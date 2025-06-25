Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт

19:00 25.06.2025 Корейская война: тень НАТО на востоке

75 лет назад началась война между КНДР и Южной Кореей. США и Советский Союз не остались в стороне



25.06.2025 | Валерий БУРТ



Долгое время представители СССР делали вид, что Москва не участвовала в той "неизвестной войне" на Дальнем Востоке. Официальные источники умалчивали о том, что в КНДР находились тысячи советников, летчиков, представителей других военных специальностей. Но со временем правда выплыла наружу. О Корейской войне стали писать, появились воспоминания участников.



После Второй мировой войны Москва и Вашингтон договорились разделить Корейский полуостров на две зоны, и в обеих частях были сформированы правительства. Северную возглавил лидер народно-освободительной борьбы Ким Ир Сен, за которым стоял СССР, южную – ставленник американцев Ли Сын Ман. Оба не желали довольствоваться частями территории, они хотели подчинить себе всю Корею.



Особенно усердствовали южнокорейцы, которые часто вторгались на территорию северян. Согласно данным СССР, "в 1949 году южнокорейские воинские части и полицейские подразделения совершили 2617 вооруженных вторжений в КНДР, было 71 нарушение воздушной границы и 42 вторжения в территориальные воды".



С начала 1950 года Ким Ир Сен регулярно обращался к главе СССР Иосифу Сталину с просьбами о поставке вооружений. Он подчеркивал, что приход северокорейской армии приведет к восстанию в Южной Корее и режим Ли Сын Мана падет. Смелости ему придало заявление государственного секретаря США Дина Ачесона, сделанное в январе 1950 года, о том, что Корея не входит в "оборонный периметр" США в Тихоокеанском регионе.



Трудно сказать, верил ли Сталин декларациям Ким Ир Сена и словам Ачесона. Но просьбы северокорейского лидера не отвергал. "США из-за престижа могут втянуться в большую войну, будет, следовательно, втянут в войну Китай, а вместе с тем втянется в войну и СССР, который связан с Китаем пактом о взаимопомощи, – рассуждал он. – Следует ли этого бояться? По-моему, не следует, так как вместе будем сильнее, чем США и Англия, и другие капиталистические европейские государства без Германии, которая не может сейчас оказать США какой-либо помощи, не представляют серьезной военной силы. Если война неизбежна, то пусть она будет теперь, а не через несколько лет, когда японский милитаризм будет восстановлен как союзник США".



Итак, Сталин был готов вступить в схватку с Америкой, хотя прошло всего пять лет после окончания долгой и изнурительной Второй мировой войны, серьезно ослабившей экономику и промышленность СССР. Но в его распоряжении была Советская армия, закаленная в тяжелых сражениях и ведомая опытными военачальниками.



Наверняка Сталин рассчитывал и на Китай с его фанатичными солдатами и неограниченными людскими ресурсами. Мао Цзэдун безоговорочно поддерживал его надежды, и армада КНР готовилась присоединиться к войскам КНДР.



Весной 1950 года Сталин был ознакомлен с планом вторжения на территорию Южной Кореи и дал согласие на проведение военной операции. Ее детали были утверждены во время его встречи с главой КНДР, которая состоялась в апреле.



…Советская пропаганда уверяла, что первыми вступили в сражение южнокорейцы. Однако это было не так – рано утром 25 июня 1950 года артиллерия КНДР открыла упреждающий огонь на всем протяжения 38-й параллели, делившей Корею на две части. Затем началось мощное наступление по всему фронту.



Противник был явно не готов к вторжению, хотя тревожные сообщения с границы должны были его насторожить. Солдаты и офицеры Южной Кореи напрочь забыли о своих обязанностях, а начальник Генштаба Чхэ Пен Дук вечером 24 июня и вовсе загулял и в день нападения армии КНДР спал пьяным сном.



В Сеуле воцарились хаос и неразбериха, а сам президент Южной Кореи Ли Сын Ман безмятежно сидел с удочкой на берегу реки. Через два дня он в поезде с выбитыми стеклами, с семьей и двумя телохранителями мчался подальше от столицы. А жители Сеула слушали его выступление, записанное на магнитофон. В нем президент клялся всеми силами защищать Сеул, но на самом деле город был беззащитным.



