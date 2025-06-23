"Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США

12:10 24.06.2025 Politico США

23 июня 2025



Трамп может отключить Европе интернет, и она ничего с этим не поделает

Politico: Европа всерьез обеспокоена зависимостью цифрового суверенитета от США



Лидеры Европейского союза осознали свое крайне уязвимое положение перед США в контексте цифрового суверенитета, пишет Politico. И мало того, что Вашингтон за счет этого имеет дополнительный инструмент давления на всю Европу, Брюссель не может инициировать процесс обособления от Штатов, потому что Трамп может достать другой козырь - тарифы.



Матье Полле (Mathieu Pollet)



Возвращение Дональда Трампа в Белый дом напомнило Европе о серьезной цифровой уязвимости: у США есть "рубильник", который отключает интернет.



Поскольку администрация США повышает ставки в геополитической партии в покер, начавшейся вместе торговой войной Трампа, европейцы постепенно осознают тот факт, что годы непомерной зависимости от горстки американских технологических гигантов дали Вашингтону все козыри.



Фатальная уязвимость Европы - это практически полная зависимость от американских облачных служб.



Облачные вычисления - это жизненная сила интернета и подпитка всего от электронной переписки и потокового видео до промышленной обработки данных и правительственных коммуникаций. На трех американских гигантов - Amazon, Microsoft и Google - приходится более двух третей регионального рынка. Таким образом, само присутствие Европы в интернете оказалось в руках корпораций, которые лебезят перед президентом США, чтобы избежать надвигающихся постановлений и штрафов.



Сторонники европейского суверенитета давно высказывают опасения, что зависимость от облачных технологий и законы США позволяют американским агентствам шпионить за конфиденциальными данными европейцев, которые хранятся на американских серверах.



Сегодня, когда президент США меняет законы в мгновение ока, а главный прокурор Международного уголовного суда лишился доступа к электронной почте Microsoft после санкций Вашингтона (за ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников), назрели реальные опасения, что США могут воспользоваться своим технологическим превосходством и начать шантажировать союзников.



"Трамп действительно ненавидит Европу. Он считает, что единственная цель ЕС - „нагнуть" Америку", - сказал директор по исследованиям брюссельского аналитического центра CERRE Зак Майерс.



"Мысль, что он может что-нибудь отключить или еще что-нибудь напортить и серьезно навредить экономическим интересам, не так уж неправдоподобна, как всего лишь полгода назад", - отметил он.



Генеральный директор австрийской облачной компании Anexia Александр Виндбихлер хотел бы, чтобы его коллеги "айтишники" забили тревогу о "нездоровой зависимости" раньше. Он считает, что европейская облачная индустрия слишком долго не ввязывалась в политику и избегала лоббирования, сосредоточившись сугубо на технологической конкурентоспособности.



Отключит ли Трамп облачные службы в Европе? "Не знаю. Но я даже представить себе не мог, что США будут грозить отобрать Гренландию. А это еще безумнее, чем отключить облако", - сказал Виндбихлер.



Как "а вдруг" стало реальностью



Предупреждения появились через пару месяцев после того, как Трамп вернулся в Белый дом.



"Сегодня уже нерезонно всецело полагаться на нашего американского партнера. Есть серьезный риск, что все наши данные будут использоваться администрацией США или что инфраструктура станет недоступной для других стран", - заявил немецкий социал-демократ и депутат Европейского парламента Маттиас Экке на мероприятии в марте.



"Риск отключения - это новая данность. Облако - это как кран с водой. А что, если кран вдруг возьмут и перекроют?", - заявил на том же мероприятии руководитель крупной французской компании OVHcloud Бенджамин Ревколевски.



Технологическим аналогом перекрытого крана стал запрет администрации США облачным компаниям на предоставление услуг в Европе. Облачные вычисления предоставляют предприятиям виртуальный доступ к хранению данных и вычислительной мощности и значительно расширяют возможности благодаря обширным сетям физических центров обработки данных по всему миру.



И хотя масштабный сбой в обслуживании был и остается чрезвычайным сценарием, американские технологические гиганты перестали исключать его как таковой.



В апреле компания Microsoft заявила, что добавит в контракты с европейскими правительствами обязательный пункт о гарантированном доступе к сети, и будет оспаривать в суде любые приказы о приостановке деятельности. Президент Брэд Смит назвал риск, что администрация США прикажет американским технологическим гигантам свернуть операции в ЕС, "крайне маловероятным", но признал, что это "реально беспокоит людей по всей Европе". В этом месяце Microsoft также анонсировала новые функции в попытке успокоить европейцев.



Компания Amazon объявила о новой структуре управления своим так называемым "суверенным предложением" в Европе, чтобы обеспечить "независимую и непрерывную работу" и развеять все опасения. Сообщается, что компания провела среди сотрудников инструктаж, как отвечать на расспросы клиентов о международных запретах. В частности, инструкция велит разъяснить, что "в том теоретическом случае, если такие санкции действительно будут введены, облачное подразделение Amazon сделает все возможное, чтобы избежать сбоев в обслуживании".



Несколько экспертов гадают, какой силой должны обладать американские компании, чтобы бросить вызов Белому дому. "Если это политическое направление станет враждебным, насколько вероятно, что компании пойдут наперекор своему президенту - пусть даже из лучших побуждений?" - риторически спросила Кристина Каффарра, экономист в области технологий и конкуренции и почетный профессор Лондонского университетского колледжа.



