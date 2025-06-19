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ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
00:05 26.06.2025

ВС РФ начали блокировать ВСУ в Щербиновке и Петровке на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к загону украинских подразделений, развернутых в селах Щербиновка и Петровка, в "мешок". В Харьковской области наши спецслужбы провели очередную успешную диверсионную акцию против личного состава ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела особенности действий подразделения ССО ВС РФ в глубоком тылу противника.

Тактика малых "котлов" возвращается



Русская армия в южном секторе Константиновского направления продолжает ликвидацию оперативного выступа ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Ранее нашим передовым соединениям удалось ворваться в Александро-Калиново и фактически перерезать противнику вероятный маршрут отступления через населенный пункт, огибая с запада большой водоем. Однако наивысшая степень угрозы для украинских частей, которые фактически оказались блокированными ВС РФ, потребовала от них титанических усилий для сохранения возможности отступать по западному берегу водоема. Поэтому в русской армии пересмотрели свой подход к задаче по недопущению организованного отхода ВСУ к подступам Константиновки. Однако противник при формальной возможности к побегу за водохранилище не может себе этого позволить. Украинские войска находятся в положении, при котором стоит хотя бы на одном участке ВС РФ пробить оборону, то для них начнется хаос. А это означает, что подразделения южнее водоема могут быть потеряны неприятелем как при полном блокировании, так и без него. И именно ситуация, характеризующаяся как "ни вперед, ни назад", своеобразно забетонировала 109-ю и 111-ю бригады ТрО, 91-й ОПТБ, а также некоторые части НГУ на позициях. Все что украинское командование могло вывести за водохранилище, спасая как самое ценное и критически значимое для будущей обороны Константиновки в виде 93-й ОМБр и отдельных подразделений "президентской бригады", оно вывело давно. При уничтожении оставшихся в "мешке" частей ВСУ в выступе противник частично утратит важный фактор плотности оборонительных порядков при защите Константиновки.

С учетом вышеописанного командование ВС РФ решило вернуться к тактике малых "котлов" внутри выступа. Ведь если у противника еще хватает сил не допускать полного блокирования, значит надо "срезать" его по частям. Под раздачу попал участок обороны ВСУ в селах Петровка и Щербиновка, который сам по себе является выступом в выступе. Наши войска начали атаку от Романовки в направлении Катериновки. Попутно с этим русские штурмовики возобновили активность по всему периметру охвата противника в Петровке и Щербиновке, сковывая там украинские подразделения боями. Это помешает неприятелю парировать атаку от Романовки переброской сил.

Взрывной тыл

В Харьковской области снова произошло покушение на украинских военных. После подрыва СВУ, сделавшего инвалидом сотрудника ТЦК, произошел очередной эпизод с применением взрывного устройства. На этот раз "подарок" направился украинским военным, которые от подставного представителя благотворительного фонда получили заминированный мопед. В сеть попало видео того, как "посылка" отправила на тот свет одного и тяжело ранила второго ВСУшника. СБУ поспешила отчитаться о том, что нашла подставного волонтера, которая уже якобы успела признаться, что именно она забрала из тайника взрывное устройство и заложила его под сиденье мопеда. Трудно сказать, насколько сообщение СБУ соответствует действительности, уж слишком быстро расследование началось и закончилось "успехом" следствия. Но главное в этой истории то, что теперь военные противника получили "триггер". Весь секрет в том, что на Украине волонтерских организаций и внештатных помощников ВСУ огромное количество, угроза для "захистников" может прийти откуда угодно и в каком угодно виде. Не стоит забывать, что именно украинские спецслужбы начали действовать при помощи "взрывных ловушек" в русском тылу, однако в эту "игру можно играть вдвоем".

Работают профессионалы

Telegram-канал "Архангел спецназа" распространил видеодемонстрацию работы рейдовой группы армейского спецназа ВС РФ (подразделение ССО). На кадрах можно увидеть все тонкости работы отечественных спецов по "наведению беспорядка" в тылах противника. Прежде всего стоит обратить внимание на тактику "лесников". Судя по кадрам, акция проводилась в Сумской или Черниговской области. Группа вышла на действующую лесную дорогу, где время от времени курсирует автотранспорт ВСУ. Как только зона охоты была определена, наступает подготовка к контакту. На обочине дороги, маскируя ее под пенек, устанавливается осколочная мина направленного действия (МОН-50). При подъезде транспорта противника мину подрывает оператор и осколочный шлейф ликвидирует или тяжело ранит цель в транспорте. Вместе с этим массированным огнем шансы неприятеля отбиться сводятся к абсолютному нулю. Далее бойцы изымают оружие и обыскивают транспорт в поисках документов, которые могут представлять разведывательную ценность. Военно-учетные документы, путевые листы, вообще что угодно может дать полную картину о противнике в той или иной местности. После всех необходимых мероприятий группа уходит в глухой лес и минирует маршрут отхода, это необходимо для того, чтобы неприятель при организации преследования не смог догнать наших военных.

Такого рода операции являются классикой фронтовой разведки, подобные акции описаны во множестве мемуаров русских солдат, прошедших глобальные и локальные конфликты, а также зафиксированы в исторических монографиях научного сообщества. И как демонстрирует видео "Архангела спецназа", наши бойцы продолжают славные традиции фронтовой разведки и доказывают, что даже в условиях автономной операции они – могучая сила.

Вчера, 24 июня, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ на восточном фланге Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750885500


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