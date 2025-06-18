Китай создает для мира новую схему здравоохранения

23:39 25.06.2025

Китай создает новую схему здравоохранения для мира



Чэнду, 25 июня /Синьхуа/ -- Как обеспечить доступ к передовым медицинским услугам в отдаленных и неразвитых районах? Могут ли индивидуальные медицинские решения удовлетворить уникальные потребности? С такими вопросами Китай ускоряет технологическое развитие, создавая новую схему здравоохранения, приносящую пользу всему миру.



Джотам Кимондо, 35-летний докторант из Танзании, учится в Китайском университете электронных наук и технологий в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая.



Под руководством профессора Чэндуского исследовательского института передового медицинского оборудования "Tianfu Jincheng" У Чжэ, Дж. Кимондо занимается разработкой ультразвуковых медицинских приборов.



Будучи преподавателем в Танзании, Дж. Кимондо стремится освоить в Китае проектирование и производство ультразвукового оборудования для помощи своей стране.



"Мое исследование включает инновационное проектирование ультразвуковых медицинских приборов для мониторинга патологических изменений в тканях человека - важного показателя заболеваний. Женщины в Танзании до сих пор полагаются на традиционные методы, такие как пальпация при обследовании молочных желез. Этот подход сильно зависит от индивидуального опыта врачей и не всегда точен. Некоторые женщины вообще отказываются от обследований", - пояснил Дж. Кимондо.



Он добавил, что многие болезни по-прежнему поражают жителей Танзании: "Я хочу улучшить здравоохранение в Танзании, помочь людям сохранять здоровье. Совместная разработка инновационного ультразвукового оборудования будет крайне полезна для раннего скрининга заболеваний молочной железы и других болезней, особенно когда эти приборы станут доступнее и дешевле для продвижения в африканских странах".



В Лабораторном городке медицины будущего "Tianfu Jincheng" зарегистрировано более 53 компании, работающих в сфере передовой медицины, которые изучают передовые инновации и интегративную медицину.



Недавно в Центре дистанционного УЗИ института "Tianfu Jincheng" врач провел онлайн-консультацию с коллегой из Второй народной больницы Восточного нового района Чэнду, давая инструкции по применению портативного ультразвукового прибора на сонной артерии пациента.



В режиме реального времени на общем экране отображались данные УЗИ, позволяя врачам напрямую обсуждать патологии и ставить профессиональные диагнозы.



"Традиционные дорогие УЗИ-аппараты стоят миллионы. В западных регионах Китая сельским жителям часто приходится ездить на обследования в уездные больницы", - пояснил У Чжэ.



"Наша цель - обеспечить широкое применение портативных УЗИ-устройств в сельских районах для ранней диагностики и контроля хронических заболеваний. Наше портативное оборудование значительно дешевле и проще в использовании в медучреждениях низового уровня", - добавил он.



Этот портативный прибор размером со смартфон уже используется в более чем 10 медучреждениях Восточного Чэнду, проведя бесплатные обследования сонных артерий и щитовидной железы для более чем 2000 жителей.



С ростом возможностей Китая в промышленном дизайне, производстве и медицинских исследованиях, инновации в разработке медоборудования стремительно развиваются. Растущее признание китайских медприборов на зарубежных рынках увеличивает международные заказы, стимулируя выход китайских компаний на глобальный рынок.



В Лабораторном городке медицины будущего сотрудники компании Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd. упаковывают реагенты для биохимических анализов. Эта партия готовится к отправке из Чэнду по всему миру.



Эта компания-"маленький гигант", занимающаяся разработкой диагностического оборудования для экспресс-анализов, уже поставляет продукцию в более 150 стран и регионов мира.



В ее центре контроля качества сотни полностью автоматических биохимических анализаторов проходят предотгрузочную проверку.



"Эта партия оборудования отправится в Европу. В прошлом году объем продаж компании составил 320 млн юаней /около 44,6 млн долл. США/, а за первые пять месяцев этого года наш международный бизнес вырос на 59 проц. в годовом исчислении", - сообщил заместитель гендиректора Ван Бинь, отметив, что рост зарубежных заказов отражает растущее признание китайских медприборов на мировых рынках.



Инновационные технологии, такие как 3D-печать, органы-на-чипе, нанороботы и нейроинтерфейсы, продвигают научно-исследовательское применение медоборудования в Китае, формируя ландшафт медицины будущего.



В компании Chengdu Tianqi Additive Intelligent Manufacturing с помощью 3D-печати создаются персонализированные медицинские решения. Используя компьютерное CAD/CAM-моделирование /системы автоматизированного проектирования и производства/ и послойную печать, виртуальные проекты превращаются в задуманные физические изделия.



В современном цехе десятки промышленных принтеров работают упорядоченно, а лазерный гравер с точностью 0,01 мм создает узоры в титановом порошке.



За несколько часов печатаются индивидуальные титановые пластины для челюстно-лицевой хирургии. Эта, казалось бы, обычная промышленная сцена отражает значительный прогресс Китая в области высокоточного интеллектуального производства медприборов.



По сравнению с ручным сгибанием пластин в прошлом, 3D-печать обеспечивает более точное, удобное и безопасное изготовление индивидуальных изделий.



"Сейчас мы выполняем индивидуальный заказ для пациента из Сингапура. Инженеры загружают в систему данные пациента, ИИ-алгоритмы помогают дизайнерам создать персонализированные модели для реконструкции лица, которые затем целиком печатаются на металлических 3D-принтерах", - пояснил директор по маркетингу компании Chengdu Tianqi Additive Intelligent Manufacturing Гао Банкуй.



Он добавил, что в будущем компания сосредоточится на обслуживании стран Среднего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии для удовлетворения индивидуальных медицинских потребностей большего числа стран-участниц инициативы "Пояс и путь".