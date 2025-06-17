Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group

15:28 24.06.2025

Покупка недвижимости: удачная инвестиция



Покупка недвижимости остается актуальной для инвесторов, так как новостройки в престижных районах всегда остаются в цене. Комфортное проживание зависит от места расположения и обустройства окружающего пространства. Все эти требования удовлетворяет концепция бигвилля - доступность к инфраструктуре, экономия средств и времени проживающих и их комфорт.



Приняв решение о приобретении недвижимости на первичном рынке, обратитесь непосредственно к застройщику. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group.



Бигвилли: комфортное проживание



Современные жилищные комплексы возводятся с нуля, поэтому есть возможность не подстраиваться под уже существующие коммуникации и объекты, а создавать совершенно новую инфраструктуру.



Бигвилль - это ЖК с нуля, воплощение концепта "город в городе". Что это означает:



- развитая инфраструктура, включающая социальные, коммерческие и общественно значимые объекты;



- благоустроенная прилегающая территория - наличие велосипедных дорожек, парковок, аллей и тротуаров, парков, мест для выгула собак;



- детские и спортивные площадки;



- все необходимые социальные учреждения в шаговой доступности.



Бигвилли проектируются по принципу "5-10-15": 5 минут потребуется, чтобы дойти до школы, детского сада, магазина, 10 минут ходьбы - расстояние до коммерческих сервисов, а 15 минут - к реже посещаемым пунктам.



Почему жилье в новостройках более востребовано?



Приобретение недвижимости в новостройке непосредственно от застройщика станет выгодной инвестицией. Покупателю гарантированы отсутствие переплат, удобные способы внесения средств (ипотека, кредит), юридическая чистота недвижимости.



Популярность новостроек объясняется удобством планировок, возможностью самостоятельно обустроить внутреннее пространство. ЖК от BI Group - это новые коммуникации, развитая инфраструктура, энергоэффективность, и как результат, максимальный комфорт проживания. Покупатель получает не только современную и удобную квартиру, но и уверенность в долгосрочной ценности своей инвестиции.