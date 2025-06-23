Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК

13:50 23.06.2025

Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного



23.06.2025 | Обзор событий



Активность России на просторах Центральной Азии в Брюсселе имеет влияние, вынуждающее персон местного значения лететь "в поле", – в тот же регион – в Центральную Азию, затевая там ивенты неубедительного содержания, но при этом имея к региону исторической или культурной привязки. Один из таких представлений ЕС принимал у себя древний Самарканд. Однако независимо от сценария активности, неизменно за кадром остаются мотивации политического поведения Евросоюза в Центральной Азии: сырьевой трек и атироссийский вирус фон дер Ляйен.



Россия перспективность сотрудничества со странами Центральной Азии подтвердила двумя плановыми мероприятиями 4-5 июня в Душанбе: саммитом министров промышленности и Глав правительств стран Содружества (СНГ). Развитие промышленного сектора экономики выгодно странам СНГ с избытком рабочей силы, и Россия в этом заинтересована.



В экономическом соперничестве глобальных акторов за влияние в Центральной Азии у России есть ряд преимуществ: уровень взаимного доверия и соблюдение Москвой экономических интересов близких нам стран Центральной Азии; отсутствие языкового барьера; исторические связи; налаженные культурные обмены и другие тренды экономического и гуманитарного трека.



В чем главные интересы Евросоюза в ЦА помимо сырьевого сектора стран региона, возможны ли тектонические сдвиги во внешней геополитике стран ЦА с подписанием соглашений в Самарканде, учитывая, что термин "независимость" для республик Центральной Азии остается очень чувствительным? Тему для нашего издания комментирует заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского госуниверситета экономики и управления, кандидат исторических наук Денис Борисов.



Как санкционная политика еврочиновников обнулила российско-европейские отношения



– Всегда необходима предыстория. Когда в начале 2000-х гг. РФ начала пересматривать соглашения о разделе продукции с западными корпорациями, коллективный Запад начал подозревать, что время дешевых российских ресурсов подходит к концу, но продолжал платить, поскольку значительная часть уплаченного возвращалась на Запад через схемы "шкурных" дельцов и офшоры. Когда Россия начала проводить самостоятельный внешнеполитический курс и политику репатриации активов, "западные партнеры" попытались усилить внутренние противоречия в российском обществе, чтобы вернуть компрадорские группы в управление страной, при этом отказ от подорожавших российских ресурсов они считали излишним. Когда РФ начала СВО, стало очевидно: ставка на предателей не оправдалась – Западу пришлось запускать полномасштабную экономическую блокаду, но потребность в ресурсах никуда не делась. Именно здесь страны Центральной Азии получили новый стратегический функционал во внешнеполитической доктрине коллективного Запада – альтернатива российским ресурсам. К слову, Казахстан уже вошел в число основных поставщиков нефти в Германию, правда через нефтепроводную систему на территории РФ.



Интерес евробюрократии к региону не ограничивается ресурсами: ресурсы ЦА – это важный элемент конфронтации с РФ. При этом следует четко различать Брюссель и национальные правительства стран Европы. Именно санкционная политика еврочиновников обнулила российско-европейские отношения, что спровоцировало дальнейшую рецессию и обострение социальных противоречий внутри самих европейских стран. Дипломатическая активность по линии "ЕС–ЦА" – это, скорее, попытка еврочиновников оправдаться: показать, что они могут предложить национальным правительствам альтернативу в доступе к природным ресурсам.



Главная проблема в том, что казаться и быть – "две большие разницы". Мир изменился, а западная политика в стиле "бремя белого человека" повторяется, но уже в виде фарса. Личное бестактное поведение еврочиновников и пустые с точки зрения финансового обеспечения стратегические программы типа "GlobalGateway" – только из восточной вежливости воспринимаются со спокойной улыбкой. Поэтому делегатов от ЕС в Центральной Азии встречают, стратегические документы подписывают – бумага все стерпит. Однако говорить о каком-то развороте стран СНГ на Запад является явным преувеличением. Зачем поворачивать в тупик?!



Отметим и то, что после саммита "ЕС – ЦА" последовала череда высокоуровневых двусторонних и многосторонних визитов в регион со стороны отдельных европейских лидеров. Можно выделить саммит "ЦА – Италия" – очевидно, что сами страны Европы не особо удовлетворены результатами общеевропейского курса. Как говорится: "на ЕС надейся, а сам не плошай". В целом, ЕС в Центральной Азии – это симулякр еврочиновников, в то время как позиции таких европейских стран, как Италия, Франция, Швейцария, действительно имеют значение в региональной дипломатии.



НАТО/ОДКБ и история с закупками ЕС вакцин



Страны-члены ОДКБ подписывают договоры с НАТО и/или членами данного блока. Комментарий политолога Дениса Борисова.



