ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня

00:05 27.06.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 июня в разрезе СВО. Русские войска начали ломать оборону ВСУ к западу от Покровска. Редакция Readovka назвала особенности морально-волевой составляющей ВСУ.



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