Столица Южной Кореи пала 27 июня 1950 года. Однако к осени войска Ли Сын Мана пришли в себя и устремились в контрнаступление. Они очистили от северокорейцев Сеул и двинулись дальше – на Пхеньян. В конце октября 1950 года столица КНДР пала. Однако сражения только начинались, и вскоре в них вступили войска США.



Американцы, доминировавшие в недавно созданной Организации Объединенных Наций, продавили резолюцию (*), обвинявшую в начале войны КНДР, и сколотили военный союз, выступивший на стороне Южной Кореи.



Это были так называемые контингенты ООН из 15 стран мира – Канады, Франции, Великобритании, Турции, Австралии и других. Даже крошечный Люксембург не остался в стороне и прислал четыре десятка с лишним военнослужащих.



Это была зловещая тень НАТО – военного союза, созданного в апреле 1949 года. Его войскам будет суждено не раз участвовать в карательных операциях против "неугодных" режимов и "неправильных" правителей"…



На выручку корейским коммунистам бросились несколько сотен тысяч китайских военных под командованием генерала Пэн Дэхуая. Они именовались "китайскими народными добровольцами", дрались решительно и храбро: в нескольких сражениях разбили американцев и изрядно потрепали турок из контингента ООН. Благодаря им северяне отбили Пхеньян и снова захватили Сеул…



Многие ждали, что в войну вступит Советский Союз, но Москва угрюмо молчала. Да и что было говорить лидерам страны, если в КНДР уже находилось несколько тысяч советников, специалистов, обучавших северокорейских военных. В Северную Корею прибывало вооружение из СССР – от пистолетов и винтовок до танков и самолетов.



Промышленные объекты страны защищал 64-й истребительный авиакорпус. В его составе находились пилоты, имевшие богатый боевой опыт Великой Отечественной. Им многократно приходилось вступать в воздушные бои с экипажами США.



Советские летчики были одеты в китайскую форму, имели соответствующие документы. На их самолеты были нанесены опознавательные знаки ВВС Китая. Однако это была наивная маскировка, и очень скоро американцы поняли, с кем имеют дело. К тому же они слышали в наушниках русскую речь и смачные ругательства.



Необходимо подчеркнуть, что советские пилоты были более успешны в боях, чем американцы. В 1950-51 годах ими было сбито 564 самолета США. Наибольшего числа воздушных побед добились три советских летчика: Николай Сутягин, одержавший 22 победы. У Евгения Пепеляева их было 19, Дмитрия Оськина – 15. Еще шесть советских пилотов одержали 10 и более побед. Пять и более успешных вылетов – на счету 43-х советских летчиков.



Всего в Корейской войне, по данным Центрального архива Министерства обороны, самолеты СССР уничтожили 1097 боевых машин США, потеряв 110 летчиков и 319 самолетов. Еще. 212 единиц крылатой техники Америки были сбиты советской зенитной артиллерией.



Возможно, во многом поэтому американцы подтолкнули руководство Южной Кореи к прекращению огня. Это решение вступило в силу в июле 1953 года. К тому же война окончательно зашла в тупик – приносила тысячи жертв и требовала огромных финансовых затрат. К тому же ни одна из сторон была не в силах нанести решающий удар.



Поворотным моментом для СССР стала смерть Сталина в марте 1953 года. При нем о прекращении борьбы с Америкой опасно было даже заикаться. Вскоре после ухода вождя члены Президиума ЦК КПСС проголосовали за окончание военных действий.



Корейская компания была первым большим вооруженным конфликтом времен холодной войны и стала предтечей будущих военных столкновений. Но ни КНДР, ни Южная Корея никакой пользы из той долгой войны не извлекли. Они, как враждовали 75 лет назад, так и враждуют до сих пор. Мирный договор между двумя странами до сих пор так и не подписан.



(*) РУВИКИ: Советский Союз бойкотировал Совет Безопасности ООН с января 1950 года из-за недовольства отказом ООН признать представителей КНР как законных представителей Китая. СССР вернулся в Совет Безопасности только 1 августа 1950 года, чтобы взять на себя роль Председателя Совета в течение этого месяца. Из-за бойкотирования СССР Совет Безопасности смог принять резолюции 83 от 27 июня 1950 года и 84 от 7 июля 1950 года, учредив силы ООН для Южной Кореи "для отражения вооруженного нападения" с севера. Источник - Фонд стратегической культуры

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