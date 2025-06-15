Русская армия реализует планы наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 23.06.2025 Русская армия реализует планы летней наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников, Дарья Продина



СВО



Пока на внешнеполитическом фронте продолжалась ирано-израильская драма с уже прямым вмешательством США, на фронтах СВО продолжались наступательные действия ВС РФ. В Сумской области русская армия пошла разделываться уже и со вторым эшелоном вражеской обороны. В центре внимания как наших, так и западных военных аналитиков оказались Покровское и Константиновское направления и особенно их стык, где разворачиваются наиболее перспективные события. Заканчивается история противостояния двух армий в междуречье Волчьей и Мокрых Ял на Южно-Донбасском направлении, и векторы движения все увереннее смотрят на Днепропетровщину.



Сумское направление







Не дожидаясь полной ликвидации "укрепов" ВСУ в Юнаковке, русская армия на уходящей неделе приступила к прорыву второго и ключевого рубежа обороны врага на пути к Сумам. Вскоре после начала наступления наши передовые подразделения прорвались между Писаревкой и Малой Корчаковкой, таким образом перебив трассу Н-07. По ней ВСУ обеспечивали как саму оборонительную линию по полосе сел восточнее Писаревки, так и саму Юнаковку. Неприятелю остались для логистики в этом районе только малые лесные дороги, что как резко удлиняет логистическое плечо, так и усложняет саму схему обеспечения небольших сельских гарнизонов.



Логично предположить, что после нарушения целостности оборонительной линии дальше ВС РФ от своего вбитого клина пойдут и на штурм Писаревки и Малой Корчаковки. Достигнутый успех также дает шанс русским штурмовикам глубже инфильтрироваться густыми лесами в оперативный тыл противника, что потенциально поведет за собой обвал всего оборонительного эшелона. Ведь невозможно удерживать позиции, когда атака идет и с фронта, и с тыла.



Покровское направление (западный сектор)



По итогам прошедшей недели уже можно смело говорить о том, что на Покровском и Константиновском направлениях наши войска реализуют главные задачи летней наступательной кампании. Того же мнения и аналитики западной прессы, которые уже расписали статьи о центральных секторах фронта в Донбассе, ключевых для лета 2025 года. Масштаб задействованных сил и потенциальный выигрыш просто несоизмеримы с "предложениями" от других участков фронта. Это понимает и командование ВСУ, иначе зачем бы еще месяц назад перебросило отовсюду целый "пасьянс" частей с других направлений. Задача же стоит не столько в овладении территорией, сколько в разгроме врага, который даст в том числе и территории, что и можно реализовать здесь.



На всем протяжении Константиновского и Покровского направлений идут ожесточенные бои, ВСУ всеми силами пытаются не допустить нового прорыва. Однако в дело вступает принцип, подразумевающий максимальные выгоды от напряжения сил на стыках оборонительных районов противника или же на их флангах. Вместе с прорывом в тылы Покровско-Мирноградского узла и штурмом села Новоэкономическое на восточном фасе Покровского направления наши войска активизировались и на западном участке боев за городскую агломерацию.



От недавно освобожденной Новосергеевки, стоящей у края сектора наступления, началось движение дальше на Днепропетровскую область. Предполагаемая задача русских штурмовиков – выйти во фланг и в тыл украинских сил, засевших в Удачном, и, ликвидировав, развить атаку на Новоподгородное и шахту "Красноармейская-Западная" с ее терриконом. Это даст возможность далее атаковать на север в направлении Сергеевки, и в случае успеха трасса Е50, по которой идет снабжение из Павлограда, выйти из игры. Таким образом, совокупность действий ВС РФ западнее и северо-восточнее Покровска и Мирнограда грозит противнику полной изоляцией большого оборонительного района и будет означать настоящую донбасскую катастрофу.



Покровское направление (восточный сектор)



На другой стороне района части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ успешно развивали в эти дни наступление "веером" от недавно освобожденного поселка Коптево. Атака ведется в направлении Новоторецкого, а также Федоровки и Разино, а главная и крупная на данном этапе цель – предместье Покровска, городок Родинское. Цель наступления здесь – перебить сельские дороги, по которым украинские подразделения получают снабжение и максимально быстро выйти за реку Казенный Торец. У ВСУ есть шанс притормозить это наступление русской армии, если успеют выставить и насытить личным составом полосу сел Новоторецкое – Владимировка – Шахово, весьма удобную для обороны. Но это можно и предотвратить, если не снижать темпы атаки и опередить их.



Чуть южнее передовые подразделения ВС РФ, продвигаясь в направлении поселка Разино, обеспечивают возможность удара в тыл позициям противника в Новоэкономическом, важность которого для неприятеля трудно переоценить. Ситуация может сложиться так, что восточный сектор Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ схлопнется, а украинские войска будут вынуждены отойти к Мирнограду, сохраняя последний внешний оборонительный рубеж перед ним. Он может проходить по административным зданиям шахты "Капитальная" и прочим техническим сооружениям, ранее обеспечивавшим работу промышленного предприятия. Вместе с тем нельзя не заметить, что атака ВС РФ в стык оборонительных районов ВСУ привела к тому, что фронт противника сильно удлинился. А это требует от него выделения больших сил для обеспечения целостности оборонительных порядков. Соответственно, вместе с ростом протяженности позиций сокращается их плотность.



