Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев

16:00 24.06.2025

Восток есть восток

Данияр Ашимбаев: На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, хотя тут намного интереснее оценка демографических и социальных проблем



Данияр Ашимбаев, 22-23 июня



Какие выводы можно сделать из ситуации вокруг израильско-американского нападения на Иран?



Во-первых, западное экономико-политическое доминирование и санкционное давление не работает. За 40 лет не удалось толком подорвать экономику Ирана и добиться свержения режима "бешеных мулл". Практически вся критика сейчас сводиться к тому, что, мол, при шахе иранки носили миниюбки, а сейчас хиджабы и никабы.



Аргумент, конечно, сильный, но одновременно и дохлый, ибо шаха иранцы свергли не только за это.



Тезис о том, что Иран мечтает уничтожить Израиль, также особо не работает, поскольку политика Тель-Авива не пользуется популярностью в мире.



По факту же западное доминирование в условиях неэффективности санкций и политических провокаций вновь обусловлено силой оружия.



Из этого вытекает второй вывод. События этого сезона, как и прошлогоднего, показывали не слишком высокую эффективность легендарной системы "Железный купол". Устаревшие и ржавые иранские ракеты, как их называет Израиль, достаточно спокойно прорываются через нее. В прошлом году сильный удар по репутации получил и танк "Меркава-4". Аналогичные выводы можно сделать и о новых вооружениях стран НАТО, отправленных на Украину и понесших там сильные потери.



Не удалось подорвать влияние хуситов на логистику.



Западный ВПК и военные структуры показали, что их эффективность и глобальное военное превосходство во многом являются мифом.



И это определяет намерение уничтожить страны, которые могут этот миф окончательно добить.



В-третьих, войны уже перестали маскировать "демократией". Атака на Иран - это, прежде всего, война за торговые пути и удержание долларовой экономики.



Азия соединяется новыми коридорами, за которыми стоит Китай и не только он.



Идет невидимая, но яростная битва за Африку.



Завершение Холодной войны привело к новой Холодной войне, хотя слово "холод" тут подходит не очень, ибо климат на территории конфликта достаточно жаркий. И тут не два блока, как раньше, а сложная сеть сетевых союзников и противников, которые одной рукой могут конфликтовать, а другой заниматься торговлей и заключать союзы против третьих сил.



Существующие формализованные альянсы - понятия достаточно рыхлые, как, впрочем, и такие модные понятия, как исламский мир, коллективный Запад, тюркский мир, глобальный Юг, даже Центральная Азия.



Большее значение имеет совсем локальная география, исторические связи и политическая дружба.



Казахстан в этом плане расположен очень удобно - у нас логистика, торговые партнеры и стратегические союзники в какой-то степени друг друга уравновешивают.



Понятно, что на нашем поле регулярно активизируются внешние игры, но тут фактором стабилизации является сильная, умная и популярная власть, которая должна негатив своевременно пресекать. Что, впрочем, она часто и делает, сваливая все проблемы на внешние шоки.



Первый президент любил ссылаться на то, что китайский иероглиф "кризис" дает возможность видеть не только риски, но и новые перспективы.



И нам видение новых перспектив очень и очень нужно.



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На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, хотя тут намного интереснее оценка демографических и социальных проблем.



Рост народонаселения, о котором не пишет только ленивый, коснулся практически всего земного шара. Демографический прирост и улучшение санитарно-медицинского обслуживания обеспечили проблемы перенаселения, прежде всего, в восточных обществах. Если на Западе рост уровня жизни и общая инфантилизация населения привела к замедлению (а то и снижению) рождаемости, то на Востоке перенаселение сопровождается не просто дефицитом земель и продуктов питания, но и ростом системной безработицы.



А проблема решается уже не только перераспределением ресурсов, но и постоянным запросом на социальную инфраструктуру и создание новых рабочих мест. А мест-то и нет. Проекты "догоняющего развития" не дают существенного прироста занятости, зато оттягивают на себя бюджетные инвестиции и накручивают внешний долг.



Высокая плотность и бесперспективность определяют постоянный рост конфликтности - как социальной, так и межплеменной, межрегиональной, межконфессиональной. Растет запрос на традиционализм и радикальные течения, направленные на борьбу с "источниками" зла.



Мы прекрасно видим, кстати, на собственном опыте рост семейно-бытового насилия, взрослой и подростковой жестокости, педофилии.



Сдерживание негативных демографических тенденций отчасти возможно наличием сильной власти, которая контролирует конфликтность, решает социальные проблемы, а также пытается регулировать рождаемость.



С другой стороны, авторитарные режимы могут проводить такой курс, только контролируя собственные ресурсы, что приводит их в постоянное противоречие с глобальным корпоративным рынком.



Вот так и начинается борьба за "демократию" и рыночные отношения, в которой любая работающая альтернатива является вселенским злом....