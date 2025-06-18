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Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
22:00 25.06.2025

Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов - министерство

В Ташкенте проходит форум MINEX Central Asia 2025, участники обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 24 июня - Sputnik. Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов. Об этом рассказал замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана Урал Юсупов на полях форума MINEX Central Asia 2025 в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"В странах Центральной Азии запасы полезных ископаемых не так велики, но у нас есть месторождения критически важных минералов. Учитывая геологическое положение региона, мы уверены, что Центральная Азия может стать ключевым центром в этой сфере", - отметил он.

Юсупов также сообщил, что в Узбекистане начали готовить кадры для сферы критически важных минералов.

По его словам, в системе министерства сегодня действуют 4 вуза, где обучаются более 14 тыс. студентов.

"Мы начали подготовку специалистов по обогащению критических минералов и производству продукции с высокой добавленной стоимостью", - отметил он.

По словам замминистра геологии и горно-металлургической промышленности Узбекистана, республика совместно с партнерами по региону активно развивает сотрудничество в геологической и горнодобывающей отраслях.

Напомним, что Узбекистан и Казахстан создали рабочую группу, чтобы изучить проекты по геологоразведке и нефтегазохимии.

Казахстан упростил доступ к месторождениям через цифровую платформу. О внедрении цифровой платформы недропользования на полях форума сообщил вице-министр индустрии и строительства Казахстана Иран Шерхан. Она уже работает в промышленной эксплуатации и автоматизирует весь процесс - от подачи заявки до получения лицензии.

"Платформа обеспечивает прозрачность и открытый доступ к недропользованию для всех инвесторов", - отметил Шерхан.

Уже на следующей неделе Казахстан планирует объявить на ней более 50 новых резервных месторождений с запасами золота, серебра, угля и редких металлов.

Сейчас под недропользование в стране доступно около 2 млн кв. км, к 2026 году этот показатель вырастет до 2,5 млн.

"Мы внедряем международные стандарты отчетности, цифровизацию и геопорталы - это делает Казахстан конкурентным и открытым для инвесторов", - добавил вице-министр.

Форум MINEX Central Asia 2025 проходит под девизом: "Повышение роли Центральной Азии в обеспечении безопасности критических минеральных ресурсов".

"Мы все знаем, что Центральная Азия богата природными ресурсами. Отличие Узбекистана от других стран заключается в огромном количестве критически важных полезных ископаемых, их запасы изучены. Благодаря видению президента страны и пониманию актуальности этого вопроса, для обеспечения промышленности важным сырьем создан Узбекский комбинат технологических металлов (ТМК). Узбекистан - страна с богатыми природными ресурсами, а ТМК - это комплекс, отвечающий за экспорт этих ресурсов на мировой рынок", - рассказал советник председателя правления Узбекского комбината технологических металлов Ильхан Хан.

Участники форума обсуждают реформы в отрасли, улучшение инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и укрепление регионального сотрудничества.

В мероприятии участвуют более 200 представителей из свыше двух десятков стран, включая Китай и Турцию.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750878000


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