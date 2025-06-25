Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"

14:00 25.06.2025

Война Ирана и Израиля повысила интерес Китая к строительству российского газопровода "Сила Сибири-2"

Конфликт между Израилем и Ираном побуждает Китай пересмотреть свое решение о строительстве российского газопровода- WSJ



25.06.25



По словам людей, которые имеют доступ к информации о процессе принятия решений в Пекине, обострение конфликта между Израилем и Ираном вызвало интерес у китайских лидеров к проекту строительства газопровода, по которому российский природный газ будет поставляться в Китай. Это может дать толчок проекту, который долгое время был заморожен.



