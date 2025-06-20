|ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
12:18 27.06.2025
"Донни, что с лицом?": ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
Российские войска установили контроль над вторым из четырех украинских месторождений лития - об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Речь идет о месторождении в районе населенного пункта Шевченко Донецкой области, которое долгое время считалось наиболее многообещающим среди украинских залежей редкоземельных ресурсов.
Официально Москва заявила о полном контроле над этим населенным пунктом. Хотя интерактивная карта Deep State пока фиксирует лишь частичное продвижение, на практике участок, где расположены литиевые залежи, уже несколько дней находится под российским контролем. Месторождение, открытое еще в советское время в 1982 году, занимает территорию порядка 40 гектаров и размещено на восточной окраине поселка.
По информации экспертов Национальной академии наук Украины, запасы лития на территории страны оцениваются в полмиллиона тонн - это больше, чем у Португалии, которая на данный момент удерживает лидерство в Европе по этим ресурсам.
Несмотря на значительные оценки, ни одно из четырех выявленных месторождений на территории Украины в настоящее время не разрабатывается. Два из них - Полоховское и Добра - находятся в Кировоградской области. Еще два - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области - уже перешли под контроль российской стороны.
Особая ценность месторождения в Шевченко заключалась в его уникальном составе: здесь залегает высокоминерализованный сподумен - сырье, из которого литий можно извлекать с меньшими технологическими и финансовыми затратами, чем из более сложных соединений вроде петалита.
Стоит напомнить, что украинские литиевые месторождения фигурировали и в недавней американо-украинской сделке по редкоземельным ресурсам. Стороны подписали соглашение о совместной разработке природных богатств, включая нефть, газ и стратегические металлы. Согласно договоренностям, половина доходов от новых лицензионных проектов направляется в фонд восстановления Украины, а США получают преимущество в доступе к этим ресурсам в обмен на продолжение экономической и военной поддержки. Формально контроль за недрами сохраняется за Киевом.
"Донни, что с лицом?" – иронизируют в сети российские пользователи.
А тем временем Дональд Трамп также объявил о подписании торгового соглашения с Китаем и выразил намерение заключить подобную сделку с Индией, продолжая выстраивать экономические мосты, несмотря на глобальное противостояние вокруг Украины.
"Пока Европа сыплет санкции и боится транзакций, Штаты заключают сделки. Холодная война войной, а экономика - по расписанию. Классика двух масок на одном лице", – пишет военволонтер Роман Алехин.
Вячеслав Новороссийский