приняли участие главные редакторы учебников по предметам "История России" и "Всеобщая история": помощник Президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, – а также Министр просвещения Сергей Кравцов.



***



В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!



Мы с вами встречаемся 22 июня. Ровно 84 года назад фашистская Германия напала на нашу страну, началась Великая Отечественная война. И хотел бы отметить, что без всякого преувеличения в основе победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживала наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество. А эта вера закладывалась по разным каналам: и через школу, и через церковь, через наши традиционные религии. Больше того, вы знаете, это лучше, чем кто-либо другой, часто мы слышали, в том числе от противника, что победа была достигнута, вернее, основы этой победы были заложены как раз в школе.



Но, к сожалению, в девяностые годы была утрачена и взаимосвязь, и единая логика исторического процесса и учебных программ. У нас функционировали десятки учебников, в которых излагались исторические факты и оценки давались прямо противоположные. Разобраться в этом было практически невозможно. Конечно, мы всегда за то, чтобы были разные, альтернативные точки зрения, это очевидно. Но какие-то базовые, фактологические вещи должны же излагаться. Это было утрачено.



И более того, я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все, что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях. Так, как излагалась, скажем, в некоторых учебных пособиях Сталинградская битва, – это просто без всякого преувеличения уму непостижимо. Все, что угодно писали, только не то, что именно Советский Союз переломил хребет нацизму и положил на алтарь победы такие огромные жертвы. До сих пор сосчитать, по-моему, еще никто не в состоянии. Как минимум 27 миллионов человек. И чего мы только в этих учебниках, учебных пособиях не видели. И откровенную русофобию, и, повторяю, искажение этих исторических фактов.







Ну и ничего здесь удивительного нет, поскольку часто эти учебники, учебные пособия готовились и издавались на иностранные гранты. Это все в известной степени напоминало идеологические компании двадцатых годов прошлого века, когда напрочь искажалась и целыми страницами вычеркивалась история дореволюционной России, как будто ее и не существовало, либо она существовала в каком-то искаженном зазеркалье. Хотя именно за тысячу лет русские и другие народы Российской Империи, Московского царства потом Российской Империи, создавали единое государство.



В 2013 году была принята концепция преподавания истории, и на основе этой концепции вы и организовали работу по школьным учебникам с пятого класса, потом колледжи, техникумы и так далее. Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений. Я вас хочу за это поблагодарить, весь коллектив, всех коллег ваших, которые работали над решением этой важнейшей задачи.



Теперь очень важно, конечно, определиться с так называемой обратной связью. Я просил бы, конечно, Сергея Сергеевича эту работу постоянно проводить. Эта обратная связь от самих школьников, от самих студентов, от преподавателей, которые пользуются этой учебной литературой, и, конечно, от родителей, безусловно. Это чрезвычайно важно, чтобы понимать, как люди относятся, те, на кого рассчитана ваша работа, к тому, что сделано. А если нужно, вы сочтете возможным, коррективы какие-то вносить – это вам виднее.



Теперь, конечно, очень важным вопросом является вопрос работы над учебниками по обществознанию. Это тоже большая, может быть, даже более сложная работа, она более тонкая. Но хотелось бы тоже от вас услышать оценки того, где мы находимся и как, вы считаете, к этому нужно подойти.



И наконец, учебники, которые вами сделаны, с 5-го и в более старших классах будут использоваться. А раньше? Ведь сознание человека, маленького ребенка закладывается гораздо раньше. Я уж сейчас не говорю про 1-й, 2-й, 3-й, 4-й классы. Даже в сфере дошкольного образования это тоже очень важно.



Во всех школах сейчас поднимается Российский Флаг и уроки проводятся соответствующие. Но с совсем маленькими ребятишками организовать работу может быть сложнее, потому что доносить информацию до них нужно, конечно, с учетом особенностей маленького ребенка, с учетом требований и знаний детских психологов. Это совершенно очевидная вещь. Хотелось бы с вами поговорить и на эту тему.



Спасибо.



С.Кравцов: Позвольте поблагодарить Вас за встречу. Проведена работа, о которой Вы неоднократно говорили, по созданию единых государственных учебников. И хотел бы в Вашем присутствии поблагодарить авторов, потому что фактически за три года такой кропотливой работы была создана вся линейка. Уже в школах реализуются учебники 10-го–11-го класса. В 10-м классе треть материала посвящена Великой Отечественной войне.



То, о чем Вы сказали, к сожалению, эти перекосы были. Было у нас 54 учебника, более 50 учебников. И понятно, что не всегда в учебниках соответственно исторической правде излагался материал. Каждая школа практически работала по своей программе: в одной школе изучалась Сталинградская битва, а в другой школе могла не изучаться, к сожалению.



