"Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу

21:01 23.06.2025

Иран атаковал базу ВВС США "Аль-Удейд" в Катаре. Тегеран сообщил, что атака произведена в рамках операции "Башарат аль-Фатх" ("Хорошая весть о победе").



В Тегеране сообщили, что использовали количество ракет, соответствующее числу американских бомб, которыми США ударили по иранским ядерным объектам. Минимум 3 ракеты, по словам Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), достигли цели.



Катар, в свою очередь заявил, что военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой Иран запустил ракеты. The New York Times утверждает, что Тегеран координировал атаки с катарскими официальными лицами и заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы.



