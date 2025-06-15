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Лондон потирает руки: Трамп, ударив по Ирану, наконец-то, попал в ловушку, - "СП"
01:02 23.06.2025

У Европы и США разные интересы. ЕС "вписался" за Украину. Тегеран его не волнует, но он - трясина для Америки

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Всеволод Шимов
Геворг Мирзаян
Дмитрий Ежов
22 июня 21:18

Великобритания не была причастна к ударам США по ядерным объектам Ирана, сообщил 22 июня телеканал Sky News. Позже это подтвердил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс: "Великобритания не была вовлечена в эти атаки".

В свою очередь, премьер Британии Кир Стармер в заявлении в соцсети X в связи с ударами по Ирану сообщил, что Лондон призывает Тегеран вернуться за стол переговоров и прийти к дипломатическому решению кризиса, подчеркнув, что ядерная программа Ирана "является серьезной угрозой международной безопасности".

А что остальные союзники? Прямо агрессию США пока никто не поддержал, даже на словах. Ситуация напоминает 2003-й год, когда вторжение в Ирак поддержала только Британия, причем не только на словах. В этот раз даже они оказались не готовы помочь делом?

Многие эксперты считают, что президент США Дональд Трамп своими действиями только ослабил свои позиции - к внутреннему расколу в самих Штатах добавляется новая линия раскола с союзниками по НАТО, действовать без оглядки на которые, Трампу будет трудно: ему нужна поддержка как на иранском, так и на китайском треке.

Впрочем, оказать эту поддержку европейцы могут, но не безвозмездно. Взамен они, наверняка, захотят, чтобы Трамп продолжил помогать Украине, которую они без США не вытянут. В этом плане ситуация может оказаться куда неприятнее для России, чем выглядит на первый взгляд.

- По факту Запад расколот уже давно, - считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

- Есть понимание того, что атака США на Иран стала пересечением "красной линии", и дальнейшая эскалация вполне может привести к полномасштабной войне, которая станет мировой. И тут уже не так важен ущерб, причиненный Ирану в результате удара. Важен сам прецедент.

Ответ же от Ирана при этом может быть в любой форме, в том числе, самой неожиданной и болезненной для США. На этом фоне молчание европейских лидеров симптоматично и свидетельствует об углублении раскола. Впрочем, заметим, что у них и до этого с администрацией Трампа наблюдались разногласия.

Для России в сложившейся ситуации больше плюсов, чем минусов. Во-первых, развитие ситуации по такой траектории еще больше отвлечет внимание Европы и США от Украины, что заметно скажется, в том числе, на обеспечении ресурсами киевского режима и ВСУ. Во-вторых, нельзя исключать перекрытия Ормузского пролива и дальнейшей эскалации, что неминуемо приведет к росту цен на нефть…

"СП": А нет ли опасения, что Трамп может утратить свободу маневра и Европа, пользуясь слабостью его позиций, будет еще активнее шантажировать: мы поддержим тебя в Иране, а ты, будь любезен, не сворачивать поддержку Украины?

- Европа, вероятнее всего, в этих условиях погрузится в свои собственные проблемы. Тем более, что их предостаточно. Реализация такого сценария станет демонстрацией того, что на самом деле Украина для Европы не так уж и важна…

- Иран - это прежде всего история США с их мощным еврейским лобби, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

- Великобритания и ЕС в открытую конфронтацию с Тегераном не вписывались с самого начала. В каком-то смысле это их ответ на нежелание Трампа активно поддерживать Украину.

"СП": Больше никто из союзников по НАТО не поддержал Трампа даже на словах. Это уже даже не 2003-й, когда Блэр единственный на Западе поддержал Буша. Полная изоляция?

- Это не изоляция, но признак нарастающего расхождения интересов. Трамп вслед за Израилем все больше увязает на Ближнем Востоке. ЕС увяз на Украине.

"СП": У Европы есть какая-то консолидированная позиция по этому вопросу? С одной стороны, там традиционно поддерживают Израиль. С другой - сегодня очень сильны пропалестинские настроения, да и значительная мусульманская диаспора - важный фактор.