Сегодня мы полностью эту ситуацию исправили. Во всех школах реализована единая программа по истории, разработана ведущими специалистами. На историю Великой Отечественной войны – 30 процентов времени, отдельные уроки по Сталинградской битве, Брестской крепости, блокаде Ленинграда.



Параллельно подготовлен курс под руководством Александра Огановича [Чубарьяна] по мировой истории. Сегодня мировая история – не в отрыве от истории нашей страны, а они взаимоувязаны. И это тоже очень важно, об этом многие учителя говорили.



В целом учителя позитивно отнеслись к учебнику, потому что в учебниках есть правдивый исторический материал, есть ссылки в том числе на сайты музеев, есть отсылки сразу к фильмам, которые нужно посмотреть, рекомендованные.



Стоимость учебника, так как он государственный, ниже коммерческих учебников. Это тоже важно.



И параллельно ведется работа над учебником обществознания. Обществознание будет изучаться с 9-го класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания. Я думаю, Владимир Ростиславович [Мединский] дополнит, потому что является автором учебника обществознания.



Владимир Владимирович, предлагаю Анатолию Васильевичу [Торкунову] дать слово как одному из авторов учебника истории России, потому что действительно это один из ключевых мировоззренческих предметов.



В.Путин: Пожалуйста, прошу Вас.



А.Торкунов: Владимир Владимирович, Вы упомянули события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И мне кажется, что в учебнике для 10-го класса этому не просто уделено много внимания, но исторические факты, их значение сопровождаются ссылками на огромное количество художественных произведений. Через QR-коды ребята могут сразу выйти на фильмы самые лучшие, которые посвящены войне, на спектакли и даже на музыкальные произведения. И это, конечно, создает совершенно другую картину, в 5D, для тех, кто изучает историю. И мне кажется, что в этом новаторский подход, который реализовали авторы. Это большой коллектив авторов, который работал над этим учебником. Лучшие специалисты по тому или иному периоду или по тем или иным событиям. И это, мне кажется, дает возможность считать учебники наши инновационными. Это касается не только 10-го класса, но и касается учебников, начиная с шестого класса, посвященных российской истории. С 1 сентября уже все ребята будут заниматься по этому единому учебнику.



Но я хотел бы отметить, что результаты ЕГЭ и прошлого, и нынешнего года показывают, что те, кто занимался по новым учебникам (они уже работают два года), очень хорошо готовятся к ЕГЭ и хорошо его сдают. И хорошие, отличные оценки – это почти 90 процентов в части, касающейся этого периода истории. А он не только о войне, он и о современной истории, включая события самого последнего времени и включая СВО, и события 2000-х годов. И мне кажется, что это большое достижение.



Не хочется себя хвалить, конечно, тем более что только один из участников, но большое достижение этого авторского коллектива, который сумел, в общем, в достаточно небольшом по объему учебнике все эти события совместить и показать ребятам. Надеюсь, что так же будут работать и учебники для 6–11 классов.



Но Вы знаете, Владимир Владимирович, я хотел бы одну проблему поставить, которую мы достаточно давно обсуждаем в кругу историков и преподавателей. Она связана с тем, чтобы рассмотреть возможность сдачи ЕГЭ именно по истории, в том числе для тех, кто сдает в гуманитарные вузы.



Сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание. Даже с новым учебником, который, я уверен, будет лучше, чем предыдущие, вместе с тем нам кажется, что субстантивно, содержательно было бы важнее, если бы ребята готовились, это не сразу, конечно, но через какой-то период, готовились к сдаче ЕГЭ по истории, для того чтобы поступать на гуманитарные, социально-экономические специальности. Конечно, важно было бы сохранить там вопросы по обществознанию. Но в курсе истории и сегодня все обществоведческие понятия уже присутствуют. Это можно было бы усилить дальше, в том числе дорабатывая на перспективу, конечно, учебник по истории. Но сегодня получается, что 46 процентов ребят, наших выпускников школ, сдают экзамен по обществознанию. А социологический опрос, да и наше понимание сегодня показывают, что знание истории все-таки находится сегодня на достаточно низком уровне. У школьников, имею в виду, и тех, кто поступает в вузы. Но почему? Мы же понимаем, почему. Потому что в старших классах ребята начинают готовиться к ЕГЭ, которые нужны для поступления в тот или иной вуз. И по существу, история оказывается в стороне.



