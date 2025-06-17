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Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
11:45 24.06.2025

Агентство Республики Казахстан по атомной энергии и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане

20 июня 2025 года на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева и генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева по вопросам реализации проекта строительства атомной электростанции в Республике Казахстан.



В ходе встречи была утверждена Индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации.

Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания Госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области.

Стратегический проект реализуется в рамках межгосударственного сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии и направлен на достижение стратегических задач по обеспечению энергетической безопасности и декарбонизации экономики Казахстана. Стороны подчеркивают важность скорейшего начала реализации стратегического для Казахстана проекта.

"Мы ценим доверие, оказанное казахстанской стороной возглавить международный консорциум, который построит в Казахстане атомную станцию. Казахстан – это наш надежный исторический партнер в атомной отрасли. Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет", – заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны. Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства", - прокомментировал событие Алмасадам Саткалиев.

Справочно: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" – многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая 6 блоков малой мощности) в 10 странах.

Ранее сообщалось, что
"Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
https://centrasia.org/newsA.php?st=1750432800

Источник - Агентство Республики Казахстан по атомной энергии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750754700


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