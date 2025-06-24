Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать

14:32 24.06.2025

Саммит НАТО пройдет на фоне крупного раскола между странами. И вот почему

Чего ждать от саммита НАТО в Гааге



24 июня 2025



В Гааге с 24 по 26 июня пройдет саммит НАТО. На фоне усиливающихся внутренних разногласий государства - члены альянса стараются сохранять видимость сплоченности. Однако из-за нестабильной международной обстановки изменяющиеся условия глобальной безопасности и протекционизма президента США Дональда Трампа организация сталкивается с серьезными вызовами. Что именно осложняет работу НАТО - в материале "Известий".



Новые вводные



• Саммит стран НАТО в Гааге, который запланирован на 24–26 июня, еще до своего начала претерпел множество изменений. Долгое время в подвешенном состоянии находился вопрос об участии президента Украины Владимира Зеленского, который на предыдущих саммитах был почетным гостем. В конце мая приглашение все же было направлено, однако полноценной рабочей программы и официальных встреч с лидерами государств у него не будет. Более того, из программы убрали заседание Совета Украина - НАТО, и, согласно сообщениям западной прессы, организаторы делают все возможное, чтобы не допустить встречи украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Судя по тому, что сам Зеленский еще не объявил о своем участии, в его офисе также сомневаются в целесообразности поездки.



• В целом из традиционно насыщенно трехдневного мероприятия грядущий саммит сократили до всего одной рабочей сессии длиной в полтора часа. На ней примут коммюнике с минимальным количеством упоминаний Украины, а единственным решением станет обещание поднять военные траты до 3,5% от ВВП. Впрочем, и это решение уже смягчили, отложив его реализацию на 10 лет, после активного возмущения стран Южной Европы, и прежде всего Испании, - их траты на оборону не достигают и барьера в 2%. Это резкое сокращение проводится для того, чтобы побудить Дональда Трампа присутствовать на саммите до конца и избежать повтора событий на встрече стран G7 в Канаде (подробнее о том, как и почему провалился тот саммит, мы разбирали здесь).



