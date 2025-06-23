Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов

01:44 24.06.2025

Трансафриканская нефтепроводная сеть формируется с участием России

Трубопровод с российским участием в Конго радует далеко не всех



23.06.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



16 июня Президент России Владимир Путин подписал Закон "О ратификации соглашения о сотрудничестве с Конго в сфере строительства нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо". Предполагается, что эта трансконголезская артерия протяженностью примерно в 500 км станет составной частью трансафриканской трубопроводной системы между Атлантикой и Красным морем / Индийским океаном, формирование которой планируется с участием России.



Соглашение с Конго было подписано в Москве 28 сентября 2024 года. Согласно документу, ответственными за реализацию проекта являются ООО "Закнефтегазстрой – Прометей" (РФ) и Национальная нефтяная компания Конго (заказчик). Они создают совместное предприятие с долей российской стороны в 90 % и конголезской в 10 %.



