Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади

19:00 24.06.2025

24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1 400 военных музыкантов и 1 850 единиц боевой техники: 80 лет назад на Красной площади в Москве прошел Парад Победы.



Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому пригласил Жукова и сказал: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы".



Под проливным дождем Жуков и Рокоссовский верхом на боевых лошадях – Кумире и Полюсе – отсалютовали сводным полкам фронтовиков.



Оркестр в это время исполнял "Юбилейный встречный марш", написанный композитором Семеном Чернецким.



122 минуты продлился парад. Его кульминацией стал марш 200 знаменосцев, бросавших трофейные знамена нацистов на помост у подножия мавзолея.



