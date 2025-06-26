БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев

01:52 26.06.2025

БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти?

26.06.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ



Тенденции равноправной интеграции, альтернативной глобализму, все сильнее стимулируют переход на расчеты как в национальных валютах, так и с помощью иных инструментов, реально не завязанных на доллар и его суррогаты. Это получило на днях подтверждение в выступлении Президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025: было подчеркнуто, что в рамках БРИКС (10 государств) "формируется независимая платежная система".



Дополнительным стимулом к такому развитию событий стали не только многочисленные прямые военные конфликты, но и игра на понижение доллара, затеянная президентом Трампом, разумеется, не без поддержки Федеральной резервной системы США. Снижение курса доллара сейчас крайне необходимо американскому Госдепу не только для получения дополнительных конкурентных преимуществ в прямой связи с тарифной войной.



Отказ от доллара, якобы массовый, но пока, как свидетельствует статистика, скорее декларативный и декоративный, чем реальный, однако уже сам по себе может помочь США снизить долговую нагрузку. Причем сразу по нескольким направлениям – и за счет простого падения основной суммы госдолга, и в силу заметного снижения расходов на его обслуживание. А также благодаря открывающимся за счет того самого "отказа от доллара" перспективам списания весьма значительной части госдолга. В этом раскладе самое важное, что действительно серьезных потерь от этого практически никто не понесет, кроме части биржевых спекулянтов, традиционно играющих "на повышение" – и не собственно доллара, а долларовых инструментов, в первую очередь долговых.



