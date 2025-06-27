Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас

12:52 27.06.2025

Минкультуры предлагает утвердить Порядок использования имен главных героев эпической трилогии "Манас" в названиях организаций и продукции



27 июня 2025



К главным положительным героям трилогии эпоса "Манас" относятся следующие имена: Манас, Семетей, Сейтек, Акбалта, Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Каныкей, Айчүрөк, Күлчоро, Ажыбай.



