|ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
00:05 27.06.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 июня в разрезе СВО. Русские войска начали ломать оборону ВСУ к западу от Покровска. Редакция Readovka назвала особенности морально-волевой составляющей ВСУ.
Граница зоны ответственности
Русские войска в крайне западном секторе Покровского направления начали полномасштабные наступательные действия. Прежнее предположение редакции Readovka о том, что наши войска заинтересованы в выходе к Удачному во фланг и тыл, подтвердилось. Однако замысел командования ВС РФ не ограничивается только решением задачи обвалить оборону ВСУ, прикрывающую направление, на трассу М-30, соединяющую Покровско-Мирноградский оборонительный район с Павлоградом. Цели на самом деле более амбициозные, чем кажется. Ведь ситуация к западу от Покровска аналогична тому, что происходит к востоку. Речь идет о том, что описываемый сектор, как и пространство к востоку от Мирнограда является границей зоны ответственности Покровско-Мирноградского оборонительного района. Это означает, что действиями ВС РФ на участке преследуют цель продавить фронт ВСУ в самом уязвимом месте. Южнее войска противника отвечают за Новопавловский участок, севернее и северо-восточнее за Покровск и Мирноград. А вот северо-западное направление – "слабое звено", оборонять которое в полной мере неприятель не может из-за неминуемых последствий растягивания оборонительных порядков. При этом ВС РФ создают угрозу обоим секторам обороны ВСУ. Прежде всего, как ранее упоминала редакция Readovka, промежуточной целью является выбивание противника из Удачного и дальнейшее развитие наступление на село Новоподгородное с последующим разворотом вектора атаки на севере на Сергеевку. Этим трасса, связывающая Покровск с Павлоградом, будет перерезана. Но вместе с этим овладение Новоподгородным откроет возможность наступать на пгт Межевая, огибая с севера Новопавловку и рубежи обороны ВСУ по реке Соленая. Редакция Readovka также давала оценку особенностям Новопавловского оборонительного узла ВСУ.
Ну, а на данный момент наши силы приступили к добиванию обороны украинских сил в поселке Муравка, за который неприятель отдал уже слишком много, но продолжает упираться. Против Муравки пришлось действовать как против полноценного, крупного и хорошо подготовленного к обороне села или пгт. А именно вместе с фронтальной атакой от Новониколаевки, сковывающей силы неприятеля, началось продвижение и со стороны Котляровки, чтобы перебить сельскую трассу от Новопавловки и этим сделать оборону ВСУ там более невозможной. И овладением Муравкой станет завершающим этапом формирования полосы наступления между Новопавловским участком и Покровско-Мирноградским оборонительным районом.
Проблема немотивированности солдата
На протяжении СВО все, кто внимательно следит за темой, уже успели заметить резкое изменение эффективности действий ВСУ как в атаке, так и в обороне. Локальных тактических успехов у противника все меньше. ВСУ на ряде оперативных направлений, таких как Купянское, Харьковское и Южно-Донбасское, массированных контратак вообще не предпринимают, ограничиваясь действиями малых штурмовых групп в "серой зоне". Этому феномену великое множество причин. Среди них, как и процент наполнения боевых частей личным составом, степень его подготовленности, так и наличие вооружения и БК, от поставок которых ВСУ критически зависят. Но одним из фундаментальных факторов является качество как рядового состава, так и командиров разных рангов. Остановимся подробнее на солдатах. Под качеством личного состава подразумевается даже не столько его физическая пригодность, а морально-волевая составляющая. В эту характеристику входят не просто моральная устойчивость и прочее, а прежде всего то, насколько человек осознает, что происходит и какая у него роль. Разумеется, это все множится на его персональную готовность исполнять свой воинский долг. И на Украине уже с конца 2023 года появились "звоночки" того, что качество личного состава у неприятеля начало проседать. Со времен начала финальной битвы за Авдеевку в ВСУ кардинально изменилось практически все. Прежде всего это выразилось в том, что процент насильно мобилизованных по отношению к кадровым военнослужащим или же добровольцам, абсолютно доминирует в большинстве частей ВСУ и НГУ за редкими исключениями. Когда де-факто все наполнение фронтовых – это невольники с оружием, становится понятно, почему ВСУ уже утратили прежние оперативные возможности. Украинские войска перешли от тактики прямых действий, как попытка наступать в Запорожье летом 2023 года, на тактику ассиметричных действий в виде атаки на Курскую область летом 2024. В этой связи стоит обратиться к словам украинского военного и блогера Бунятова, опубликованные им сегодня в сети.
"Не бывает плохих бригад, солдат или приказов – есть только плохие командиры, которые не умеют думать, заботиться о личном составе, налаживать взаимодействие и обеспечивать качественную подготовку подчиненных. Сейчас почти на всех направлениях штурмовые действия исключительно "бусифицированы" – добровольцев уже давно нет. В то же время кто-то демонстрирует положительный результат, а кто-то – отрицательный", – написал он в своем Telegram-канале.
Бунятов немного кривит душой, обвиняя во всем командование ротного, батальонного и бригадного звена, которое действительно не беспокоится о выживаемости вверенных им людей. На Украине строгое табу говорить о том, что политика насильной мобилизации автоматически лишила ВСУ вообще каких-либо даже теоретических надежд эффективно сражаться и добиваться реально значимых результатов. Соответственно, стратегическое поражение становится неизбежностью. Ну не может быть у насильно оторванного от дома или мирной работы человека появиться стойкость в обороне бесстрашие в штурмовой атаке, это нонсенс. Поэтому радетели украинской боеспособности и вынуждены "в ступе воду толочь" и призывать к полумерам в виде замены отдельных командиров и взывать к командной культуре остальных, чтобы сберечь солдат. На самом деле на Украине многие понимают, что за незалежную Зеленского воевать охотников не просто мало, большинство из них уже в сырой земле. А оставшиеся ищут пути к уклонению от службы, сдаче в плен или дезертирству. Однако если это знание на Украине начнут озвучивать, у всех появится резонный вопрос: "А зачем тогда воевать, зачем нам Зеленский и чего ради все это безумие?".
Вчера, 25 июня, главным событием дня стало начало операции по окружению украинских сил в селах Щербиновка и Петровка на Константиновском направлении.