 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.06.2025
12:52  Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:22  Стала известна примерная стоимость первой АЭС в Казахстане
12:18  ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
02:14  Как Александр Лукашенко провел Евразийский форум, - Андрей Колесников
01:09  Бескидский тоннель в Карпатах. Канал поставки вооружения НАТО на Украину
00:05  ВС РФ начали наступление к западу от Покровска – итоговая сводка Readovka за 26 июня
Четверг, 26.06.2025
21:53  Война против Ирана – удар по китайской инициативе "Пояс и путь", - Дмитрий Нефедов
20:01  Странам Центральной Азии дорога к Персидскому заливу закрыта, - Виктория Панфилова
17:00  Саммит НАТО в Гааге и "потемкинские деревни" в Крыму
16:00  Когда Узбекистан получит от России топливо для АЭС, - Отабек Аманов
15:44  В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку и приставание
12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
03:05  Таджикистан. На границе с Афганистаном изъято особо крупное количество гашиша и один автомат Калашникова
01:52  БРИКС–ЕАЭС: доллар может или должен уйти? - Виктор Малышев
00:05  ВС РФ начали блокировать на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 25 июня
Среда, 25.06.2025
23:39  Китай создает для мира новую схему здравоохранения
22:00  Центральная Азия может стать глобальным центром критически важных минералов, - Урал Юсупов
19:00  Корейская война началась 75 лет назад, - Валерий Бурт
14:00  Война на Ближнем Востоке вернула интерес Китая к российскому газопроводу "Сила Сибири-2"
13:02  Иранский аспект дела "Иран-контрас" (перевод), - П.В.Густерин
12:25  "Битвы" за казахские земли: про Хрущева, Кунаева и Ташенева, - Данияр Ашимбаев
03:22  Сборная Узбекистана отказалась ехать в Казахстан на боксерский Кубок мира
01:36  На Западе так не принято. Почему Китай не рискнет бросить вызов Израилю, - Ван Чарльз
00:05  ВС РФ взяли в оперативное окружение ВСУ в селе на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 24 июня
Вторник, 24.06.2025
19:00  Парад Победы прошел 80 лет назад в Москве на Красной площади
16:00  Восток есть восток. На "восточные деспотии" принято смотреть с "демократической" точки зрения, - Данияр Ашимбаев
15:28  Покупка недвижимости: удачная инвестиция. Подобрать жилой комплекс Шымкент предлагает от компании BI Group
14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
12:10  "Рубильник", который отключает интернет. Европа всерьез обеспокоена цифровой зависимостью от США
11:45  Казахстан и "Росатом" утвердили дорожную карту о строительстве АЭС в Казахстане
03:01  У президента Узбекистана появился руководитель Администрации ... и другие назначения
01:44  Формируется трансафриканская нефтепроводная сеть с участием России, - Дмитрий Нефедов
00:05  ВС РФ отразили контрудар ВСУ в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Понедельник, 23.06.2025
21:01  "Хорошая весть о победе". Иран запустил по базам США по одной ракете за каждую американскую бомбу
14:09  ProFinance: Германия и Италия потребовали у США возвращения своего золота
13:50  Россия в Центральной Азии: интеграция в пределах возможного, - ФСК
08:12  Почему украинку сделали главой британской разведки МИ-6, - Алексей Громыко
07:43  Синьхуа: Китай и страны Центральной Азии сформировали "китайско-центральноазиатский дух"
01:02  Лондон потирает руки: Трамп, ударив по Ирану, наконец-то, попал в ловушку, - "СП"
00:46  Многополярность современного мира оказалась мифом, - Константин Ремчуков
00:05  Русская армия реализует планы наступательной кампании – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.06.2025
22:12  Россия переходит на государственные учебники по Истории России и Всеобщей истории
20:05  Границы между войной и миром размыты, а различие между гражданским и военным - уже иллюзия, - Олег Яновский
13:36  Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение, - Ирина Алкснис
11:39  День памяти и скорби. 22 июня 1941 года - это самая трагическая дата в современной истории нашего народа
11:14  Трамп выступил с обращением после ударов США по Ирану
11:00  Первая женщина во главе британской разведки МИ-6 Блейз Метревели, - П.В.Густерин
00:05  Readovka: Событие недели в СВО. Крылатые шахеды с кинжалами летят
Суббота, 21.06.2025
22:07  Альманах русской жизни: Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева недавно переехала в Москву...
20:00  Комментарий МИД России в связи с появлением украинских БПЛА в воздушном пространстве Казахстана
15:00  "Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызский народ имели особый статус в России", - Темир Сариев
12:18  Майкл Курилла, командующий Центральным командованием США, - П.В.Густерин
12:03  Пакистан отложил отправку первого грузового поезда в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке
10:37  Президент Индонезии приехал к Путину на Петербургский форум под песню "Матушка-земля" (видео)
02:10  Иранские уроки: твой смартфон - шпион, - Геннадий Шангин
01:22  Геостратег Школьников раскрыл причину конфликта Ирана и Израиля
00:05  Русские войска готовятся к прорыву в глубину Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 20 июня
Пятница, 20.06.2025
20:30  Задержанная в Киргизии сотрудница Русского дома Наталья Секерина освобождена
18:20  "Росатом" построит в Казахстане и Узбекистане лучшие АЭС в мире, - Алексей Лихачев
15:45  "Великолепные" турецкие актеры из известного сериала получили тюремные сроки
15:09  ProFinance: Африка становится пионером недолларовых платежных систем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
12:18 27.06.2025

