Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане

11:45 24.06.2025

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане



20 июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан.