Да, сейчас по Вашей инициативе в вузах будет преподаваться курс российской и всемирной истории на первом курсе, там есть и часы соответствующие. Но когда ребята приходят совсем не подготовленные по этому предмету, я боюсь, что на них свалится сразу там такое количество предметов инженерных, естественнонаучных, которые надо изучать, и сложных довольно, один сопромат чего стоит, как известно. Представляется, что все-таки важно было бы, чтобы курс истории охватывал всех ребят, хотя бы тех, кто поступает на гуманитарные и социально-экономические специальности. Мы до встречи с Вами советовались с коллегами, и должен сказать, что это такое консолидированное мнение, историков во всяком случае.



В.Путин: Хорошо. Я сдавал историю, когда поступал в университет.



Хорошо.



Пожалуйста.



А.Чубарьян: Владимир Владимирович, всеобщая история в школе начинается даже на год раньше отечественной, она идет с пятого класса. Надо сказать, что существовавшие учебники по всеобщей истории, я бы сказал, носили такой европоцентристский характер. То есть они в основном касались европейской истории практически. И главное, мне кажется, отличие нынешнего учебника, который мы сделали, – там очень сильны разделы других континентов. Восток представлен, там и страны Азии, увеличен Китай, Индия, но там есть и Африка, которая тоже интересна, есть Латинская Америка. Мне кажется, это одно из очень важных достижений. И теперь наши школьники увидят процесс в довольно общем виде.



Второй момент, который мы имели в виду. Все-таки все периоды увязаны ролью России в мировой истории, то есть показываем события в мире, но одновременно мировую историю. Например, в разделе "5-й класс", "История древнего мира", – раньше это был только древний мир. Теперь в новый учебник введены археологические раскопки, Владимир Владимирович, на территории нашей страны, относящиеся к древней истории. Это Сибирь, это те находки, которые там были. Я думаю, это тоже одна из особенностей этих учебников.



Анатолий Васильевич сказал и Вы, Владимир Владимирович, сказали о важности истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мы расширили здесь Вторую мировую войну, показали роль нашей страны, в частности, на Востоке, на Дальнем Востоке, наш вклад в разгром японского милитаризма. Мне кажется, сегодня этот учебник стал более насыщенным и более интересным.



Теперь я хотел бы сказать два слова: четыре года назад у нас был Всемирный конгресс учителей истории, Вы тогда приветствие направили, было много людей. Он делался вместе с европейскими организациями. У меня сейчас новая идея, я ее уже обсудил, в следующем году сделать второй конгресс учителей истории, расширить там, конечно, представительство Евразии. Я уже беседовал с китайскими представителями, Южная Африка проявила большой интерес, Бразилия. Мне кажется, мы могли бы сделать этот конгресс.



При Совете Европы они сделали институциональный предмет, проект по преподаванию истории в школе. Мне хочется в результате нашего конгресса учителей институционально сделать такой центр в Москве, который был бы с участием всех стран, но он бы охватывал не только Европу, а был бы [мировым]. Мы могли бы это сделать. И на этом конгрессе, мне кажется, было бы важно показать наш опыт и наши новые учебники, которые стали бы интересом для всех.



Я предварительно имел контакт и с Китаем, и с Южной Африкой, и с Бразилией. Все поддерживают эту идею. Я даже написал Вам письмо, хотим в следующем году этот конгресс провести. Я думаю, что это было бы важно.



В.Путин: Хорошо, спасибо.



Я еще раз хочу Вас поздравить с государственной наградой, которая отмечает Ваши заслуги.



А.Чубарьян: Спасибо большое.



В.Путин: Вам спасибо большое.



В.Мединский: Владимир Владимирович, очень кратко я скажу, что учебники стали не только современными по форме, то есть они взаимодействуют с огромным количеством электронного массива, который мы специально под эти учебники создали и развиваем. То есть учебник – это окно в мир знаний по истории. И дальше ты попадаешь на сайты, музеи, ресурсы, архивы, фильмы, даже сериалы, лекции сквозь учебник.



Они стали гораздо легче по стилю. Мы переработали стиль, он стал менее академичным, более популярным. Это отмечают и учителя, и ученики. Он гораздо удобнее для подготовки к ЕГЭ, технологичнее. И поэтому результаты ЕГЭ последних лет стали существенно лучше по истории у тех, кто готовит по новым учебникам.



В конце концов, он просто долговечнее, потому что предыдущие учебники, несмотря на то что их было 50 с кепкой, это все было в мягкой обложке, клеенные учебники, которые рассыпались, а бюджет каждый раз платит заново. Наши учебники сшиты, в твердой обложке, срок службы будет 5 лет. Это большая экономия бюджетных средств.



Но самое главное, мы, перерабатывая очень существенно содержание, избавились от большого количества ложных посылов. И наши учебники даже более идеологизированные.



