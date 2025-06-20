ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине

12:18 27.06.2025

"Донни, что с лицом?": ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине

ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине



Российские войска установили контроль над вторым из четырех украинских месторождений лития - об этом сообщает французское издание Le Figaro.



Речь идет о месторождении в районе населенного пункта Шевченко Донецкой области, которое долгое время считалось наиболее многообещающим среди украинских залежей редкоземельных ресурсов.



Официально Москва заявила о полном контроле над этим населенным пунктом. Хотя интерактивная карта Deep State пока фиксирует лишь частичное продвижение, на практике участок, где расположены литиевые залежи, уже несколько дней находится под российским контролем. Месторождение, открытое еще в советское время в 1982 году, занимает территорию порядка 40 гектаров и размещено на восточной окраине поселка.



По информации экспертов Национальной академии наук Украины, запасы лития на территории страны оцениваются в полмиллиона тонн - это больше, чем у Португалии, которая на данный момент удерживает лидерство в Европе по этим ресурсам.



