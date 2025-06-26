Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину

01:09 27.06.2025

Россия припасла на конец СВО весомый козырь: Все внимание на Карпаты. Капитан Дандыкин - об особом тоннеле

Офицер Дандыкин допустил уничтожение тоннеля в Карпатах, важного для ВСУ.

https://tsargrad.tv/

26 Июня 2025



Бескидский тоннель на границе Львовской и Закарпатской областей, через который ВСУ получают большой объем оружия, продолжает функционировать. Почему он до сих пор не уничтожен, "Ленте.ру" рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.



По его словам, поскольку тоннель находится в горах, разбомбить его не так уж и просто. Это касается и подземных объектов. США, например, хвастались, что уничтожили ядерные сооружения Ирана, но, как сказал сегодня верховный лидер Али Хаменеи, они остались нетронутыми.



Во-вторых, Дандыкин не исключил, что Бескидский тоннель не уничтожается по причине сохраняющегося экономического сотрудничества с партнерами России.



Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг, - подытожил военный эксперт.



Издание добавляет, что через указанный тоннель на Украину может проходить две трети поставок всего западного вооружения. Это, естественно, много, но даже с этой помощью ВСУ не способны переломить ситуацию.