Приведу один пример. Вот учебник седьмого класса, XVI-XVII век, история России. Мы всегда учили, что 1954 год – это не только запуск процесса [передачи] Крыма, это всенародное отмечание 300-летия воссоединения Украины с Россией. И даже под это дело снимались кино, писались картины. И вот эта совершенно лживая исторически, вызывающая всегда улыбку у историков, фраза про воссоединение Украины с Россией, мы наконец-то… Почему это было? Потому что только что Берию с Маленковым отстранили от власти. Хрущев боролся за власть в партии, ему нужны были голоса членов ЦК самой большой Компартии – Украины. Поэтому 1954 год, отсюда и Крым, и вся вот эта история.



На самом деле речь шла о вхождении в состав Московского царства на правах определенной автономии земель Войска Запорожского вместе с запорожцами и землями. И подписывал этот договор гетман Войска Запорожского и русского Богдан Хмельницкий. То есть вхождение под протекторат в состав Московского царства. Какое воссоединение? Не было никакой Украины, не было государственности. О чем можно говорить?



Поэтому мы расставляем все правильные здесь в данном случае исторические оценки, избавляясь от вынужденной идеологизации, которая порождала у детей ложное представление о том, что было на самом деле. Ну и показываем непрерывность и преемственность нашей истории.



Каждый учебник начинается – от форзац и нахзац, как говорят издатели, – с одной стороны карта нашей страны, которой она была в начале изучаемого периода, а в конце, вы можете посмотреть, – карта нашей страны в завершении изучаемого периода. И мы видим, как усилиями наших предков строилась наша страна, собиралась буквально по кусочкам, от маленького Московского княжества и далее, далее до Советского Союза и дальше.



А.Торкунов: Любопытно, что на обложке учебника для пятого класса изображены арка Пальмиры, а за аркой Херсонес и Севастополь.



В.Мединский: Это та самая арка, которая была на советском учебнике.



А.Торкунов: То есть это тоже показывает связь истории, связь истории разных стран, разных регионов, и России, конечно, прежде всего, которая всегда участвовала в историческом процессе. То есть задумки такие были по обложкам тоже, мне кажется, очень любопытные и интересные. Это дополнительная "привлекаловка" для ребят, когда они берут учебник в руки.



Владимир Владимирович, Вы совершенно, мне кажется, правильно затронули проблему, связанную с историческим воспитанием, образованием детей. И здесь, мне кажется, в последнее время появились неплохие находки, в духе комиксов, изложения разных наших исторических событий.



На недавней книжной выставке на Красной площади присутствовали такие издания. Может быть, они еще не до конца совершенны сегодня, но они выдержаны в духе исторической правды. И главное, что они для детей привлекательны, потому что это рисованные картинки, где дается объяснение того или иного события, его описание. Это для детей младшего возраста, условно говоря, пять, шесть, семь лет или, может быть, для тех, кто учится в самых младших классах, семь-восемь лет. Но, мне кажется, это здорово.



И второе, я обращаю внимание на то, что в последнее время по телевидению появились исторические мультфильмы, именно исторические, не развлекательные, а исторические, которые тоже излагают события самых разных лет. Мне кажется, это можно было бы рекомендовать и нашим дошкольным учреждениям для просмотра детьми, и вообще заниматься популяризацией такого рода работы. Мне кажется, она очень полезна именно для детей этого возраста.



В.Путин: Да, это правда.



Что касается 1954 года, мы понимаем, с чем это связано было тогда. Это было продолжение политики Компартии, большевиков по поводу так называемой коренизации. А началась она с того, что после того, как эти же, по сути, политические силы способствовали развалу империи, потом предпринимали попытки восстановить российскую государственность и искали новые формы, пытаясь привлечь какими-то красивыми лозунгами национальные элиты. Вот отсюда и пошла ленинская идея коренизации и создания так называемых независимых государств, которых, естественно, никогда и не было.



Ну, это отдельная тема, как раз для таких специалистов как вы.



[…] Источник - kremlin.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750619520





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрели отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета за 2024 год

- Логика реформ-3: Новое качество нации в XXI веке

- Олжас Бектенов обсудил с главой Proton Holdings Чунронг Ли планы по выпуску электромобилей в РК

- Казахстан и ЕС расширяют экологическое сотрудничество в сфере водных ресурсов и управления отходами

- Вице-премьер Казахстана Скляр встретился с главой "Газпрома" Миллером на полях ПМЭФ-2025

- Гизат Нурдаулетов принял участие в очередном заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Чолпон-Ате

- Назначен заместитель акима города Алматы

- КИСИ и другие: какой прок Казахстану от государственных "мозговых центров"?

- Разработку системы обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий проверил Канат Бозумбаев