– Как я уже отметил, формат "ЕС–ЦА" – это политтехнологический дериватив (обещание на обещание), под которым нет реального основания. Внешняя политика РФ уже продолжительное время игнорирует ЕС как самостоятельного участника международных отношений, поскольку он перестал быть инструментом выражения воли народов Европы. Идея общеевропейского органа управления выродилась в структуру по продвижению интересов западных корпораций. Достаточно вспомнить историю с закупками ЕС вакцин во время пандемии.



Отношения с НАТО сложнее. Напомню, что не только страны региона, но и РФ была участником программы "Партнерство ради мира". За то время, когда мы считали страны Запада нашими партнерами (а не "партнерами"), была сформирована нормативно-правовая база военного взаимодействия, в том числе и у наших соседей. После Крыма (2014 г.) и начала СВО (2022 г.) отношения в военной сфере обострились: РФ приостановила соответствующие соглашения, но страны Центральной Азии сохранили дипломатические контакты по военной линии, в том числе на двустороннем уровне.



Должны ли страны-члены ОДКБ разрывать отношения с членами НАТО – вопрос открытый и находится в компетенции самих стран региона. Однако подчеркну, это двухсторонний процесс. Страны-члены НАТО сами подписывают соглашения со странами-членами ОДКБ – можно ли это считать угрозой для Альянса? А Россия, между прочим, поставляет С-400 Турции – члену НАТО. Так что каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Главное – не ставить себя в позицию жертвы и активно взаимодействовать с союзниками, чтобы доверие в межгосударственных отношениях не размывалось.



Кстати, недавняя отставка министра обороны Казахстана с высокой долей вероятности связана с пролонгацией им соглашения о военном сотрудничестве с Великобританией. На мой взгляд, это вполне недвусмысленное обозначение позиции нашего соседа.



ЕС-ЦА макрорегионы, представляющие разные цивилизационные коды. И проблемы в сфере миграционной политики в Евросоюзе -растут по прогрессии, тогда как азиатский регион нуждается; готовы ли страны ЕС принять рабочую силу (мигрантов) из Центральной Азии, или предложить азиатской молодежи учебу в европейских вузах и колледжах (без знания языка)? - в ответ, завкафедрой НГУ Денис Борисов поведал о гуманитарной "скрипке" ЕС.



Заезженная пластинка западных чиновников



Страны региона заинтересованы, прежде всего, в привлечении платежеспособных туристов из Европы. Европейская сторона – в дешевой и организованной рабочей силе для сельского хозяйства. Последние три года поток трудовых мигрантов из региона в Европу показывает устойчивый рост, но по масштабам он все еще уступает трудовой миграции в РФ, Турцию и страны Персидского залива. Что касается образования – европейское направление актуально в основном для детей из обеспеченных семей. Образование в западных вузах – история дорогая и массовой быть не может.



Отдельно можно отметить любимую гуманитарную "скрипку" западных чиновников – поддержку гражданского активизма в развивающихся странах: права человека, демократические институты, гендерные свободы, предпринимательство, феминизм, информационная гласность – все то, на что можно официально списать деньги налогоплательщиков и получить откат для себя любимого. Именно по этой причине администрация Трампа прекратила подобную практику, свернув деятельность запрещенного в России агентство USAID, но ЕС изъявил желание подхватить эту эстафетную палочку оголтелой западной внешнеполитической пропаганды. Как минимум, уже выделены средства на поддержку центральноазиатской редакции радио "Свобода"* (иноагент в России). Не скажу, что эти инициативы обрадовали правительства стран региона – очевидно, если европейцы продолжат заигрывать с гражданским сектором, это лишь усилит издержки европейской дипломатии в Центральной Азии.



Эстраполирование союзнических отношений России и Белоруссии на страны Центральной Азии на том же уровне доверия и взаимопонимания, - такое реально? По мнению нашего собеседника, Союзное государство – интересная форма межгосударственного взаимодействия на постсоветском пространстве, способная гарантировать самостоятельность и субъектность в новом мировом порядке. Пока она существует только в двустороннем формате: в наиболее развитом виде между Россией и Беларусью, а также в парной дипломатии между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.



Следующий шаг – создание трех- или четырехстороннего Союзного государства. Сейчас это маловероятно, но потенциальные конфигурации просматриваются. Например: Россия, Беларусь, Украина или Беларусь, Россия и Казахстан или Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Главная проблема – отсутствие политической силы, способной реализовать этот проект. Если страны Евразии смогут преодолеть внутренние противоречия, усилить кооперацию в экономике, политике, идеологии и безопасности, то появится реальный шанс заявить о собственной субъектности в мире, который снова начинает дробиться на блоки.



Светлана Мамий