ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота

14:09 23.06.2025

Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота на сумму 245 млрд долларов



23.06.2025



Нападки Трампа на ФРС и растущие геополитические риски возобновляют общественные дебаты о репатриации драгоценного металла



В последнее время в Германии и Италии все чаще звучат призывы вернуть золото из хранилищ Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Это связано с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы и обострением геополитической ситуации в мире.