Майская новость о том, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лишился доступа к своей электронной почте Microsoft после санкций США из-за выданного ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, лишь подлила масла в огонь. Microsoft отказалась комментировать свою причастность, ограничившись общим заявлением: "Мы ни в коем случае не прекращали и не приостанавливали свои услуги МУС".



"Разумеется, американские компании должны соблюдать законы США", - прокомментировала новость о МУС Аура Салла, финский законодатель правоцентристского толка в Европейском парламенте и бывший главный лоббист компании Meta* в Брюсселе. Она добавила, что с точки зрения европейцев это означает, что "мы больше не можем доверять надежности и безопасности операционных систем американских компаний".



Политики и эксперты ратуют за подлинно европейскую технологическую альтернативу. "Есть осознание того, что даже один указ может лишить нас доступа к ключевым технологиям и важнейшей инфраструктуре, - сказала профессор инноваций Университетского колледжа Лондона Франческа Бриа. - Стало окончательно ясно, что Европа не должна зависеть от какой-либо внешней силы, которая может взять и выдернуть штепсель".



"План Б" стоимостью в 300 миллиардов евро



Попытка Европы отказаться от американских облачных технологий сталкивается с суровой реальностью: свернуть американское технологическое господство будет непросто и чрезвычайно затратно.



"Если вы посмотрите на облачные технологии, искусственный интеллект, центры обработки данных - то, увы, альтернатив предложениям американской цифровой индустрии просто нет, - заявил в апреле бывший министр финансов Германии Йорг Кукис, призвав блок не торопиться с ответными торговыми мерами против Трампа.



Одна набирающая обороты инициатива, которая позволит добиться равновесия, оценивает затраты в 300 миллиардов евро. Детище группы технических экспертов и экономистов при поддержке европейской промышленности, инициатива EuroStack призвана придать Старому свету самостоятельности в цифровой инфраструктуре вплоть до программного обеспечения.



Движение хочет сплотить ЕС вокруг трех девизов: "Покупайте европейское", "Продавайте европейское" и "Финансируйте европейское". Они призывают власти отдавать приоритет местным компаниям в государственных контрактах, установить соответствующие квоты и запустить фонд EuroStack в поддержку отечественных технологий.



"В этом подходе нет ничего исключительного: эти инструменты промышленной политики широко использовались в других юрисдикциях, включая США, на протяжении десятилетий, а крупные государственные контракты стимулировали рост современных технологических гигантов", - пишут организаторы.



Но это будет не так-то просто, считает Мейерс из аналитического центра CERRE. "Они запрашивают на этот проект огромные деньги. Речь идет о сотнях миллиардов. Мысль, что они появятся как по взмаху волшебной палочки, - из области фантастики", - сказал он. Противники, вроде американской торговой группы Chamber of Progress ("Палата прогресса"), утверждают, что расходы могут перевалить за 5 триллионов евро.



Несколько европейских стран и ведущие законодатели Европейского парламента поддержали инициативу EuroStack, которая упоминается открытым текстом в недавнем коалиционном соглашении в Германии.



Однако политики ходят по тонкому льду: они пытаются упрочить европейский суверенитет, избежав при этом обвинений в протекционизме и не рассердив США.



"Ни одна страна или регион не смогут возглавить технологическую революцию в одиночку", - заявила журналистам в Брюсселе 5 июня глава ЕС по вопросам технологического суверенитета Хенна Вирккунен, представив стратегию, где признавалось, что блок столкнется "с риском шантажа его технологической и экономической зависимостью".



В безвыходном положении



Одна из инициатив Брюсселя по разработке правил может существенно ограничить возможности Трампа устроить широкомасштабный цифровой сбой.



Однако эта инициатива, устанавливающая условия для новой маркировки, чтобы повысить уровень кибербезопасности используемых компаниями облачных решений, вот уже несколько месяцев болтается в подвешенном состоянии - как раз потому, что это больное место для США. Помимо прочего, предлагается ввести сертификацию высшего уровня, неподвластную иностранным законам.



Страны разделились из-за того, насколько они готовы отвернуться от американских технологий и выступить против трансатлантических отношений.



Запрос, поданный журналом в октябре в соответствии с Законом о свободе информации, выявил многочисленные сообщения от Госдепартамента США Европейской комиссии, датированные сентябрем 2023 года, когда Вашингтон продавливал проекты планов. Технический департамент Комиссии отказался обнародовать сами документы под предлогом того, что раскрытие этих сведений "пагубно скажется на взаимном доверии между ЕС и США и, таким образом, подорвет их отношения".



Франция - ярая сторонница этого ярлыка, чтобы поставить европейские данные вне досягаемости экстерриториального законодательства, таких как Закон США об облачных технологиях. "Геополитическая напряженность вынуждает нас сомневаться в суверенитете наших данных и, следовательно, их безопасности - чего мы раньше не делали", - заявила французский министр по цифровым технологиям Клара Шаппаз.



Нидерланды с их сильной зависимостью от американских технологий до недавнего времени оставались главным противником использования нового ярлыка для исключения американских гипермасштабируемых центров обработки данных. Но мощный атлантизм страны дрогнул на фоне недавних политических потрясений по обеим берегам Атлантики.



С тех пор, как первый руководитель Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета подхватил инициативу, все громче зазвучало требование безоговорочно поддержать европейские технологии и отстаивать свои позиции вопреки сопротивлению Вашингтона.



"Европа слепо доверяла США, рассчитывая, что они всегда будут рядом и всегда придут на выручку, - заключила профессор Бриа из Лондонского университетского колледжа. - Сейчас ситуация воспринимается совершенно иначе".



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. Источник - ИноСМИ

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