Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов

16:00 26.06.2025

На MINEX Central Asia 2025 рассказали, когда Узбекистан получит топливо для АЭС



За два года до поставки топлива республика должна передать российской стороне природный уран.



ТАШКЕНТ, 26 июня - Sputnik. Узбекистан рассчитывает получить ядерное топливо для первого энергоблока атомной электростанции в середине 2029 года. Об этом сообщил замдиректора по капитальному строительству Государственного предприятия "Дирекция по строительству АЭС" Отабек Аманов на форуме MINEX Central Asia 2025.



По его словам, согласно контракту, топливо должны завезти на площадку за шесть месяцев до запуска первого блока, который запланирован на конец 2029 года.



"Соответственно, топливо должно быть завезено в середине 2029 года", - уточнил Аманов.



При этом сам природный уран Узбекистан должен передать российской стороне уже за два года до этого - в 2027 году.



"Согласно контракту, мы должны отправить природный уран в Россию за два года до поставки топлива. То есть уже в 2027 году. С этого времени российская сторона начнет изготовление топлива", - пояснил он.



Таким образом, соглашение на поставку урана планируют заключить до 2027 года. Завоз готовых топливных сборок ожидается в середине 2029-го, а запуск первого энергоблока - в конце того же года.