Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму

17:00 26.06.2025

The Times сравнила саммит НАТО с "потемкинскими деревнями"

Times: саммит НАТО походил на "потемкинские деревни" из-за страха перед Трампом

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26 июня 2025



Саммит НАТО в Гааге походил на "потемкинские деревни", поскольку члены альянса боялись разочаровать президента США Дональда Трампа. Такую оценку внешнеполитическому мероприятию дал колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас 25 июня.



"Собравшиеся в голландском городе лидеры альянса показали, что они больше боятся Дональда Трампа, чем [президента России] Владимира Путина. [...] Князь Григорий Потемкин бы одобрил. Чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую, [...] русский придворный построил (согласно легенде) переносные фальшивые деревни", - отметил Лукас.



По словам журналиста, мероприятие было организовано так, чтобы всячески возвеличить Трампа и не вызвать гнев своими доводами и позициями.



"Чтобы успокоить президента США, они урезали повестку дня, отодвинули Украину на второй план, [...] дали пустые обещания и уклонились от принятия срочных решений", - заметил колумнист.



Он подчеркнул, что принятые на саммите решения по расходам на военную сферу мировой политики на самом деле оказываются непопулярными с точки зрения политики и экономики.



Лукас также отметил, что прежние обещания НАТО Украине не повторялись, но и не были отменены.



Ранее в этот же день Трамп указал на вышедшую из-под контроля ситуацию на Украине в рамках саммита НАТО. Заявление президента США может означать готовность Соединенных Штатов к активному вовлечению в украинский вопрос.



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Потемкинские деревни, которых не было

Обманывал ли Потемкин Екатерину II, украшая города во время ее путешествия по Крыму

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На фото. Фейерверки в честь Екатерины. Неизвестный художник. Около 1787 года



Сегодня выражение "потемкинские деревни" используется по отношению к чему-то бутафорскому, сооруженному специально, чтобы создать ложную видимость благополучия. Фразеологизм возводят к истории о показных украшениях и пышных празднествах, якобы устроенных князем Григорием Потемкиным, чтобы поразить Екатерину II и ее спутников-иностранцев во время путешествия по Крыму в 1787 году.



"От природы пустые степи [...] были распоряжениями Потемкина населены людьми, на большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах; люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны".

Иоанн-Альберт Эренстрем, шведский дипломат



Между тем "потемкинские деревни" - исторический миф. Недоброжелатели Потемкина начали распространять слухи о неизбежности подлога за несколько месяцев до того, как Екатерина отправилась в Крым. Их с удовольствием подхватили иностранцы из свиты императора Священной Римской империи Иосифа II, инкогнито путешествовавшего с Екатериной.



Потемкин и вправду украшал путь с целью развлечения - но никак не с целью обмана: обмануть Екатерину он бы и не смог. В статье, посвященной этому казусу, академик А. М. Панченко писал:



"Потемкин действительно декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации. Сохранились десятки описаний путешествия по Новороссии и Тавриде. Ни в одном из этих описаний, сделанных по горячим следам событий, нет ни намека на „потемкинские деревни", хотя о декорировании упоминается неоднократно".



Целью иллюминаций, фейерверков и парадных мероприятий, устроенных Потемкиным, было не ввести в заблуждение, а поразить масштабом амбиций Российской империи в Крыму.



Источники

Панченко А. М. "Потемкинские деревни" как культурный миф. Панченко А. М. Русская история и культура: Работы разных лет. СПб., 1999.