Южно-Донбасское направление



В междуречье Волчьей и Мокрых Ял на горизонте показалась уже полная ликвидация обороны ВСУ с выходом в излучину второй из рек. После освобождения села Богатырь украинский фронт западнее "упал", и неприятель вскоре сдал Отрадное с окрестностями, решив попытать счастье в обороне Комара. Однако и это ничего существенного не дало, и Комар к моменту написания этих строк уже под нами, село Запорожье тоже, а враг ушел за Мокрые Ялы. Сейчас идет добивание противника в опорниках севернее Комара, и серия битв за данный сектор уже проиграна ВСУ, за спиной у которых нет никакой опоры.



На пути русской армии в междуречье остались всего 2 маленьких населенника – Ялта и Зирка, за которые маловероятно, что будут сильно цепляться. Стоит предположить, что неприятель, учитывая быстрое сворачивание усилий по обороне междуречья, попытается реализовать следующую тактику. Маневренная оборона в степной местности требует куда большего числа личного состава и техники, и враг это понимает, как и то, что он это не потянет. Ему придется искать альтернативу: например, организовать линию обороны от Новопавловки на севере вплоть до Великомихайловки на юге, по рубежу Волчьей и других водных артерий. А оставшиеся села, где оборона могла быть подготовлена еще задолго до текущих событий, использовать в качестве заслонов для задержания и выматывания ВС РФ.



Нельзя терять из виду и политическую составляющую принятия решений, идущую вразрез с военной логикой. Уход за реку для попытки стабилизировать фронт автоматически означает, что в случае чего ВС РФ войдут на территорию Днепропетровской области еще с нескольких новых точек. Река как раз и является границей региона с ДНР в секторе боев. Весьма вероятно, что при необходимости отходить из излучины Мокрых Ял за излучину Волчьей ВСУ еще попытаются побороться. Так или иначе, оперативный кризис у противника на Южно-Донбасском направлении стремительно нарастает.



Южно-Донбасское направление (новопавловский сектор)



А пока части 41-й гвардейской армии ВС РФ уже вошли на территорию Днепропетровщины по фронту порядка пяти километров, на глубину около 1 километра. Позиции для дальнейшего броска вглубь обороны ВСУ обустроены, и войска прибывают в приготовлениях к атаке на крайне важный населенный пункт, стоящий прямо по курсу – Новопавловке. Противник готовится к ее обороне уже относительно давно, и битва в обозримой перспективе видится тяжелой. Однако план обороны ВСУ, скорее всего, сведется к двум главным аспектам: сначала задержать ВС РФ на внешнем контуре обороны Новопавловки, а потом скорее отступить в само село, и как только русские штурмовики прорвутся туда, оперативно уйти в западную часть, за реку Соленая. При том высока вероятность того, что восточная часть села и прилегающие поля на восточном берегу реки будут заминированы. Это единственная гарантия для неприятеля выиграть время и повысить шансы выстроить устойчивую оборону по берегам рек, согласно ранее предложенной оценке намерений ВСУ в секторе боев.



Эта теория уже подтверждается косвенно следующим фактом. Чуть севернее Новопавловки украинские войска зубами вгрызлись в район поселка Муравка. При рассмотрении карты местности станет ясна причина такого упорства с маленьким и не таким уж важным населенником. К югу от Новопавловки Соленая впадает в Волчью, а рядом укрепленные села с гарнизонами. А вот на севере, за Муравкой и за Соленой нет почти никакой опоры, поля и посадки вплоть до следующего значимого узла – поселка Межевая.



Соответственно, над Новопавловкой у них слабое место, а значит именно там меньше всего шансов сдержать ВС РФ. Это открывает возможность для нас "сделать ход конем" и форсировав Соленую в районе Муравки, атаковать в направлении хутора Чугуево и попутно перебить сельскую трассу, соединяющую Новопавловку с Межевой. Этим ВС РФ не просто приговорит Новопавловку, но и нарушит потенциальные планы ВСУ организовать оборону по западным берегам рек южнее Новопавловки.



Новый виток эскалации



Происходящее между Ираном и Израилем, всю эту неделю продолжающими обмениваться ракетными ударами, стало еще жарче с вмешательством Вашингтона. В ночь на 22 июня США обстреляли ядерные объекты Тегерана противобункерными бомбами, а также американские ракеты прошлись по целям в Исфахане и Натанзе. После этого Трамп задал пресс-конференцию, на которой призвал Иран не отвечать на удар, а заканчивать войну с Израилем, иначе будет еще хуже.



Иран же оставил за собой право на любую защиту, и спустя полдня прозвучало предложение перекрыть Ормузский пролив, поддержанное иранским парламентом. В Вашингтоне на это ответили, что тем самым Тегеран навредит лишь себе, а также заявили, что сегодняшний удар наносился не с целью свержения власти в стране, а для устранения ее ядерных амбиций. На данный момент тяжело спрогнозировать, как будет развиваться дальше эта весьма щекотливая ситуация. Справедливо будет сказать, что она все больше озадачивает весь как минимум дипломатический мир.



Вчера, 21 июня, главным событием недели стали подтверждающиеся сведения о модернизации русских "Гераней" и возросший вместе с ней эффект на поражаемые объекты Украины. Источник - Readovka

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