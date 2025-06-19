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Четверг, 26.06.2025
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Среда, 25.06.2025
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Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
03:05 26.06.2025

На границе с Афганистаном изъята крупная партия наркотиков

ДУШАНБЕ, 24.06.2025 /НИАТ "Ховар"/. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников оперативной группы Управления Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Хатлонской области совместно с военнослужащими 9-й пограничной заставы "Панджоб" войсковой части Пограничного отряда "Хамадони" Управления пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Хатлонской области, на приграничной территории села Сайроб, сельского джамоата Панджоб района Мир Саид Али Хамадони, выявлено и пресечено незаконное пересечение государственной границы группой из четырех вооруженных афганских контрабандистов.

При попытке задержания члены транснациональной наркогруппировки не подчинились приказу сотрудников органов безопасности и пограничников сдаться, оказали ожесточенное вооруженное сопротивление, имея при себе оружие и боеприпасы.

В ходе проведения боевой операции личный состав оперативной группы и пограничников проявил высокий профессионализм и боеготовность, на месте был нейтрализован 50-летний главарь группы контрабандистов Махмадхошим Валди Миракбар, уроженец села Навобод уезда Янгикала провинции Тахар Афганистана. Остальные члены транснациональной наркогруппировки, преследуемые сотрудниками органов безопасности, скрылись в Афганистане.

В результате осмотра места происшествия обнаружено и изъято особо крупное количество гашиша, один автомат Калашникова АК-74, 3 магазина и 87 патронов калибра 7,62.

Согласно заключению отдела судебной экспертизы Управления Агентства по контролю за наркотиками в Хатлонской области, обнаруженные вещества являются гашишем. Общий вес наркотиков составил 71 килограмм 929 граммов.

В связи с данной ситуацией оперативной группы Управления Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по Хатлонской области возбуждено уголовное дело по статьям 200, часть 4, пункт "г", 289, часть 3, 335, часть 2 и 195, часть 2, пункт "б" Уголовного кодекса Республики Таджикистан, ведется предварительное следствие.

Следует отметить, что государственная граница Таджикистана является надежным щитом для региона, и сотрудники органов безопасности и пограничники охраняют ее круглосуточно.

Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан проводит борьбу по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов на линии границы и охраняет как зеницу ока государственную границу, которая считается одним из главных и ключевых столпов национальной государственности. Транснациональные организованные преступные группировки используют протяженность границы и сложное и уязвимое географическое положение приграничных с Афганистаном районов для контрабанды наркотиков. В результате их преступных действий сотни людей страдают от наркомании и гибнут, а их родные и близкие сталкиваются с бедой и бездомностью.

Наряду с терроризмом и экстремизмом, незаконный оборот наркотиков считается крайне тяжким преступлением, последствия которого катастрофичны для человечества.

Преступники не должны забывать, что границы суверенных стран признаны важным символом их государственности. Поэтому государственная граница Республики Таджикистан постоянно, решительно и неустанно охраняется. Любой нарушитель, который попытается ее пересечь, обязательно понесет наказание за свои действия.

Источник - Ховар
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