"Донни, что с лицом?": ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине
ВС РФ заняли самое перспективное месторождение лития на Украине

Российские войска установили контроль над вторым из четырех украинских месторождений лития - об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Речь идет о месторождении в районе населенного пункта Шевченко Донецкой области, которое долгое время считалось наиболее многообещающим среди украинских залежей редкоземельных ресурсов.

Официально Москва заявила о полном контроле над этим населенным пунктом. Хотя интерактивная карта Deep State пока фиксирует лишь частичное продвижение, на практике участок, где расположены литиевые залежи, уже несколько дней находится под российским контролем. Месторождение, открытое еще в советское время в 1982 году, занимает территорию порядка 40 гектаров и размещено на восточной окраине поселка.

По информации экспертов Национальной академии наук Украины, запасы лития на территории страны оцениваются в полмиллиона тонн - это больше, чем у Португалии, которая на данный момент удерживает лидерство в Европе по этим ресурсам.



Несмотря на значительные оценки, ни одно из четырех выявленных месторождений на территории Украины в настоящее время не разрабатывается. Два из них - Полоховское и Добра - находятся в Кировоградской области. Еще два - Шевченко и Крутая Балка в Запорожской области - уже перешли под контроль российской стороны.

Особая ценность месторождения в Шевченко заключалась в его уникальном составе: здесь залегает высокоминерализованный сподумен - сырье, из которого литий можно извлекать с меньшими технологическими и финансовыми затратами, чем из более сложных соединений вроде петалита.

Стоит напомнить, что украинские литиевые месторождения фигурировали и в недавней американо-украинской сделке по редкоземельным ресурсам. Стороны подписали соглашение о совместной разработке природных богатств, включая нефть, газ и стратегические металлы. Согласно договоренностям, половина доходов от новых лицензионных проектов направляется в фонд восстановления Украины, а США получают преимущество в доступе к этим ресурсам в обмен на продолжение экономической и военной поддержки. Формально контроль за недрами сохраняется за Киевом.

"Донни, что с лицом?" – иронизируют в сети российские пользователи.

А тем временем Дональд Трамп также объявил о подписании торгового соглашения с Китаем и выразил намерение заключить подобную сделку с Индией, продолжая выстраивать экономические мосты, несмотря на глобальное противостояние вокруг Украины.

"Пока Европа сыплет санкции и боится транзакций, Штаты заключают сделки. Холодная война войной, а экономика - по расписанию. Классика двух масок на одном лице", – пишет военволонтер Роман Алехин.

Вячеслав Новороссийский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751015880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Палаты подвел итоги работы Сената за сессию
- В Мажилисе наградили лауреатов премии "Парламент сөзі"
- По поручению Президента Правительством совместно с немецкими инвесторами будет построен международный грузопассажирский аэропорт в области Жетісу
- Олжас Бектенов обсудил с вице-президентом Tubacex Антоном Азлором перспективы реализации инвестпроектов в сфере промышленности
- Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Монголию
- Кадровые перестановки
- Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС
- В Генеральной прокуратуре обсудили глобальные вызовы наркобизнеса
- Агентством выдана лицензия новому банку
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  