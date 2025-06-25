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Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
14:00 25.06.2025

Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода "Сила Сибири-2"
Конфликт между Израилем и Ираном побуждает Китай пересмотреть свое решение о строительстве российского газопровода- WSJ

25.06.25

По словам людей, которые имеют доступ к информации о процессе принятия решений в Пекине, обострение конфликта между Израилем и Ираном вызвало интерес у китайских лидеров к проекту строительства газопровода, по которому российский природный газ будет поставляться в Китай. Это может дать толчок проекту, который долгое время был заморожен.



Проект "Сила Сибири 2" столкнулся с разногласиями по поводу стоимости и условий владения, а также с опасениями Китая о чрезмерной зависимости от России в сфере поставок энергоресурсов. Однако недавняя эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила Пекин пересмотреть свою позицию по отношению к нефти и природному газу, которые он получает из этого региона.

Китай импортирует около 30% своего газа в виде сжиженного природного газа из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов через Ормузский пролив - морской путь, который Иран пригрозил перекрыть, как сообщает консалтинговая компания Rystad Energy. В то же время, независимые китайские НПЗ, известные как "чайники", в последние годы стали зависеть от дешевой иранской сырой нефти.

Аналитики отмечают, что более 90% экспорта иранской нефти теперь направляется в Китай, хотя США ввели санкции, направленные на предотвращение экспорта нефти из Ирана. Президент США Дональд Трамп сделал необычное заявление о том, что Китай может продолжать покупать нефть у Ирана.

"Надеюсь, они также будут покупать много нефти у США", - написал он в социальных сетях.

Позднее представитель Белого дома заявил, что Трамп просто обратил внимание на то, что прекращение огня предотвратило перебои с поставками нефти через Ормузский пролив. Он продолжает призывать Китай импортировать американскую нефть вместо иранской, нарушая санкции США, сообщил чиновник.

Однако, по словам экспертов, даже несмотря на прекращение огня, недавний конфликт заставил Пекин задуматься о поиске альтернативных вариантов.

Пекин также стремится увеличить закупки нефти у России, которая обеспечивает около 20% всего нефтяного импорта Китая, говорят аналитики. Москва стремится увеличить продажи энергоносителей своему соседу, поскольку нуждается в средствах для финансирования кампании на Украине.

"Нестабильность и непредсказуемость военной ситуации показали китайскому руководству, что стабильные поставки по наземным трубопроводам имеют геополитические преимущества", - сказал эксперт из Европы. "Россия могла бы извлечь из этого выгоду".

Российские государственные СМИ связали напряженность на Ближнем Востоке с возобновлением проекта "Сила Сибири 2". "СПГ-Армагеддон: Китай срочно возвращается к проекту "Сила Сибири 2" - гласил один из недавних заголовков на Prime, российском государственном новостном сайте. Ожидается, что Россия попытается включить проект в повестку дня, когда президент Владимир Путин посетит Китай в сентябре, говорят аналитики.

"Сила Сибири 2", продолжение оригинального газопровода "Сила Сибири", открытого в 2019 году, уже давно представляет больший интерес для Москвы, чем для Пекина. Россия потеряла свой крупнейший энергетический рынок после того, как большая часть ее экспорта газа в Европу прекратилась из-за конфликта с Украиной.

С тех пор Москва все больше зависит от Китая как покупателя. Однако ограниченная трубопроводная инфраструктура и низкая мощность СПГ означают, что только новый, более крупный трубопровод может значительно увеличить поставки в Китай.

Для Пекина же поставки СПГ с Ближнего Востока и из других регионов были менее значимыми. Одной из официальных причин, которую они назвали России, является то, что Китай ограничивает импорт нефти и газа из одной страны до 20%, по словам людей, близких к принятию решений в Пекине. В результате переговоры затянулись на годы, хотя Москва неоднократно указывала на неизбежность сделки.

Теперь ситуация может измениться.

Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Аравийским морем, достаточно глубок и широк, чтобы пропускать крупнейшие танкеры в мире. Это делает его ключевым пунктом транзита для нефти и газа, и его закрытие может нарушить работу рынков и повысить стоимость энергии.

Аналитики считают, что вероятность полного закрытия пролива невелика из-за зависимости Ирана от него и потенциального военного ответа США, который это может вызвать. Однако недавний конфликт показал, какие последствия может иметь такой шаг.

"Эскалация напряженности на Ближнем Востоке подчеркивает серьезные последствия потенциальной блокады Ормузского пролива", - сказал Вэй Сюн, руководитель исследований китайского газа в Rystad. Если узкая точка будет заблокирована, "ситуация с поставками СПГ в Китай столкнется с огромными изменениями, переходя от избытка контрактов к дефициту поставок".

Помимо текущих потрясений в Персидском заливе, торговая война между США и Китаем в последние месяцы привела к остановке экспорта СПГ из США туда, что свело на нет годы роста торговли энергоносителями между двумя странами. В долгосрочной перспективе, поскольку Китай стремится к достижению своих целей в области зеленой энергетики, Пекин видит расширение роли природного газа как так называемого переходного топлива между углеводородной и постресурсной эрами, говорят аналитики.

Китай также заинтересован в укреплении отношений с Россией в то время, когда администрация Трампа открыто обсуждает попытки вбить клин между Пекином и Москвой, заявили люди, близкие к принятию решений в Пекине. Продолжение строительства приостановленного трубопровода может помочь укрепить эти связи.

Конечно, даже если соглашение по трубопроводу будет достигнуто, аналитики считают, что его строительство займет не менее пяти лет, как и первоначальный газовый трубопровод длиной 1800 миль. Есть и другие существенные препятствия, включая разногласия по поводу цен на газ и значительные инвестиции, необходимые для масштабного строительства.

Еще одним препятствием является требование Китая о доле собственности в проекте, на которое Россия не готова пойти. []

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Wall Street Journal

Источник - ProFinance.Ru
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