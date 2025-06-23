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ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
14:09 23.06.2025

Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота на сумму 245 млрд долларов

23.06.2025

Нападки Трампа на ФРС и растущие геополитические риски возобновляют общественные дебаты о репатриации драгоценного металла

В последнее время в Германии и Италии все чаще звучат призывы вернуть золото из хранилищ Федерального резервного банка в Нью-Йорке. Это связано с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы и обострением геополитической ситуации в мире.



Фабио Де Маси, бывший депутат Европейского парламента от партии "Левые", который присоединился к левой популистской партии BSW, заявил в интервью Financial Times, что в условиях нестабильности есть смысл переместить больше золота в Европу или Германию.

Согласно данным Всемирного совета по золоту, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по объему национальных золотых резервов. Они уступают только США, где хранится 8133 тонны золота. Обе страны хранят более трети своих запасов в США. По оценке FT, стоимость золота, находящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов.

Это связано с историческими причинами и тем, что Нью-Йорк является одним из крупнейших мировых центров торговли золотом. Однако критика Трампа и геополитические волнения заставляют политиков в Европе задуматься о перемещении золота.

В начале этого месяца Трамп заявил, что может "что-то предпринять", если Федеральная резервная система США не снизит стоимость заимствований.

В Германии идея репатриации золота находит поддержку как среди консерваторов, так и среди сторонников перемен.

Петер Гаувайлер, видный политик из Христианско-социального союза в Баварии, заявил, что Бундесбанк не должен идти на компромиссы в вопросах безопасности.

"Нам нужно понять, стало ли хранение золота за границей более безопасным и стабильным за последнее десятилетие", - сказал Гаувайлер в интервью FT. Он подчеркнул, что геополитические риски сделали мир менее безопасным.

Европейская ассоциация налогоплательщиков обратилась к министрам финансов и центральным банкам Германии и Италии с призывом пересмотреть зависимость от ФРС как хранителя золота.

"Мы очень обеспокоены тем, что Трамп подрывает независимость Федеральной резервной системы", - заявил президент TAE Майкл Йегер.

"Мы рекомендуем вернуть золото на родину, чтобы европейские центральные банки имели полный контроль над ним в любое время".

В преддверии визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтон в апреле 2022 года экономический обозреватель Энрико Граццини написал в газете Il Fatto Quotidiano: "Оставлять 43% золотых резервов Италии в Америке под управлением ненадежной администрации Трампа очень опасно для национальных интересов".

Опрос, проведенный среди более чем 70 мировых центральных банков, показал, что многие из них рассматривают возможность хранения золота на территории страны из-за опасений по поводу доступа к своим слиткам в случае кризиса.

Зависимость европейских центральных банков от ФРС как хранителя золота вызывает споры уже давно. В послевоенные годы, когда у них был большой торговый профицит с США, страны Западной Европы накопили огромные золотые резервы.

До 1971 года доллар конвертировался в золото Центральным банком США в рамках Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных курсов. Хранение драгоценного металла по другую сторону Атлантики также рассматривалось как страховка на случай потенциальной войны с Советским Союзом.

Однако в середине 1960-х годов Франция перевела большую часть своих зарубежных золотых резервов в Париж после того, как президент Шарль де Голль утратил веру в Бреттон-Вудскую систему.

В Германии кампания по "репатриации нашего золота", начатая в 2010 году, изменила политику Бундесбанка. В 2013 году центральный банк Германии решил хранить половину своих резервов на родине, переведя 674 тонны слитков из Парижа и Нью-Йорка во Франкфурт в рамках операции с высоким уровнем безопасности, которая обошлась в 7 миллионов евро. В настоящее время 37% золотых резервов Бундесбанка хранятся в Нью-Йорке.

"Когда мы начали... нас обвинили в распространении теорий заговора", - сказал Питер Берингер, эксперт по драгоценным металлам, который запустил первоначальную кампанию и сегодня является депутатом от крайне правой немецкой партии "Альтернатива для Германии".

Золотые запасы Германии по местам хранения. Метрические тонны. Верно по состоянию на 4 квартал 2024 г. Источник: Бундесбанк.

По мнению Берингера, главный аргумент в пользу возвращения золота на родину не связан с нынешней администрацией США. "Золото - это актив последней инстанции для центральных банков, и, следовательно, его необходимо хранить без каких-либо рисков для третьих сторон", - сказал он, добавив, что в периоды серьезных потрясений "важен не только юридический контроль, но и физический контроль над золотом".

В 2019 году в Италии ультраправая партия Мелони "Братья Италии", еще находясь в оппозиции, выступала за репатриацию золотых резервов страны. Мелони поклялась вернуть итальянское золото домой, если ее партия придет к власти.

С тех пор как в конце 2022 года Мелони заняла пост премьер-министра, она не поднимала эту тему. Она стремится поддерживать дружеские отношения с Трампом, избегая при этом угрозы эскалации торговой войны.

Фабио Рампелли, депутат от партии "Братья Италии", заявил, что позиция партии в настоящее время заключается в том, что "географическое расположение" итальянского золота имеет лишь "относительное значение", учитывая, что оно находится под защитой "исторического друга и союзника".

Берт Флоссбах, ветеран немецкого инвестиционного сообщества и основатель крупнейшего в стране независимого управляющего активами Flossbach von Storch, выразил аналогичную точку зрения: "Возвращение золота сейчас с большой помпой будет сигналом о том, что отношения с США ухудшаются".

В своем заявлении Бундесбанк сообщил FT, что он регулярно оценивает места хранения своих золотых запасов в соответствии с рекомендациями 2013 года. Эти рекомендации направлены не только на обеспечение безопасности, но и на поддержание ликвидности, чтобы в случае необходимости можно было продать золото или обменять его на иностранную валюту.

В заявлении подчеркивается, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка остается важным местом хранения немецкого золота. Также отмечается: "Мы не сомневаемся, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка является надежным партнером в вопросах хранения наших золотых резервов".

Банк Италии, офис Мелони и министерство финансов в Берлине отказались от комментариев.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
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