|Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
14:32 24.06.2025
Саммит НАТО пройдет на фоне крупного раскола между странами. И вот почему
Чего ждать от саммита НАТО в Гааге
24 июня 2025
В Гааге с 24 по 26 июня пройдет саммит НАТО. На фоне усиливающихся внутренних разногласий государства - члены альянса стараются сохранять видимость сплоченности. Однако из-за нестабильной международной обстановки изменяющиеся условия глобальной безопасности и протекционизма президента США Дональда Трампа организация сталкивается с серьезными вызовами. Что именно осложняет работу НАТО - в материале "Известий".
Новые вводные
• Саммит стран НАТО в Гааге, который запланирован на 24–26 июня, еще до своего начала претерпел множество изменений. Долгое время в подвешенном состоянии находился вопрос об участии президента Украины Владимира Зеленского, который на предыдущих саммитах был почетным гостем. В конце мая приглашение все же было направлено, однако полноценной рабочей программы и официальных встреч с лидерами государств у него не будет. Более того, из программы убрали заседание Совета Украина - НАТО, и, согласно сообщениям западной прессы, организаторы делают все возможное, чтобы не допустить встречи украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Судя по тому, что сам Зеленский еще не объявил о своем участии, в его офисе также сомневаются в целесообразности поездки.
• В целом из традиционно насыщенно трехдневного мероприятия грядущий саммит сократили до всего одной рабочей сессии длиной в полтора часа. На ней примут коммюнике с минимальным количеством упоминаний Украины, а единственным решением станет обещание поднять военные траты до 3,5% от ВВП. Впрочем, и это решение уже смягчили, отложив его реализацию на 10 лет, после активного возмущения стран Южной Европы, и прежде всего Испании, - их траты на оборону не достигают и барьера в 2%. Это резкое сокращение проводится для того, чтобы побудить Дональда Трампа присутствовать на саммите до конца и избежать повтора событий на встрече стран G7 в Канаде (подробнее о том, как и почему провалился тот саммит, мы разбирали здесь).
• У стран - членов альянса есть причины опасаться за исход встречи в Гааге. После того как кризис на Ближнем Востоке начал набирать обороты и в него включились США, нанеся удары по Ирану, для Вашингтона этот конфликт вышел на передний план, оттеснив Украину и нужды европейской обороны. На этом фоне давние требования Трампа о том, чтобы Евросоюз больше вкладывался в собственную защиту, приобретают для Белого дома особую актуальность. В связи с этим в Европе также нарастают опасения о возможном внезапном выводе американских войск из Европы.
• Еще один удар по саммиту нанесли страны АТР. Так, уже известно, что его пропустят новоизбранный президент Южной Кореи и премьер-министр Японии.
Финансирование организации
• Все это происходит на фоне нарастания среди западных стран противоречий, обусловленных разностью национальных интересов и подходов к безопасности. В частности, именно поэтому безрезультатным оказался саммит G7 в Канаде. Вероятно, споры возникнут и на предстоящем саммите НАТО в Нидерландах, в том числе из-за распределения финансовых обязательств. Из-за того что не все государства-члены тратят на оборону 2% от ВВП, как это предусмотрено соглашениями, у других участников это вызывает недовольство. В частности, в 2024 году только 22 из 32 государств НАТО потратили на оборону не менее 2% своего валового внутреннего продукта.
• Протекционистский курс, характерный для внешнеполитической риторики Дональда Трампа, предполагает переоценку международных обязательств с точки зрения экономической выгоды и справедливости в распределении бремени. В прошлом Трамп неоднократно выражал недовольство уровнем взносов европейских союзников в оборонный бюджет НАТО, поднимая вопрос о справедливой оплате коллективной безопасности. Хотя формального механизма быстрого выхода США из альянса нет - необходимы длительные внутренние процедуры и согласование с конгрессом, и вряд ли Вашингтон на это решится, - риторическое давление на союзников и угроза сокращения участия в делах альянса может привести к снижению эффективности взаимодействия и внутренней напряженности.
• Без США потенциал альянса резко бы сократится: именно Америка обеспечивает значительную часть военной мощи, разведывательных ресурсов, логистики и глобального присутствия. На фоне конфликта интересов Брюсселя с Вашингтоном, европейские государства вынуждены существенно увеличить собственные расходы, пересмотреть стратегические ориентиры и ускорить процессы европейской оборонной интеграции.
• Однако создание мощной военно-оборонной системы в ЕС сталкивается с рядом ограничений, снижающих вероятность формирования полноценной "отечественной" обороны в обозримом будущем (об этом подробнее мы писали здесь). В частности, внутри союза отсутствует единый взгляд на характер угроз и приоритеты внешней политики. Кроме того, военный потенциал стран-членов остается фрагментированным. Финансовые ограничения и конкуренция с другими приоритетами, такими как энергетический переход, социальная политика и миграционные вызовы, также препятствуют масштабному наращиванию военных расходов.
Основные угрозы
• Также в НАТО существуют разногласия в оценке внешних угроз: европейские страны концентрируются на конфликте Украины и России, США - на противостоянии Ирана и Израиля. При этом вопрос поддержки Украины вызывает активные обсуждения из-за различий в объемах помощи, степени вовлеченности, а также оценки долгосрочных последствий конфликта для безопасности Европы. Трамп настаивает на необходимости переговоров между Москвой и Киевом, в это же время европейцы считают дипломатическое завершение конфликта на сегодняшнем этапе проявлением слабости перед Россией.
• Что касается ближневосточной нестабильности, для европейских стран этот конфликт также затрагивает темы миграции и борьбы с терроризмом. Однако в США прежде всего заинтересованы в поддержке своего ключевого партнера в регионе - Израиля. При этом гуманитарный кризис, который стал следствием обострения ситуации в регионе, почти не затрагивает Вашингтон.
• Кроме того, в альянсе поднимаются вопросы о механизмах расширения - приеме новых членов и связанных с этим гарантиях безопасности, особенно в условиях растущей геополитической напряженности. Прежде всего это касается европейские обещание включить в альянс Украину. Трамп уже отмечал, что именно это стало одной из причин конфликт, хотя и в Вашингтоне, и в Брюсселе понимали, что этим планам не суждено сбыться в ближайшем будущем.
Будущее альянса
• С учетом накопившихся разногласий между Европой и США наиболее вероятным сценарием развития НАТО в ближайшем будущем станет адаптация альянса на перераспределение ответственности между его членами. На фоне стремления европейских стран к большей стратегической автономии и внутреннему укреплению оборонных возможностей возрастает значение инициатив по развитию европейского компонента внутри блока. Однако это сталкивается с проблемой финансирования и разобщенностью военных систем европейских стран. При этом США, оставаясь ключевым игроком, все активнее будут перекладывать на партнеров определенные функции, особенно в региональных вопросах.
• Несмотря на общее стремление к укреплению коллективной безопасности, союз сталкивается с необходимостью постоянно вырабатывать компромиссы между национальными интересами и союзной дисциплиной. Основные разногласия в НАТО возникают по вопросам, связанным с распределением оборонных расходов, определением приоритетов в области безопасности, расширением альянса и взаимодействием с внешними партнерами. Финансовая нагрузка - одна из чувствительных тем, поскольку не все государства-члены соблюдают согласованную норму в 2% от ВВП на оборону, что вызывает периодические дискуссии о справедливости и равномерности вклада.
При написании материала "Известия" беседовали с:
политологом-американистом Дмитрием Дробницким;
политологом-американистом Малеком Дудаковым.