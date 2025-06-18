 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
03:22  Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира
01:36  На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
00:05  ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Вторник, 24.06.2025
19:00  Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
03:01  У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
01:44  Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов
00:05  ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
08:12  Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6, - Алексей Громыко
07:43  Синьхуа: Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух"
01:02  Лондон потирает руки: Трамп, ударив по Ирану, наконец-то, попал в ловушку, - "СП"
00:46  Многополярность современного мира оказалась мифом, - Константин Ремчуков
00:05  Русская армия реализует планы наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.06.2025
22:12  Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории
20:05  Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
13:36  Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение, - Ирина Алкснис
11:39  День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:14  Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:00  Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин
00:05  Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
Суббота, 21.06.2025
22:07  Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
20:00  Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
15:00  "Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев
12:18  Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:03  Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:37  Президент Индонезии приехал к Путину на Петербургский форум под песню "Матушка-земля" (видео)
02:10  Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин
01:22  Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
00:05  Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
Пятница, 20.06.2025
20:30  Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена
18:20  "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
15:45  "Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
15:01  Премьер Казахстана поручил исполнительным органам обеспечить практическую реализацию казахско-китайских соглашений
02:07  Мигрантская статистика в России. Какой процент приезжает работать
01:43  Израильские террористы в Иране оказались ...афганскими "беженцами"?
00:05  Русские войска близки к пролому оборонительного контура ВСУ к востоку от Мирнограда, - Readovka
Четверг, 19.06.2025
22:59  Киевлянин задал Скотту Риттеру извечный для украинцев вопрос: "А нас за что?" (видео)
19:51  Израиль и США против Ирана: авантюра, обреченная на провал, - Сергей Кожемякин
17:00  Уничтожение Украины через борьбу правящих кланов и вмешательство США, - Тая Сильвергельм
16:01  Юрий Баранчик: Вероятная и действительная причина нападения на Иран
12:32  Англосаксы и германский нацизм. Части III и IV, - Валентин Катасонов
11:54  О новейшей истории Казахстана, - Данияр Ашимбаев
02:06  Каспийский консорциум разберется с Украиной в суде из-за удара по "Кропоткинской"
01:43  Война на Ближнем Востоке и переконфигурация МТК "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов
00:36  Tencent: саммит G7 без Трампа - скучное сборище "плохих актеров"
00:05  Русские войска возобновили активные действия к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Среда, 18.06.2025
18:00  Астанинская декларация второго саммита "Центральная Азия - Китай" (текст)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай создает для мира новую схему здравоохранения
23:39 25.06.2025

Китай создает новую схему здравоохранения для мира

Чэнду, 25 июня /Синьхуа/ -- Как обеспечить доступ к передовым медицинским услугам в отдаленных и неразвитых районах? Могут ли индивидуальные медицинские решения удовлетворить уникальные потребности? С такими вопросами Китай ускоряет технологическое развитие, создавая новую схему здравоохранения, приносящую пользу всему миру.

Джотам Кимондо, 35-летний докторант из Танзании, учится в Китайском университете электронных наук и технологий в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Под руководством профессора Чэндуского исследовательского института передового медицинского оборудования "Tianfu Jincheng" У Чжэ, Дж. Кимондо занимается разработкой ультразвуковых медицинских приборов.

Будучи преподавателем в Танзании, Дж. Кимондо стремится освоить в Китае проектирование и производство ультразвукового оборудования для помощи своей стране.

"Мое исследование включает инновационное проектирование ультразвуковых медицинских приборов для мониторинга патологических изменений в тканях человека - важного показателя заболеваний. Женщины в Танзании до сих пор полагаются на традиционные методы, такие как пальпация при обследовании молочных желез. Этот подход сильно зависит от индивидуального опыта врачей и не всегда точен. Некоторые женщины вообще отказываются от обследований", - пояснил Дж. Кимондо.

Он добавил, что многие болезни по-прежнему поражают жителей Танзании: "Я хочу улучшить здравоохранение в Танзании, помочь людям сохранять здоровье. Совместная разработка инновационного ультразвукового оборудования будет крайне полезна для раннего скрининга заболеваний молочной железы и других болезней, особенно когда эти приборы станут доступнее и дешевле для продвижения в африканских странах".

В Лабораторном городке медицины будущего "Tianfu Jincheng" зарегистрировано более 53 компании, работающих в сфере передовой медицины, которые изучают передовые инновации и интегративную медицину.

