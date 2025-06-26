|Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
01:09 27.06.2025
Россия припасла на конец СВО весомый козырь: Все внимание на Карпаты. Капитан Дандыкин - об особом тоннеле
Офицер Дандыкин допустил уничтожение тоннеля в Карпатах, важного для ВСУ.
https://tsargrad.tv/
26 Июня 2025
Бескидский тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей, через который ВСУ получают большой объем оружия, продолжает функционировать. Почему он до сих пор не уничтожен, "Ленте.ру" рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, поскольку тоннель находится в горах, разбомбить его не так уж и просто. Это касается и подземных объектов. США, например, хвастались, что уничтожили ядерные сооружения Ирана, но, как сказал сегодня верховный лидер Али Хаменеи, они остались нетронутыми.
Во-вторых, Дандыкин не исключил, что Бескидский тоннель не уничтожается по причине сохраняющегося экономического сотрудничества с партнерами России.
Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг, - подытожил военный эксперт.
Издание добавляет, что через указанный тоннель на Украину может проходить две трети поставок всего западного вооружения. Это, естественно, много, но даже с этой помощью ВСУ не способны переломить ситуацию.
Нужен "Искандер-1000" для полного перекрытия": эксперт про сложности уничтожения Бескидского тоннеля
https://ukraina.ru/
26.06.2025
ВС РФ рассматривают возможность нанесения систематических ударов по критически важному Бескидскому тоннелю, через который осуществляется поставка топлива для украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт подробно объяснил текущие трудности с поражением данного объекта. Из-за значительной удаленности и особенностей конструкции прямое разрушение тоннеля требует применения особых средств поражения.
При этом Шлепченко отмечает, что даже частичное выведение из строя прилегающей инфраструктуры может дать значительный эффект.
"Можно наносить постоянные удары крылатыми ракетами и "Геранями" (у них сейчас приличная боеголовка в 90 килограммов), чтобы выбивать сами разъезды. Когда поезд выезжает из тоннеля, он бочком по тропинке не побежит. Он поедет на железнодорожный разъезд. Вот туда можно бить", - пояснил обозреватель.
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РУВИКИ: Бескидский тоннель (укр. Бескидський тунель) - железнодорожный тоннель Украины. Его длина составляла 1750 метров. Является частью Львовской железной дороги. Исторический тоннель в однопутном варианте был построен в 1886 году в период Австро-Венгрии. В 2007 году, в связи с аварийным состоянием тоннеля, было принято решение построить новый, двухпутный, который заложили в 22 метрах южнее старого и параллельно ему. Официальное открытие нового тоннеля состоялось 24 мая 2018 года. Для Украины новый Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы по направлению к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.