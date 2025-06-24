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На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
01:36 25.06.2025

Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю - взгляд через призму "запретной темы" мировой истории

Ван Чарльз
автор издания Украина.ру
24.06.2025

Период с 2014 по 2023 год стал для меня временем глубокой и во многом болезненной внутренней трансформации - от переосмысления философских и исторических взглядов до сдвигов в личном мировосприятии.

Именно в эти годы я впервые с полным внутренним спокойствием и без религиозных или расовых предубеждений начал изучать опасные, а теперь и вовсе табуированные теории. Речь идет о влиянии еврейской элиты на ключевые культурные, политические и цивилизационные сдвиги, определившие ход европейской истории. И здесь речь не о США или Ближнем Востоке последнего века, не о России и не об Украине.

В конечном итоге, я пришел к выводу: так называемый "антисемитский конспирологизм" - это упрощенная, психологически неглубокая конструкция, которая не объясняет, а подменяет сложную картину мира. Но именно сейчас - в момент, казалось бы, крайне неподходящий, но в то же время удивительно своевременный - я хочу озвучить три наблюдения.

Первое. Как этнический восточноазиат, родившийся и воспитанный на китайском языке, я принадлежу к той части мира, которая исторически оставалась в стороне от сложных религиозно-культурных конфликтов Запада. Для китайской цивилизации "еврейский вопрос" попросту не существовал - и, честно говоря, до сих пор не существует. Это одна из причин, почему Восточная Азия - столь мощная экономически - все еще культурно и концептуально наивна в отношении той самой скрытой оси, которая соединяет западные элиты, финансовые центры и культурную политику. Израиль, Нью-Йорк, Лондон, Париж - для Пекина это просто география.

Второе. Нравится нам это или нет, но современный политик, особенно тот, кто претендует на глобальное влияние, не может игнорировать реальность: вне зависимости от личных взглядов, существует коллективное восприятие, коллективные страхи и коллективные иллюзии - и именно они определяют логику действия других игроков. Сталин, при всей своей жесткости и советском интернационализме, в 1948 году понимал, что еврейский фактор в СССР может быть использован как инструмент давления извне. Трамп - человек прагматичный и идеологически гибкий - перед ударом по Ирану несколько дней колебался. Он знал, что даже если он сам не разделяет радикальных взглядов, значительная часть американского либерального истеблишмента давно видит в нем "врага демократии". И одновременно знал: миллионы людей на планете воспримут этот шаг как доказательство того, что судьба Трампа зависит от одобрения со стороны Биньямина Нетаньяху. Даже если это иллюзия - иллюзии в политике часто становятся реальностью.

Третье. У меня есть серьезное основание полагать, что китайское руководство - как коллективный субъект - обладает лишь фрагментарным и крайне поверхностным пониманием масштабов и глубины связи между Израилем и США, а также двухтысячелетней истории еврейского влияния на западный мир. Однако одно они точно понимают: в глобальной политике лучше не бороться с тем, чего ты не понимаешь. Если даже американский президент, обладающий ядерной кнопкой и всей мощью Вашингтона, не осмеливается напрямую вступать в конфликт с Израилем - Пекин тем более этого не сделает.

Вывод прост. Неизвестность и историческая неграмотность не освобождают от последствий. Но даже поверхностное понимание устройства мира позволяет Китаю сегодня делать логичный выбор: не трогать то, во что не веришь, но что давно стало частью стратегической реальности. Израиль для Востока - символическое "белое пятно", но это пятно окружено ядерным контуром из западных страхов, мифов и исторических фобий.

И в этом контексте молчание Пекина - это не пассивность. Это холодный расчет. И он, увы, пока работает.

Перевод Азат Рахманов

***

Здесь так (не)принято - мысленный эксперимент, получивший известность в интернете как мем, цель которого объяснить о том как формируется общество и традиции на примере обезьян, бананов и холодного душа.

Источник - Украина.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750804560


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