Недавно в Центре дистанционного УЗИ института "Tianfu Jincheng" врач провел онлайн-консультацию с коллегой из Второй народной больницы Восточного нового района Чэнду, давая инструкции по применению портативного ультразвукового прибора на сонной артерии пациента.

В режиме реального времени на общем экране отображались данные УЗИ, позволяя врачам напрямую обсуждать патологии и ставить профессиональные диагнозы.

"Традиционные дорогие УЗИ-аппараты стоят миллионы. В западных регионах Китая сельским жителям часто приходится ездить на обследования в уездные больницы", - пояснил У Чжэ.

"Наша цель - обеспечить широкое применение портативных УЗИ-устройств в сельских районах для ранней диагностики и контроля хронических заболеваний. Наше портативное оборудование значительно дешевле и проще в использовании в медучреждениях низового уровня", - добавил он.

Этот портативный прибор размером со смартфон уже используется в более чем 10 медучреждениях Восточного Чэнду, проведя бесплатные обследования сонных артерий и щитовидной железы для более чем 2000 жителей.

С ростом возможностей Китая в промышленном дизайне, производстве и медицинских исследованиях, инновации в разработке медоборудования стремительно развиваются. Растущее признание китайских медприборов на зарубежных рынках увеличивает международные заказы, стимулируя выход китайских компаний на глобальный рынок.

В Лабораторном городке медицины будущего сотрудники компании Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd. упаковывают реагенты для биохимических анализов. Эта партия готовится к отправке из Чэнду по всему миру.

Эта компания-"маленький гигант", занимающаяся разработкой диагностического оборудования для экспресс-анализов, уже поставляет продукцию в более 150 стран и регионов мира.

В ее центре контроля качества сотни полностью автоматических биохимических анализаторов проходят предотгрузочную проверку.

"Эта партия оборудования отправится в Европу. В прошлом году объем продаж компании составил 320 млн юаней /около 44,6 млн долл. США/, а за первые пять месяцев этого года наш международный бизнес вырос на 59 проц. в годовом исчислении", - сообщил заместитель гендиректора Ван Бинь, отметив, что рост зарубежных заказов отражает растущее признание китайских медприборов на мировых рынках.

Инновационные технологии, такие как 3D-печать, органы-на-чипе, нанороботы и нейроинтерфейсы, продвигают научно-исследовательское применение медоборудования в Китае, формируя ландшафт медицины будущего.

В компании Chengdu Tianqi Additive Intelligent Manufacturing с помощью 3D-печати создаются персонализированные медицинские решения. Используя компьютерное CAD/CAM-моделирование /системы автоматизированного проектирования и производства/ и послойную печать, виртуальные проекты превращаются в задуманные физические изделия.

В современном цехе десятки промышленных принтеров работают упорядоченно, а лазерный гравер с точностью 0,01 мм создает узоры в титановом порошке.

За несколько часов печатаются индивидуальные титановые пластины для челюстно-лицевой хирургии. Эта, казалось бы, обычная промышленная сцена отражает значительный прогресс Китая в области высокоточного интеллектуального производства медприборов.

По сравнению с ручным сгибанием пластин в прошлом, 3D-печать обеспечивает более точное, удобное и безопасное изготовление индивидуальных изделий.

"Сейчас мы выполняем индивидуальный заказ для пациента из Сингапура. Инженеры загружают в систему данные пациента, ИИ-алгоритмы помогают дизайнерам создать персонализированные модели для реконструкции лица, которые затем целиком печатаются на металлических 3D-принтерах", - пояснил директор по маркетингу компании Chengdu Tianqi Additive Intelligent Manufacturing Гао Банкуй.

Он добавил, что в будущем компания сосредоточится на обслуживании стран Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии для удовлетворения индивидуальных медицинских потребностей большего числа стран-участниц инициативы "Пояс и путь".

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750883940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение президента Республики Казахстан от 24 июня 2025 года №226
- Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной конференции в Сингапуре
- По поручению Президента Олжас Бектенов принял участие в открытии Академии управления МВД в рамках недели "Закон и Порядок"
- Обозначенные Президентом перспективные направления инвестсотрудничества обсудил Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе ряда встреч с участниками СИИ
- "Битва" за земли
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Правительство готово обсудить необходимость учета частного опыта строительных компаний в госзакупках
- Глава МИД Казахстана принял Посла Индии
- Депутаты рассмотрели вопросы развития пастбищ и кормопроизводства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  