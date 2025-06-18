 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
00:05 25.06.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 24 июня в разрезе СВО. Русская армия загнала подразделения ВСУ в Новоэкономическом в оперативный охват, перекрыв им возможность отхода на резервную линию обороны у Мирнограда. Редакция Readovka рассмотрела особенности борьбы режима Зеленского с потенциальными угрозами на примере противоречий между армейскими формированиями и силами нацгвардии Украины.

Не допустить планомерного отхода



ВС РФ в боях на восточном фланге Покровско-Мирноградской агломерации добились значимых результатов. В атаке от поселка Коптево нашим передовым подразделениям удалось завязать бои за Новоторецкое, сражение идет уже в черте населенного пункта. Как ранее указывала редакция Readovka, русские войска в темпе пробиваются за линию сел Новоторецкое – Владимировка – Шахово, не давая ВСУ прикрыть направление на Доброполье по реке Казенный Торец. Задача состоит в том, чтобы обесценить для противника этот рубеж, который способен сильно навредить планам командования ВС РФ. Если неприятель отступит от Казенного Торца в вышеописанной полосе, то у него вплоть до предместий Доброполья не будет столь удобных для обороны условий.

Однако если России выгодно украинское отступление из окрестностей указанных сел, то ухода неприятеля из Новоэкономического на резервную линию обороны у Мирнограда допустить нельзя. Прямо за Новоэкономическим находится шахта "Капитальная" с многочисленными техническими строениями на всем протяжении сельской местности к востоку от Мирнограда. Эти технические здания мало того, что сами по себе представляют уже почти готовые опорные пункты в силу наличия крепких бетонных перекрытий. Многие из них к тому же имеют подземные помещения, удобные для укрытия личного состава и боеприпасов. Таким образом, планомерный отход противника из Новоэкономического необходимо пресечь или сделать так, чтобы лишь немногие сумели занять новую линию обороны. Командование ВС РФ четко осознает угрозы и уже предпринимает нужные действия. Чуть севернее Новоэкономического русская армия пересекла Казенный Торец и ведет бои с ВСУ на северных окраинах села. А южнее наши соединения закрепились у заброшенного профилактория возле Сенянского водохранилища. В совокупности эти действия ставят под прострел поля за Новоэкономическим, по которым неприятель может отходить на заранее определенные каждому его подразделению оборонительные позиции у Мирнограда. Учитывая то, что местность практически полностью открытая, украинским силам уже сейчас выходить из укрытий в Новоэкономическом крайне опасно. А в будущем ситуация для ВСУ на указанном участке будет только усложняться. Конечно, "свет клином" на солдатах незалежной в этом селе не сошелся, они не единственные, кому может быть определена резервная линия обороны. Тем не менее, чтобы ее полностью "заселить" при негативном развитии событий в Новоэкономическом для ВСУ, украинскому командованию придется снимать силы с других участков для развертывания в полосе шахты "Капитальная" и группы ее технических зданий.

"Сожрите друг друга"

На Украине начался специфический процесс, который с высокой долей вероятности направлен на подготовку Зеленского и его людей к зачистке самой опасной для себя угрозы – радикально настроенных военных. Речь идет о формированиях "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Для понимания стоит указать на особенности и историю "Азова". Сейчас в российском медиасегменте по старинке "Азов" именуют то батальоном, то полком, то бригадой. Он в виде полкового формирования в составе НГУ был частично ликвидирован, а частично пленен в боях за Мариуполь в 2022 году. Но уже в начале 2023 года "Азов" был восстановлен на Украине не в качестве подразделения НГУ, а как армейская часть в виде 3-й ОШБр с аналогичным названием и схожим логотипом. Сменилась спецификация, младший и средний состав также был заново рекрутирован. Затем осенью 2023 года "Азов" в составе НГУ был возрожден в виде 12-й бригады нацгвардии Украины. Таким образом в незалежной "Азова" стало два – в составе ВСУ и в составе НГУ. Так вот, в сети появилось видеообращение майора Кореневича из "Азова" первого состава, ныне служащего в одноименной 12-й бригаде НГУ. Он обвиняет людей из армейского "Азова" в том, что те его избили в Ивано-Франковске с целью оказания давления, так как ценные вещи нападавших не интересовали. В ходе своего выступления на камеру майор НГУ также дает показания против некоторых боевиков 3-й ОШБр, которые обогащались характерными для крупной ОПГ методами. Разумеется, Кореневич упомянул и основателя "Азова" и командира 3-й ОШБр Билецкого (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявив, что он покрывает и ранее покрывал преступления своих подчиненных, которые отличились бандитизмом еще задолго до начала СВО.

Очень примечательная картина – два "Азова" друг друга на дух не переносят и борются за мнимое первенство среди невесть чего. Но у этого обострения есть конкретный смысл. И он заключается в том, чтобы создать резонанс, направленный против армейского "Азова", и дать властям Украины разобраться с ним, как с чем-то а-ля "банда Махно". Секрет заключается в том, что данное армейское формирование имеет высокий авторитет среди украинских военных, а сам Билецкий весьма амбициозен. Более того, эта часть ВСУ обеспечивается вооружением и боеприпасами в приоритетном порядке, а также щедро финансируется. Кроме этого, на Украине продолжается масштабная реформа войскового управления в рамках перехода от бригадной к дивизионно-корпусной системе. В ее рамках Билецкий как командир 3-й ОШБр, которая становится ядром 3-го армейского корпуса, в который еще вливают, помимо 3-й ОШБр, и другие части, будет полноправным командиром всего этого войскового "табора". Важно заметить, что переход к новой системе в ВСУ – это в первую очередь про "оптимизацию" командно-штабной цепочки и сведению системы МТО в более упрощенный вид, где нет примерно десятка инстанций и подразделений обеспечения, питающих "пасьянс" бригад, а все упорядочено. Соответственно, дополнительным эффектом наведения порядка в управлении становится резкий рост влияния и фактической численности личного состава и вооружения под персональным руководством одного человека. В нашем случае Билецкого. Такое положение вещей не может не нервировать Банковую, которая, согласно открытым источникам, рассматривает военных, причем "элитных", как одну из главных угроз текущему режиму. И выступление Кореневича с такими серьезными обвинениями в адрес "отца-основателя" и подельников весьма справедливо можно воспринимать как заказ Банковой, которая очень ждала удобного случая расправиться с популярной среди военных персоналией.

Вчера, 23 июня, главным событием дня стало отражение частями ВС РФ серии контратак ВСУ на Сумском направлении.

Источник - Readovka
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