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БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
01:52 26.06.2025

БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти?
26.06.2025 | Виктор МАЛЫШЕВ

Тенденции равноправной интеграции, альтернативной глобализму, все сильнее стимулируют переход на расчеты как в национальных валютах, так и с помощью иных инструментов, реально не завязанных на доллар и его суррогаты. Это получило на днях подтверждение в выступлении Президента России Владимира Путина на ПМЭФ-2025: было подчеркнуто, что в рамках БРИКС (10 государств) "формируется независимая платежная система".

Дополнительным стимулом к такому развитию событий стали не только многочисленные прямые военные конфликты, но и игра на понижение доллара, затеянная президентом Трампом, разумеется, не без поддержки Федеральной резервной системы США. Снижение курса доллара сейчас крайне необходимо американскому Госдепу не только для получения дополнительных конкурентных преимуществ в прямой связи с тарифной войной.

Отказ от доллара, якобы массовый, но пока, как свидетельствует статистика, скорее декларативный и декоративный, чем реальный, однако уже сам по себе может помочь США снизить долговую нагрузку. Причем сразу по нескольким направлениям – и за счет простого падения основной суммы госдолга, и в силу заметного снижения расходов на его обслуживание. А также благодаря открывающимся за счет того самого "отказа от доллара" перспективам списания весьма значительной части госдолга. В этом раскладе самое важное, что действительно серьезных потерь от этого практически никто не понесет, кроме части биржевых спекулянтов, традиционно играющих "на повышение" – и не собственно доллара, а долларовых инструментов, в первую очередь долговых.



Но стремление Вашингтона перечертить политические карты едва ли не всех регионов мира – в финансовом плане не более, чем попытка притормозить как раз опасную коллективную игру против доллара. Хотя право на такую игру должно оставаться исключительно у ФРС.

Наиболее жестко в настоящее время против монополии не собственно доллара, а выпускающей его ФРС выступают финансисты объединения БРИКС, где через Новый банк развития готовится реализация весьма оригинального плана, который станет, по словам Рона Пола, бывшего конгрессмена и давнего сторонника стабильных денег, тем самым вызовом долларовой гегемонии, который он и предсказывал. План, о котором стало известно только 3 июня через социальную платформу X, получил название "Рио Ресет".

По сути "Рио Ресет" – это инициатива, поддержанная Бразилией, Россией, Индией, Китаем, Южной Африкой, Египтом, Эфиопией, Индонезией, Ираном и ОАЭ, которая предусматривает основы стратегии по перестройке международных расчетов в торговле и по усилению финансового суверенитета. О запуске инициативы, очевидно, будет объявлено на 17-м саммите БРИКС, который запланирован на 6-7 июля 2025 года в крупнейшем мегаполисе Бразилии Рио-де-Жанейро.

Согласованные действия стран БРИКС, экономика которых по объемам заметно превосходит G7, могут иметь значительные, причем не обязательно негативные последствия для экономики США и их партнеров, особенно если статус доллара как резервной валюты ослабнет. Рон Пол не стал вслед за многими источниками напоминать, что ослабление доллара может быть пока выгодно США, но предостерег, что грядущие изменения в мировых финансах повлияют на средних американцев. Вполне возможный подрыв покупательной способности доллара и потенциальная дестабилизация пенсионных счетов, социальных платежей и государственных пособий – весьма реальная перспектива в случае скоординированных действий финансистов стран БРИКС.

Одно из заявлений Рона Пола стоит отметить особо, так как он едва ли не первым раскрыл причины не прекращающейся вот уже восемь десятилетий долларовой экспансии: "Когда печатаемые деньги сталкиваются с конкуренцией, американцы раскрывают истинную стоимость бесконечного печатания денег". Тот факт, что центральные банки всего мира, по-видимому, реагируют на такие новые угрозы, как создание электронных суррогатов доллара наподобие биткоина, увеличивая свои золотые резервы, бывший конгрессмен охарактеризовал как явный признак более широкого перехода от долларовой зависимости.

Да, доллар постепенно уходит с арены, что уже требует не только равноправия новых валют, но и возвращения к подобию межвалютного золотого, отмененного к началу 70-х. Тем более что золото представляет собой реальные деньги, которые затруднительно обесценивать. Приходится в связи с этим напомнить, что доллар никак не опирается на золото, ограничиваясь только верой держателей в его непотопляемость.

В таких интеграционных структурах, как ЕАЭС и уже упомянутый блок БРИКС, постоянно, хотя и с разным эффектом, работают над сокращением зависимости от доллара США. При этом в этих объединениях принято достаточно регулярно официально напоминать¸ что государства-участники не ставят себе целью создание некой единой валюты, предпочитая максимальное расширение расчетов в торговле в национальных валютах.

В связи с этим сообщения о том, что на долю национальных валют приходится более 65% торговли между странами БРИКС и почти 90% в ЕАЭС, по идее должны впечатлять. Но, скорее, они свидетельствуют о том, что долларовая зависимость никуда не делась. Практически любой выход за границы интеграционных объединений пока становится по факту выходом в доллары.

Тем не менее статистика свидетельствует, что к началу июня индекс доллара снизился на 8,6%, и как следствие это стало причиной заметного укрепления практически всех остальных валют. Приостановили падение даже привычно дешевеющие на протяжении не месяцев, а лет аргентинский песо, индийская рупия и турецкая лира. Сильнее всех к доллару – более чем на 25% вырос за последнее время российский рубль, хотя это и не слишком выгодно для бюджета страны, но хорошо для населения, так как должно тормозить инфляцию.

Нельзя с полной уверенностью утверждать, что именно рост доли недолларовых расчетов в рамках БРИКС или ЕАЭС стал главной причиной усиления позиций нацвалют развивающихся рынков. Но факт остается фактом – с января 2025 г. "американец" пошел на снижение. Введение высоких таможенных тарифов и непредсказуемая торговая политика новой администрации США дополнительно усилили опасения инвесторов.

Отток капитала из доллара начался не сразу, но в итоге за первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа индекс доллара, по американским данным, упал на 9,5%. Инвесторы не сразу, но уже перестали считать доллар надежным убежищем, и не воспользоваться этим прямые конкуренты США не имеют права.

Характерное заявление для прессы сделал на днях глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сообщил, что российские финансисты создают коллективную валюту для взаиморасчетов с другими странами на основе золотого паритета. В этой связи вряд ли речь идет о частных банках, и без Банка России и Минфина дело обойтись просто не может. В проекте, который фактически анонсировал авторитетный законодатель, может использоваться расчетная система коммерческих банков. При этом, по словам А. Аксакова, для коллективной валюты может быть использован золотой паритет – например, это может быть "золотая" валюта БРИКС с золотым обеспечением.

Пока очень сложно оценить, насколько между собой корреспондируются данные события и описанные выше антидолларовые проекты. Тем временем вместо международной системы SWIFT российские банки для совершения внутренних и трансграничных переводов пользуются альтернативной отечественной СПФС (системой передачи финансовых сообщений). При этом даже на фоне санкций, как свидетельствуют данные Ассоциации банков России, более 200 банков в России по-прежнему подключены к международной платежной системе SWIFT, "основанной" преимущественно на долларовых расчетах.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1750891920


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