ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня

00:05 26.06.2025

ВС РФ начали блокировать ВСУ в Щербиновке и Петровке на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 июня в разрезе СВО. Русские войска приступили к загону украинских подразделений, развернутых в селах Щербиновка и Петровка, в "мешок". В Харьковской области наши спецслужбы провели очередную успешную диверсионную акцию против личного состава ВСУ. Редакция Readovka рассмотрела особенности действий подразделения ССО ВС РФ в глубоком тылу противника.



Тактика малых "котлов" возвращается



