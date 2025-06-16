 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
08:12  Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6, - Алексей Громыко
07:43  Синьхуа: Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух"
01:02  Лондон потирает руки: Трамп, ударив по Ирану, наконец-то, попал в ловушку, - "СП"
00:46  Многополярность современного мира оказалась мифом, - Константин Ремчуков
00:05  Русская армия реализует планы наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.06.2025
22:12  Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории
20:05  Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
13:36  Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение, - Ирина Алкснис
11:39  День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:14  Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:00  Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин
00:05  Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
Суббота, 21.06.2025
22:07  Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
20:00  Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
15:00  "Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев
12:18  Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:03  Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:37  Президент Индонезии приехал к Путину на Петербургский форум под песню "Матушка-земля" (видео)
02:10  Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин
01:22  Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
00:05  Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
Пятница, 20.06.2025
20:30  Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена
18:20  "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
15:45  "Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
15:01  Премьер Казахстана поручил исполнительным органам обеспечить практическую реализацию казахско-китайских соглашений
02:07  Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
17:24  Персидский поход Нетаньяху, - Сергей Станкевич
14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
11:13  Один и тот же сценарий. Шпионы прибывают в страну, собирают на ее территории дроны.., - RT
11:00  Тот самый Олень: Третья мировая война – вы находитесь здесь...
10:56  Причиной нацеленности Израиля на ядерную программу Ирана является собственная тайна
10:35  Президент Казахстана провел второй саммит "Центральная Азия – Китай"
10:28  История ирано-израильских отношений в 1948–2007 гг. (перевод), - П.В.Густерин
00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
22:19  Терроризм стал официально режимом Запада. Завтра будут убивать лауреатов Нобелевской премии?! - Анастасия Кашеварова
20:03  Трамп покинул G7. "Большая семерка" превратилась в "малую шестерку"
15:37  "Росатом" поможет Казахстану стать центром "мирного атома" Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
10:37  Больше не коллективный Запад: разногласия все глубже - Владимир Малышев
10:28  Специально для RT: Сергей Строкань о рассуждениях, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России
00:05  ВС РФ приступили к ликвидации второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Понедельник, 16.06.2025
23:37  Торговая война США – КНР: Пекин вынудил Вашингтон первым идти на попятную, - ФСК
21:59  Джо Роган: женщины не сидят так, как Брижит Макрон (видео)
20:41  Китай предложит странам Центральной Азии определиться с союзником, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
21:01 23.06.2025

Иран атаковал базу ВВС США "Аль-Удейд" в Катаре. Тегеран сообщил, что атака произведена в рамках операции "Башарат аль-Фатх" ("Хорошая весть о победе").

В Тегеране сообщили, что использовали количество ракет, соответствующее числу американских бомб, которыми США ударили по иранским ядерным объектам. Минимум 3 ракеты, по словам Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), достигли цели.

Катар, в свою очередь заявил, что военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой Иран запустил ракеты. The New York Times утверждает, что Тегеран координировал атаки с катарскими официальными лицами и заранее уведомил о готовящихся атаках, чтобы свести к минимуму жертвы.



В Катаре заявили, что удар Ирана стал "вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций". Доха оставляет за собой право на ответный удар.

Росавиация предписывает российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Источник - Война с фейками
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750701660


Новости Казахстана
- Мажилис рассмотрит законопроект об электронной торговле на территории ЕАЭС
- "Дәрігер Talks": партия AMANAT собрала медиков со всей страны
- Спикер Мажилиса подвел итоги работы Общественной палаты в третьей сессии
- Олжас Бектенов поручил создать региональные штабы по управлению водными рисками на вегетационный период
- Олжас Бектенов провел совещание по реализации казахско-китайских соглашений по итогам переговоров на высшем уровне
- Казахстан укрепляет стратегическое партнерство и расширяет экономическое сотрудничество на полях ПМЭФ-2025
- Глава МИД Казахстана принял участие в 51-й сессии СМИД ОИС
- Агентство Республики Казахстан по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
- Центральная Азия и КНР: все идет по плану. Китайскому
- Летний туризм, безопасность детей и права медиков: Кошербаев провел совещание в ВКО
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  