-Да, в ЕС единства нет. Европа не будет активно противодействовать Трампу в Иране, но и ждать активной поддержки от нее тоже не стоит. К тому же, Европу не может не беспокоить возможный рост мировых цен на нефть из-за конфликта в Иране. Это больно ударит по европейской экономике, которая так и не оправилась от потери дешевых российских углеводородов.

"СП": Насколько бомбардировками Трамп ухудшил свой имидж и ослабил позиции в Европе? Или там уже ослаблять и ухудшать нечего?

- В ЕС Трампа, конечно, тихо ненавидят, но вынуждены терпеть, ибо повлиять на Вашингтон не в состоянии. Но нужно понимать, что к иранскому режиму в Европе тоже особых симпатий нет, и пока конфликт в Иране напрямую не влияет на Европу, на него будут смотреть, особо не вмешиваясь.

"СП": Можно ли говорить об углублении раскола коллективного Запада после произошедшего? Насколько это выгодно нам?

- Это, повторюсь, не раскол, а расхождение интересов. Трампу интереснее возня на Ближнем Востоке и неинтересна Украина. ЕС, напротив, хочет "дожать" украинский конфликт, а вот дестабилизация на Ближнем Востоке ему не нужна. Поэтому США и ЕС будут вести каждый свою игру. В принципе, России выгодно подобное распыление сил, но, если в Иране нынешний режим падет, это чревато очень серьезными осложнениями для Москвы.

"СП": Многие эксперты неоднократно уже высказывали мысль, что Трампу нужна будет поддержка Европы в противостоянии с Китаем и Ираном, в обмен он может пойти на ступки по продолжению помощи Украине. Так ли это? Насколько эта ситуация изменится теперь?

- Безусловно, если бы Запад действовал консолидированно, Трамп чувствовал бы себя увереннее. Но он собственными руками настроил Европу против себя. Кроме того, интересы у ЕС и США объективно сейчас разные. США - неевропейский глобальный игрок. С американской перспективы важнее сдерживать Китай, и конфликт в Иране - это прежде всего косвенный удар по Китаю и его проекту "нового Шелкового пути".

В условиях западных санкций Иран давно вошел в зону экономического влияния Китая, и США с Израилем сейчас попытаются его оттуда выбить. Европе, напротив, эти глобальные игрища малоинтересны, а вот добиться победы на Украине и нанести поражение России - это то, чего хотят в Брюсселе. ЕС и США сегодня - это такой тянитолкай, головы которого смотрят в разные стороны.

- По факту вся Европа поддержала Соединенные Штаты так или иначе, поэтому говорить о каком-то расколе нельзя, - считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

- Никто не выразился против. Тот же Мерц говорил о том, что Израиль делает для Запада грязную работу. То есть получается, он тоже поддержал Америку. Поэтому, в общем и целом, никакой изоляции Трампа на Западе нет. И этой изоляции тем более не будет в том случае, если операция Трампа против Ирана закончится успехом. Проще говоря, если Иран на атаки никак не отреагирует или отреагирует крайне слабо.

Трамп не ослабил свой имидж в Европе, потому что он не сделал ничего такого, что выбивается из общей европейской парадигмы. Евросоюз воспринимал Иран как угрозу, Евросоюз воспринимал иранскую ядерную программу как угрозу. С этой точки зрения здесь и сейчас нынешние конкретные лидеры ЕС не имеют ничего против того, что сделал Дональд Трамп. Если бы он прекратил помогать Украине или еще сделал какие-то такие шаги, то Европе это рассматривали бы как отход от принципов коллективного Запада. Здесь, да, была бы проблема.

Что касается наших интересов, все зависит от того через какую призму смотреть. С тактической точки зрения, то, что произошло нам выгодно. Потому что теперь США нужно укреплять позиции своих людей, своих баз на Ближнем Востоке, укреплять оборону Израиля, а значит, то оружие, которым могло бы пойти на Украину, пойдет на Ближний Восток.

С другой стороны, нам не выгодно, если иранцы всерьез воспримут то, что произошло, и создадут ядерную бомбу. Нам невыгодно, если начнется большая американо-иранская война, которая разрушит Иран, лишит нас союзников в борьбе со исламским терроризмом и превратит Иран в огромное пространство нестабильности. Поэтому тут позиции 50 на 50.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750629720


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