У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения

03:01 24.06.2025

В Администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева произошли перестановки



В структуре администрации президента Республики Узбекистан введена новая должность - руководитель Администрации президента. По указу президента на должность назначена Саида Мирзиеева.



