|У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
03:01 24.06.2025
В Администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева произошли перестановки
В структуре администрации президента Республики Узбекистан введена новая должность - руководитель Администрации президента. По указу президента на должность назначена Саида Мирзиеева.
Бекзод Мавлонов занял пост помощника президента. Ранее он работал советником главы республики по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа.
Азиз Магрупов занял пост советника президента по вопросам внешних инвестиций. Ранее он был помощником главы Узбекистана.
Комил Алламжонов вернулся в Администрацию президента. Он стал независимым советником руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан.
Саидлазиз Саидкаримов в связи с переходом на другую работу освобожден от должности начальника Контрольной инспекции Администрации Президента Республики Узбекистан.
Уткиржон Кодиров в связи с переходом на другую работу освобожден от должности руководителя Департамента взаимодействия с регионами и подготовки аналитических материалов Администрации Президента Республики Узбекистан.
Жахонгир Ибрагимов в связи с переходом на другую работу освобожден от должности заместителя руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения Администрации Президента Республики Узбекистан.
Мона Машкевич
Корреспондент "UPL.UZ"