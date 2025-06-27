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Прозападные информресурсы тужатся, чтобы рассорить Узбекистан с Россией, - Рустам Масалиев
18:03 27.06.2025

Прозападные информресурсы не оставляют потуг, чтобы рассорить Узбекистан с Россией

27.06.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

Пытаясь подорвать незыблемую крепость отношений между Ташкентом и Москвой, подогреваемые коллективным Западом разного рода одиозные персонажи продолжают настырно вгонять в сознание простых узбекских граждан антироссийские мотивы. Очень уж их напрягло участие с 18 но 21 июня узбекистанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым в Петербургском международном экономическом форуме с красноречивым названием "Общие ценности – основа ростa в многополярном мире".

На этот раз не кто иной, как ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа решил "потоптаться" на излюбленной теме антимигрантских настроений в РФ. Глава, казалось бы, приличного вуза, отреагировав на недавний рейд московского ОМОНа в общежитие для трудовых мигрантов, назвал действия силовиков "обыкновенным нацизмом". Ш. Кудратходжа не поленился дать развернутый комментарий в социальной сети X* (заблокирована в РФ), в которой пожаловался на то, что в Интернете все чаще появляются ролики из разных частей России, где под предлогом проверки документов приезжих из Центральной Азии якобы подвергают чудовищным унижениям и оскорблениям.

Далее не будем пиарить этого руководителя, формирующего учебный процесс в вузе под либерально-глобалистские цели и задачи коллективного Запада, тем более что на официальном высоком уровне узбекская и российская стороны спокойно регулируют обозначенный выше вопрос.

Тем не менее это не мешает "всплывать" все новым и новым маргинальным местным персоналиям с их агрессивной риторикой, направленной на стравливание Ташкента с Москвой.

В частности, бывший глава узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахром Исмаилов на одном из каналов внезапно раскрыл реальные цели диаспоры. По его словам, именно узбеки (численностью в несколько десятков миллионов человек) способны потеснить любой этнос на такой большой незаселенной территории, как Россия. Естественно, это вызвало соответствующий интерес у российских правоохранительных органов. И что в их действиях противозаконного?

Отрадно, что подобные русофобские посылы не оказывают никакого влияния на официальную позицию узбекской и российской сторон. В этой связи стоит хотя бы напомнить о заявлении Владимира Путина, сделанном им 18 июня в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ. Глава Российского государства oотметил: "Мы понимаем, что есть много вопросов социального характера и на рынке труда. Мы договорились с (президентом Узбекистана) Шавкатом Миромоновичем (Мирзиеевым), что мы миграционные вопросы будем решать вместе. Потому что рынок труда у нас известно в каком состоянии сегодня находится. У вас (в Узбекистане) давление происходит определенное. Но мы вместе договорились, что делать. Готовить тех людей, которые хотели бы работать в России". По словам В. Путина, при этом важной компонентой является работа с молодыми людьми: "Насколько я знаю, помощница Шавката Миромоновича – Саида Шавкатовна – была недавно в Москве и встречалась в правительстве со многими моими коллегами, в администрации президента. Она как раз уделяет по поручению президента очень много внимания развитию контактов между молодыми людьми и развитию, так сказать, этого молодежного направления".

В свою очередь, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана Абдусаид Кучимов отметил, что на сегодняшний день отношения между Узбекистаном и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. "Конечно, есть некоторые моменты, есть шероховатости, в частности, в миграционной сфере, – отметил он, – но мы чувствуем, что ведется работа по их решению... Мне кажется, что есть острая потребность в принятии масштабной долгосрочной программы молодежного обмена с конкретными проектами и направлениями. Она способствовала бы сближению молодежи, укреплению позитивного и дружественного восприятия друг друга на долгие годы вперед, основанного на традиционных ценностях общества, истории".

И действительно: совместные проекты Узбекистана и России в образовании, кино и литературе укрепляют культурные связи между странами, а молодежь участвует в олимпиадах, стажировках и конкурсах, обменивается знаниями и опытом. Например, одним из приоритетных направлений сотрудничества стало привлечение студентов и школьников из Узбекистана к участию в таких конкурсах и олимпиадах, как Всемирная олимпиада студентов вузов "Событие в истории России", олимпиада "Физтех" для школьников и другие.

Или, скажем, успешно прошедшая в прошлом году международная выставка-ярмарка "Российское образование. Ташкент 2024", в которой приняли участие 50 вузов из 21 региона России. Мероприятие собрало более 4 тыс. человек, включая студентов, школьников, их родителей, представителей образовательных учреждений и бизнеса.

В рамках культурного сотрудничества организуются кинофестивали, где представляются фильмы российских режиссеров, а также выставки, посвященные русской литературе и искусству, в том числе "XX Виноградовские чтения: диалог о русском языке и литературе в Ташкенте", показ фильма режиссера Натальи Кадыровой "Свадьбы, которые играют люди" и другие.

Ну и наконец в процессе прошедшего в конце 2024 года ежегодного узбекско-российского молодежного форума, участниками которого стали представители молодежных общественных организаций и объединений, студенты и аспиранты из двух стран, его делегаты поделились идеями укрепления диалога между молодежью двух стран, обсудили проекты по развитию сотрудничества представителей молодежи Узбекистана и России.

Так, в качестве предложений участников звучали: создание двусторонних программ для культурно-образовательных поездок студентов и школьников, доступных для большинства молодежи; создание проекта исторического наследия России и Узбекистана для молодых людей; развитие наставничества среди молодежи в рамках проектов академической мобильности; содействие созданию общей платформы для сообщества молодых ученых в странах.

По-своему на это реагирует Запад. Откровенно русофобский информационный телеканал Euronews, еще в 2016 году ославившийся своими фальшивыми фейками в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, собирается открыть офис в Ташкенте. Между прочим, в России Роскомнадзором сайт этой дезинформационной конторы заблокирован за размещение недостоверной информации и призывов к несанкционированным акциям.

К сожалению, узбекская сторона такой бдительности пока не проявила. По сообщению пресс-службы президента РУз, 11 июня Шавкат Мирзиеев принял председателя совета директоров медиахолдинга Педро Варгаса в рамках программы Ташкентского инвестиционного форума. В ходе беседы рассматривались вопросы развития сотрудничества, в том числе в области повышения осведомленности широкой аудитории Euronews о богатом культурно-историческом наследии Узбекистана, происходящих важных политико-экономических процессах в стране, а также ее инвестиционном и туристическом потенциале.

И, безусловно, европейская деструктивная сеть просто жаждет развернуться на ниве совместных информационных проектов и подготовки профессиональных кадров, а также обучения узбекских журналистов на основе "передовых" профессиональных стандартов по программе Euronews Academy.

Таким образом, коллективный Запад не дремлет, пытаясь при помощи своих информационных ресурсов воздействовать на сознание всего узбекского социума, но прежде всего молодежи.

Остается надеяться на здравомыслие Ташкента, на то, что он не позволит европейскому телевизионному каналу, постоянно использующему разного рода провокации антироссийского толка, нанести какой-либо моральный ущерб населению Узбекистана.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751036580


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