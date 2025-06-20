Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников

02:14 27.06.2025

Белорусский вокал

Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум



26 июня президент России Владимир Путин прилетел в Минск на Евразийский экономический форум. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников из Минска - о том, как один информационный повод переставал существовать на фоне другого по мере того, как Александра Лукашенко на трибуне сменял Владимир Путин. А также о том, за кем осталось последнее слово.



Новое здание "БелЭкспо" в Минске производит впечатление бескрайнего. Про Евразийский экономический форум, который здесь проходит, этого не скажешь. "Президенту страны приходится начинать и заканчивать мероприятие",- заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, заставив думать, что его выступлением мероприятие и ограничится.



Но это было, конечно, не так. Александр Лукашенко только начал.



Он рассказал, что на самом деле нужен Союз 2.0. Речь не о Союзе, например, Белоруссии и России, а о ЕАЭС.



- Должен быть фирменный евразийский продукт,- предупредил Александр Лукашенко,- от самолетов и поездов до искусственных интеллектов.



То есть искусственных интеллектов должно быть много. А их продукт - один.



- Каждой стране нужен космос, но не в каждой стране есть космодром,- признал Александр Лукашенко.



Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин остались бесстрастными.



- На примере России мы видим,- продолжал господин Лукашенко,- как с большим трудом Россия пытается - и много сделала (после введения западных санкций.- А. К.) - реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе!



То есть ЕАЭС 2.0 он предлагает создавать, взяв за основу СССР. Свежо, как говорится (предание).



- Даже в автомобилестроении!.. Возьмите Lada, "Жигули", некоторые называли… "Москвич"… нормальный автомобиль! Ну, может, пока не Mercedes… но хороший автомобиль (китайский, а не немецкий.- А. К.). Так и по другим направлениям! Надо сохранить то, что нам досталось от Советского Союза!



Все еще не пропало желание, надо же.



- И ни в коем случае не смотреть по сторонам! - добавил господин Лукашенко.- Никто нас нигде не ждет! Экономика все равно приведет нас к тому, что мы будем вместе…



В голосе его, казалось, звучала горечь. Неизбежность была, казалось, в голосе. Но так казалось. На самом деле в этом голосе была надежда. Надежда на лучшее. Надежда на лучшее прошлое.



- Только вместе, зная друг друга и разговаривая на одном языке! - воскликнул Александр Лукашенко.- И вы видите: представители 30 стран присутствуют в Минске! И далекая Никарагуа, и Мьянма, и Эмираты…



Впрочем, переводчики все-таки, я точно знал, функционировали в зале форума. Чего, увы, не скажешь о пресс-центре, где наушников ни у кого не было.



Впрочем, это было бы слишком - требовать невозможного.



Тем более что никто, похоже, и не нуждался.



Александр Лукашенко не умолчал про обидчивого премьера Армении Никола Пашиняна, который присутствовал на заседании не то чтобы незримо, нет, наоборот, зримо: на огромном телеэкране, который на прошлом заседании обещал подыскать для него господин Лукашенко.



Никол Пашинян в свое время расстроился из-за того, что господин Лукашенко дал понять, что он с президентом Азербайджана, а не с премьером Армении, которого, как показалось Николу Пашиняну, Александр Лукашенко решил поучить жить. И вот этого Никол Пашинян не снес. То есть не поехал.



- Вы знаете о позиции Армении,- сказал Александр Лукашенко.- Просто сегодня кивнуть: вот такие-сякие, не приехали!.. Это мы можем, это мы умеем!..



И тоже - как никто.



- Но если что-то происходит - не может быть виновата одна сторона! - Убеждал коллег Александр Лукашенко, словно все тут были уверены, что во всем виноват один только Никол Пашинян. И как будто Никол Пашинян тоже был уверен, что он во всем виноват.



- Нам надо поискать причины в другом! - пояснял господин Лукашенко.- Надо поискать причины в другом! Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке! Отмалчиваться от этого нельзя!



То есть Александр Лукашенко хотел мира с Николом Пашиняном (сразу хочу сказать, что Никол Пашинян вообще не обратил внимания на все, что говорил президент Белоруссии.- А. К.).



- Если будем двигаться медленно - догонят, затопчут и пойдут вперед другие! Как это, откровенно говоря, происходит по многим направлениям. Нельзя превратить наш союз в площадку для пустых разговоров! - заканчивал уже президент Белоруссии.



Касым-Жомарт Токаев тоже отдавал должное технологиям, особенно, как выяснилось, ChatGPT. Ведь с помощью этого ресурса многие лидеры пишут свои речи (не стал показывать пальцем).



Затем Владимир Путин сосредоточился на российских резервах.



- Если говорить непосредственно о России, наш диалог со Всемирным банком и другими западноцентричными финансовыми организациями на данном этапе затруднен, мягко говоря. Причина - в их политической ангажированности! Более того, мы всячески стремимся снизить зависимость от западных финансовых институтов, минимизировать использование иностранных платежных инструментов и сервисов,- добавил он.- Осуществлен переход к прямым корреспондентским контактам с банками государств "пятерки" (ЕАЭС.- А. К.).



Тут Владимир Путин отвлекся от текста речи и поглядел в зал:



- Кстати говоря, как все мы хорошо знаем, это не секрет, значительный объем наших резервов золотовалютных, российских заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем ускорится и приобретет, безо всяких сомнений, необратимый характер.



То есть Владимир Путин, видимо, не сомневается, что это случится.



- А это в целом полезно для мировой экономики,- продолжил господин Путин.- Так что за это, может быть, стоит и заплатить.



Смех в зале.



- Кстати говоря… Кстати говоря… Я вот сейчас подумал… Все-таки у меня базовое образование юридическое…- оговорился Владимир Путин, и я не был бы так уверен в этот момент, что мы являемся свидетелями искрометной импровизации.- Кража - это тайное похищение имущества. А это - открытое!.. Это - грабеж!



Казалось, информповодом Владимир Путин на финише стопроцентно обошел Александра Лукашенко. Так обильно цитировать белорусского президента теперь пришло бы в голову, быть может, только мне.



Но нет! Фотофиниш остался, я считаю, за президентом Белоруссии. Это ведь он предложил коллегам сделать family-фото на фоне неправдоподобно большого (как и сам Александр Лукашенко, по крайней мере в глазах современников), просто огромного карьерного "БелАЗа-75710" грузоподъемностью 450 тонн.



На его фоне не таким впечатляющим начал казаться даже сам Александр Лукашенко.



Андрей Колесников, Минск