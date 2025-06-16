Синьхуа: Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух"

07:43 23.06.2025

Синьхуа опубликовало доклад "Развитие "Духа Китай -- Центральная Азия": достижения, возможности и перспективы регионального сотрудничества"



Астана, 22 июня /Синьхуа/ -- Государственный аналитический центр Синьхуа в воскресенье в столице Казахстана Астане опубликовал доклад "Развитие "Духа Китай -- Центральная Азия": достижения, возможности и перспективы регионального сотрудничества".



Доклад описывает плодотворные результаты сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, выделяет существующие возможности и вызовы, анализирует перспективы региональной кооперации.



Согласно докладу, с начала новой эпохи китайско-центральноазиатское сотрудничество достигло плодотворных результатов в семи ключевых областях: торгово-экономические обмены, инфраструктура, энергетическое сотрудничество, нарождающиеся сектора экономики, наращивание потенциала развития, взаимное обучение цивилизаций, защита мира и спокойствия.



Как указывается авторами, КНР и пять стран Центральной Азии стали хорошими соседями, друзьями, партнерами и братьями, разделяющими общую судьбу. Вместе шесть государств создали в Евразии новый ландшафт дружественного, стабильного и процветающего соседства.



Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух" взаимного уважения, взаимного доверия, взаимной выгоды, взаимной помощи и продвижения совместной модернизации за счет высококачественного развития, задав эталон регионального сотрудничества для всего мира.



В докладе отмечается, что высококачественное развитие Китая и его внешняя открытость высокого уровня вместе с новой волной научно-технических и промышленных преобразований предоставили значительные возможности для сотрудничества между КНР и странами Центральной Азии. Вместе с тем их взаимодействие сталкивается с такими рисками и вызовами, как унилатерализм, протекционизм, геополитические риски и нетрадиционные угрозы безопасности.



Авторы подчеркивают, что дальнейшее сотрудничество между Китаем и Центральной Азией должно руководствоваться концепцией построения сообщества единой судьбы человечества, а также тремя крупными глобальными инициативами -- Инициативой по глобальному развитию, Инициативой по глобальной безопасности и Инициативой глобальной цивилизации.



Доклад призывает твердо придерживаться принципов взаимной поддержки, совместного развития, всеобщей безопасности и дружбы, передающейся из поколения в поколение. Стороны должны прилагать общие усилия, чтобы упрочить фундамент регионального сообщества единой судьбы, открыть новую главу в истории регионального процветания, создать общий щит безопасности и стабильности и сочинить новую симфонию связей между народами.