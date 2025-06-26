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Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
12:33 26.06.2025

У альянса отвалилось тихоокеанское крыло

Дмитрий Косырев
26.06.2025

А они взяли и не поехали на саммит НАТО в Гааге. Они - это высшие руководители Японии (Сигэру Исиба), Южной Кореи (Ли Чжэ Мен) и Австралии (Энтони Альбанезе). Их сосед, новозеландец Кристофер Лаксон, все же добрался до Гааги, но в целом у НАТО отвалилось - как минимум временно - восточное крыло, официально называемое ИТ4, то есть индо-тихоокеанская четверка. Это если не скандал, то сенсация или как минимум очень существенный продукт нынешнего глобального хаоса.

История тянется с лета 2022 года. Четверо лидеров появились тогда на саммите НАТО в Мадриде и подписались для начала на роль помощников Украины. Кроме того, на том саммите было сказано, что события в Тихом океане напрямую влияют на ситуацию в Атлантическом регионе, Китай был впервые назван "системным вызовом", а та самая четверка подписалась на роль филиала НАТО в регионе.

То есть это была претензия на новое расширение и глобализацию альянса. И ведь каждый год процесс продолжался и усугублялся, с обязательной явкой первых лиц "тихоокеанского Запада" на евро-атлантические саммиты. И сейчас они туда собрались, подтвердили: да, будем, на высшем уровне. Но затем все - не сговариваясь или все-таки наоборот - решили в последний момент послать кого-то на уровне своих заместителей.

Давайте посмотрим почему. Правда, это нелегко, потому что все случилось быстро и неожиданно - за день-два до открытия сбора в Гааге. Гаданий о причинах сколько угодно, но сами прогульщики саммита лишних речей на эту тему не произносят. Вдобавок их ведь трое, и в каждой стране звучат свои мотивчики. Хотя где-то они сливаются в гармоничный аккорд.

Сначала о частностях. Никаких сомнений: три упомянутых лидера сами отменили поездку в Гаагу, никто им вежливо не намекал, что в этот раз их не ждали. Но объяснения у всех расходятся. Токио официально заявил о загадочных "разных обстоятельствах". Австралиец выступил сильно: сказал среди прочего, что его стране не будет что-либо диктовать ее союзник. Кореец напомнил, что он недавно на посту и у него еще даже не все министры назначены, так что домашние дела важнее.

Дальше все это расшифровывают аналитики, и во всех трех странах приводят две ключевые причины застенчивости. В первую очередь речь о Ближнем Востоке: всей троице сильно не понравились американские удары по Ирану. Не понравились, исходя из их экономической и внутриполитической ситуации.

Кстати, мы ведь не успели даже, следя за этой безумной 12-дневной войной, заметить, каким странам она очень сильно наступила на ногу. А список здесь длинный и иногда неожиданный.

Например, у Японии, оказывается, хорошие отношения с Ираном, поэтому лидеры в Токио всеми силами старались промолчать насчет всего происходившего, никого не осуждать и не поддерживать. А ведь кроме Ирана у японцев есть еще множество прочих партнеров в регионе, масса проектов, и с ними все тоже сложно. В общем, в Токио решили отсидеться в кустах. И отсиживаются.

Фразеология тех, кто оценивает поведение президента Южной Кореи, несильно отличается. Эта страна тоже имеет обширные связи на Ближнем Востоке, и сейчас южнокорейцы говорят, что война внесла хаос на все мыслимые рынки - нефтегазовые, финансовые, прочие. Так что президенту лучше оставаться дома и по возможности не давать своей экономике идти вразнос.

Австралия - здесь все интереснее. Дело в том, что и сторонники (лейбористы), и оппоненты раскритиковали правительство за "вялую реакцию" на американские удары. Правда, с противоположных позиций. Так, сторонники особо интересовались: а Вашингтон вообще предупредил ли заранее своего союзника, Австралию, что намерен вступить в военные действия? Или не до нее было? И как насчет того, чтобы это осудить?

А вот теперь вторая тема, которая трогательно объединяет и эти три тихоокеанские страны, и, по сути, всех прочих союзников США: деньги - то есть торговля и оборонные расходы. Едва ли не единственной целью всех перечисленных тихоокеанцев в Гааге аналитики называют личную встречу с Дональдом Трампом по поводу того, что как-то многовато получается: и душащие экономику пошлины на экспорт товаров в США, и еще обязанность повышать оборонные расходы. Прочая болтология НАТО никого, похоже, не волнует.

И вот вам ситуация в Японии (и примерно такая же в прочих двух странах): военные расходы еще не дошли до двух процентов от ВВП, а США уже требуют три процента. На прошлой неделе должна была пройти встреча японцев и американцев по формуле "2+2" (министры обороны и иностранных дел), но в Токио ее отменили со скандалом потому, что вдруг оказалось, что речь о 3,5%. А сейчас вообще назвали цифру в пять процентов, представитель Пентагона ее подтвердил. При этом никакого снижения таможенных пошлин не предвидится, а ожидается только давление с целью перекрыть тихоокеанским союзникам еще и торговлю с Китаем (а это, напомним, их главный партнер).

Стоп, откуда пять процентов? Это же касается только членов НАТО? Размечтались: вы - ИТ4, а это уже все равно что НАТО как таковая.

В результате тихоокеанские и многие другие лидеры мечтали встретиться с Трампом и выклянчить у него уступки на недавнем саммите G7. Но Трамп досрочно убежал с него заниматься Ближним Востоком. И сейчас вся тихоокеанская троица просто не может рисковать: снова приедут, снова будут проигнорированы - как какой-нибудь Зеленский. Избиратель этого не поймет.

Общая картина такая: даже самые стойкие союзники США сейчас оказываются просто вынуждены брать пример, скажем, с Индии с ее "стратегической автономией", то есть стараться договариваться и с НАТО, и с Китаем, и с Ближним Востоком. Собственно, они уже и так этим заняты не первый месяц: осторожно, на цыпочках, но неуклонно. Интересно, произойдет ли то же самое с натовскими европейцами - ведь экономическая и прочая логика их тоже туда подталкивает.

Источник - РИА Новости
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