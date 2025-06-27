|Минкульт Кыргызстана предлагает установить госконтроль за использованием имен 13 положительных героев эпоса Манас
12:52 27.06.2025
Минкультуры предлагает утвердить Порядок использования имен главных героев эпической трилогии "Манас" в названиях организаций и продукции
27 июня 2025
К главным положительным героям трилогии эпоса "Манас" относятся следующие имена: Манас, Семетей, Сейтек, Акбалта, Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Каныкей, Айчүрөк, Күлчоро, Ажыбай.
"Культура" (АКИpress) - Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана разработало проект постановления о порядке использования имен главных героев эпической трилогии "Манас" в названиях организаций и продукции. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.
Документ направлен на реализацию закона "О внесении изменений в закон КР "Об эпосе Манас" от 10 февраля 2025 года. Проект устанавливает правила использования имен героев эпоса для государственных, муниципальных и частных объектов.
Согласно инициативе, имена персонажей трилогии можно будет использовать в наименованиях только при соблюдении установленных норм и процедур. Цель нововведения - сохранение общественного престижа эпоса и предотвращение искажения значения имен героев.
Кабинет министров получит право через Министерство культуры принимать решения об использовании имен героев "Манаса" в названиях объектов различных форм собственности и выпускаемой ими продукции.
В разработке изменений в законодательство участвовали научные сотрудники, профильные специалисты и носители нематериального культурного наследия.
"Эпос "Манас" - это духовное богатство кыргызского народа, всемирно известное произведение, отражающее его историю, культуру и идеалы. Главные герои эпоса являются символами национальных традиций, нравственности и достоинства кыргызского народа. Использование их имен в наименованиях различных объектов страны способствует сохранению их исторического и культурного значения, приобретая общественную значимость", - подчеркнули в министерстве.
Порядок использования имен главных героев эпической трилогии "Манас"
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