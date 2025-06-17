 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 24.06.2025
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
03:01  У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
01:44  Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов
00:05  ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
08:12  Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6, - Алексей Громыко
07:43  Синьхуа: Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух"
01:02  Лондон потирает руки: Трамп, ударив по Ирану, наконец-то, попал в ловушку, - "СП"
00:46  Многополярность современного мира оказалась мифом, - Константин Ремчуков
00:05  Русская армия реализует планы наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.06.2025
22:12  Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории
20:05  Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
13:36  Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение, - Ирина Алкснис
11:39  День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:14  Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:00  Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин
00:05  Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
Суббота, 21.06.2025
22:07  Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
20:00  Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
15:00  "Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев
12:18  Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:03  Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:37  Президент Индонезии приехал к Путину на Петербургский форум под песню "Матушка-земля" (видео)
02:10  Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин
01:22  Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
00:05  Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
Пятница, 20.06.2025
20:30  Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена
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15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
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02:07  Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
17:35  Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий, - Тимофей Бордачев
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14:51  Си Цзиньпин призвал Китай и страны Центральной Азии продвигать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и пути"
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00:05  Русские войска сломили оборону ВСУ в излучине реки Мокрые Ялы на Южно-Донбасском направлении
Вторник, 17.06.2025
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Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI GroupПокупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
15:28 24.06.2025

Покупка недвижимости: удачная инвестиция

Покупка недвижимости остается актуальной для инвесторов, так как новостройки в престижных районах всегда остаются в цене. Комфортное проживание зависит от места расположения и обустройства окружающего пространства. Все эти требования удовлетворяет концепция бигвилля - доступность к инфраструктуре, экономия средств и времени проживающих и их комфорт.

Приняв решение о приобретении недвижимости на первичном рынке, обратитесь непосредственно к застройщику. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group.

Бигвилли: комфортное проживание

Современные жилищные комплексы возводятся с нуля, поэтому есть возможность не подстраиваться под уже существующие коммуникации и объекты, а создавать совершенно новую инфраструктуру.

Бигвилль - это ЖК с нуля, воплощение концепта "город в городе". Что это означает:

- развитая инфраструктура, включающая социальные, коммерческие и общественно значимые объекты;

- благоустроенная прилегающая территория - наличие велосипедных дорожек, парковок, аллей и тротуаров, парков, мест для выгула собак;

- детские и спортивные площадки;

- все необходимые социальные учреждения в шаговой доступности.

Бигвилли проектируются по принципу "5-10-15": 5 минут потребуется, чтобы дойти до школы, детского сада, магазина, 10 минут ходьбы - расстояние до коммерческих сервисов, а 15 минут - к реже посещаемым пунктам.

Почему жилье в новостройках более востребовано?

Приобретение недвижимости в новостройке непосредственно от застройщика станет выгодной инвестицией. Покупателю гарантированы отсутствие переплат, удобные способы внесения средств (ипотека, кредит), юридическая чистота недвижимости.

Популярность новостроек объясняется удобством планировок, возможностью самостоятельно обустроить внутреннее пространство. ЖК от BI Group - это новые коммуникации, развитая инфраструктура, энергоэффективность, и как результат, максимальный комфорт проживания. Покупатель получает не только современную и удобную квартиру, но и уверенность в долгосрочной ценности своей инвестиции.

Источник - Жилой комплекс Шымкент
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750768080


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