|Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
19:00 24.06.2025
24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и солдат, 1 400 военных музыкантов и 1 850 единиц боевой техники: 80 лет назад на Красной площади в Москве прошел Парад Победы.
Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому пригласил Жукова и сказал: "Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы".
Под проливным дождем Жуков и Рокоссовский верхом на боевых лошадях – Кумире и Полюсе – отсалютовали сводным полкам фронтовиков.
Оркестр в это время исполнял "Юбилейный встречный марш", написанный композитором Семеном Чернецким.
122 минуты продлился парад. Его кульминацией стал марш 200 знаменосцев, бросавших трофейные знамена нацистов на помост у подножия мавзолея.
ФСБ опубликовала архивы о подготовке Парада Победы 1945 года.
Парад Победы 24 июня 1945 года принимал Георгий Жуков. Командовал парадом – Константин Рокоссовский.
В параде принимали участие 298 рот пехоты – 31 941 человек; 13 эскадронов конницы – 1048 человек; 613 единиц бронетанковой техники, следует из документа.
Также публикуется схема построения войск на Параде Победы. На ней различным цветом обозначены парадные расчеты фронтов и родов войск Красной армии и Военно-морского флота.
ЗА КУЛИСАМИ ПАРАДА ПОБЕДЫ
Центр общественных связей ФСБ России
24 июня 2025 года исполняется 80 лет легендарному параду Победы на Красной площади в ознаменовании разгрома гитлеровской Германии. Недавно рассекреченные документы советских органов государственной безопасности раскрывают ранее малоизвестные страницы подготовки к проведению этого торжественного мероприятия.
15 мая 1945 года Иосиф Сталин принял решение провести парад Победы с участием представителей всех фронтов и родов войск. В этот же день, заместитель коменданта гор. Москвы полковник Николай Гребенщиков направил начальнику 6-го Управления НКГБ СССР комиссару ГБ Александру Кузнецову служебную записку за № 3096с с перечнем воинских частей на четырех листах, выводимых на парад.
Как видно из документа, в параде принимали участие 298 рот пехоты, численностью 31.941 человек; 13 эскадронов конницы, численностью 1048 человек; 350 батарей артиллерийских установок, в том числе 386 орудий; 613 единиц бронетанковой техники и личного состава численностью 4202 человек. Перечень утвержден комендантом гор. Москвы генерал-лейтенантом Кузьмой Синиловым.
Публикуется Схема построения войск на параде Победа 24 июня 1945 года, утвержденная начальником гарнизона гор. Москвы и командующего Московским военным округом генерал-полковником Павлом Артемьевым, на него была возложена организация и общее руководство парадом Победы. На Схеме различным цветом обозначены парадные расчеты фронтов и родов войск Красной армии и Военно-морского флота, а также места стоянки боевой техники и вооружения.
Стоит добавить, что генерал Артемьев командовал историческим парадом на Красной площади 7 ноября 1941 года.
21 июня 1945 года начальник 6-го Управления НКГБ СССР комиссар ГБ Александр Кузнецов утвердил справку на допуск на Красную площадь в день парада войск Красной армии - 24 июня 1945 года.
Документом регламентировался допуск на Красную площадь через Контрольно-пропускные пункты (КПП) по специальным пропускам. Всего было подготовлено восемь видов пропусков: правительственные, несколько видов служебных, дипломатических, иностранным корреспондентам и др. пропусков. Справка была подготовлена заместителем начальника 6-го Управления НКГБ СССР комиссаром ГБ Дмитрием Шадриным.
Кроме того, 6-м Управлением НКГБ СССР была подготовлена справка о подготовке охраны Красной площади в день парада в ознаменовании победы над Германией (не позднее 23 июня 1945 г.).
Для охраны Красной площади в день парада выделялся оперативный состав в количестве 1.715 человек, а также в помощь оперативным нарядам было организовано 10 специальных служб (от пожарных до охраны подземных сооружений) в количестве 575 человек.
21 июня с 2 до 4 часов на Красной площади проведена генеральная репетиция наряда секторов КПП, линейных коридоров и воинских резервов. Накануне проведения парада Победы с 18 до 24 часов произведен осмотр зданий, окружающих Красную площадь, при этом все нежилые помещения, чердаки и подвалы были опечатаны, а для наблюдения за ними выставлены посты охраны.
Всего для обеспечения безопасности при проведении парада Победы было задействовано 17.010 сотрудников органов госбезопасности и специальных служб.
В числе документов публикуется Схема расположения съемочных фото-кино точек (без даты, не ранее 15 июня 1945 г.). На документе простым карандашом написаны пять фамилий - "Беляков, Хавчин, Зайцев, Калашникова, Гурарий" и место их расположения на Красной площади.
Первые три фамилии - это советские кинооператоры-документалисты: Иван Беляков, Абрам Хавчин и, возможно, Леонид Зайцев. Далее в списке фамилии двух фотокорреспондента: Мария Калашникова ("Правда") и Самарий Гурарий ("Известия").
Информация о том, что парад Победы состоится в июне 1945 года, была широко известна. В этой связи представители советских газет и журналов обращались в НКГБ СССР с просьбами выдать разрешения своим корреспондентам на фотосъемку парада Победы.
11 июня 1945 года ответственный редактор журнала ЦК ВЛКСМ "Смена" Борис Войтехов направил начальнику 6-го Управления НКГБ СССР письмо с просьбой о выдаче разрешения на фотосъемку победного парада штатному фотокорреспонденту журнала Герману Борисову. На документе сохранилась резолюция заместителя начальника 6-го Управления НКГБ СССР Дмитрия Шадрина: "Вне Кр[асной] площади".
Ниже публикуются рассекреченные документальные материалы из фондов Центрального архива ФСБ России.
http://www.fsb.ru/files/fsb/archive_materials/Parad/Parad_Documents.rar