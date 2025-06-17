|ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
00:05 24.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июня в разрезе СВО. Русская армия сдержала попытку противника отсечь передовые подразделения ВС РФ в районе Писаревки от тыла. Наши войска "Искандером" накрыли очередной лагерь подготовки ВСУ в Сумской области.
И снова провальные контратаки
Деградация обстановки и непосредственная угроза прорыва русскими войсками второго оборонительного эшелона ВСУ перед Сумами вынудили украинское командование начать судорожные попытки "срезать" фланг нашего наступления. Конкретные данные по объективным причинам, разумеется, дошли с опозданием, но актуальности ситуация не утратила, поскольку она будет еще долго сказываться на обороноспособности противника в Сумской области. На протяжении нескольких дней штурмовые подразделения неприятеля пытаются восстановить контроль над полосой сел Кондратовка – Андреевка – Алексеевка. Противник стянул к району операции существенные силы, которые можно оценить по меньшей мере в 3 батальона при отдельных, более мелких подразделениях (до 1,5 тыс человек). В ходе своего наскока украинской армии фронт ВС РФ прорвать не удалось, и главную задачу по овладению Кондратовкой, Андреевкой и Алексеевкой она выполнить не смогла. Несмотря на первоначальный успех в виде захода в Андреевку, развить его штурмовикам ВСУ не удалось. Их задача состояла в том, чтобы вынудить русские войска отойти от трассы Н-07, на участок которой наши бойцы вышли между Писаревкой и Малой Корчаковкой. Но противник смог бы навязать ВС РФ необходимость отката в случае его прорыва к Алексеевке, однако сил у неприятеля для этого не хватило. Единственное, чего смогли добиться украинские части, так это то, что Андреевка теперь в "серой зоне", но не более того. Однако, несмотря на фактический провал, Украина едва ли откажется от "траты" резервов. На помощь штурмовым подразделениям в район северных пригородов Сум командование ВСУ перебросило с Запорожского направления 48-ю отдельную артбригаду. Учитывая то, что неприятель этой передислокацией артиллерии сделал ставку на повышение коэффициента непосредственной поддержки, высока вероятность, что он в скором времени снова попытается атаковать район Алексеевки и Кондратовки.
Кроме того, не стихают страсти вокруг пгт Теткино. ВСУ все еще пытаются продавить оборону гарнизона населенного пункта и периодически меняют направление атаки, но без результатов. У неприятеля стабильно не выходит закрепиться в черте Теткино.
Стоит упомянуть то, что всякая неудачная попытка ВСУ контратаковать всегда в перспективе сказывается на обороне. Ведь те, кто мог бы ее насытить, ликвидированы. Таким образом, любая неудача противника в контрмерах очень болезненно откатывается маятником как для направления, где предпринимались контратаки, так и для тех участков, откуда изымались силы для их осуществления.
Удар в "яблочко"
Ракетчики ВС РФ добились очередного успеха в виде поражения ракетой ОТРК "Искандер" лагеря подготовки ВСУ. Теперь цель накрыли в Сумской области. За отрезок в трое суток это уже второе достижение такого типа наравне с ударом по лагерю подготовки личного состава противника на западе Херсонской области.
Очень странно выглядит, что в непосредственной близости от линии фронта, зачастую на базе известной старой советской военной инфраструктуры, неприятель концентрирует людей. Однако это только на первый взгляд. Незалежная готовит мобилизованный личный состав в близких к фронту локациях по одной простой причине. Частям ВСУ на передовой постоянно нужно маршевое пополнение, которое поступает из ТЦК в лагерь интенсивной подготовки. А потом сразу по первому же запросу командования той или иной части новобранцы прямиком направляются на "ноль".
Вчера, 22 июня, редакция подвела итоги недели.