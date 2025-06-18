Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира

03:22 25.06.2025

Неожиданное решение сборной Узбекистана вызвало вопросы.



24 Июня



Казахстан лишился сильного соперника на домашнем этапе Кубка мира по боксу



Узбекская сборная по боксу в последний момент решила отказаться от участия в этапе Кубка мира по боксу, который пройдет с 30 июня по 7 июля в Астане, передает Caravan.kz.



Как оказалось, сильнейшая сборная мира до последнего момента числилась в списках участников, но в итоге снялась с соревнования в Астане.



Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов уверен, что даже без спортсменов из Узбекистана, являющегося мировой боксерской державой, турнир в Астане будет интересным.



"В этом турнире будут участвовать несколько чемпионов мира, призеры Олимпийских игр, чемпионы Азии. Надеюсь, что этот турнир пройдет на высоком уровне", - сказал Кайрат Сатжанов.



Он пояснил, что не знает о причинах отказа Узбекистана от участия.



Отметим, что Кубок мира в Астане пройдет под эгидой международной федерации World Boxing, которая отвечает за квалификацию боксеров на Олимпийские игры-2028 и проведение там боксерского турнира.



Автор: Альберт Ахметов