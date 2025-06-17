ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня

00:05 24.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июня в разрезе СВО. Русская армия сдержала попытку противника отсечь передовые подразделения ВС РФ в районе Писаревки от тыла. Наши войска "Искандером" накрыли очередной лагерь подготовки ВСУ в Сумской области.



И снова провальные контратаки



