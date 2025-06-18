ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня

00:05 25.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июня в разрезе СВО. Русская армия загнала подразделения ВСУ в Новоэкономическом в оперативный охват, перекрыв им возможность отхода на резервную линию обороны у Мирнограда. Редакция Readovka рассмотрела особенности борьбы режима Зеленского с потенциальными угрозами на примере противоречий между армейскими формированиями и силами нацгвардии Украины.



Не допустить планомерного отхода



