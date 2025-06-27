|ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?
21:45 27.06.2025
Продолжайте покупать у Ирана
27.06.25
Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы стали основными покупателями дешевой иранской нефти. Импорт сырой нефти в Китай из Малайзии значительно увеличился и превысил объемы добычи в Малайзии. Подобные сделки, скорее всего, продолжатся в обычном режиме, несмотря на недавние комментарии Трампа.
По мнению экспертов, Китай на протяжении многих лет закупал иранскую нефть в больших объемах по сниженным ценам. Санкции США против Ирана не оказали значительного влияния на эту торговлю благодаря использованию теневых схем поставок, включающих перевалку и оплату в юанях, что позволяет обойти использование доллара США.
С июля 2022 года китайская таможня не регистрировала поставки нефти из Ирана. Однако данные отслеживания судов, предоставленные аналитической компанией Kpler, указывают на то, что импорт иранской сырой нефти в Китай продолжал расти, увеличившись почти вдвое до 17,8 млн баррелей в сутки в 2024 году по сравнению с уровнем 2022 года.
За первые пять месяцев текущего года объем импорта оставался на высоком уровне в 6,8 млн баррелей в сутки, что мало отличается от показателя за аналогичный период 2024 года.
Китай остается крупнейшим потребителем иранской сырой нефти. В своем докладе, опубликованном в мае, Управление энергетической информации США предположило, что почти 90% экспорта сырой нефти и конденсата из Ирана по-прежнему направляется в Китай.
Иран столкнулся с одними из самых масштабных санкций, которые когда-либо вводились США. Вашингтон стремился ограничить основной источник доходов режима, который использовался для финансирования ядерной программы и военизированных группировок, таких как ХАМАС и Хезболла. Администрация Трампа активно вводит новые санкции в отношении танкеров, участвующих в доставке иранской сырой нефти в Китай.
Тем не менее, это не оказало значительного влияния на экспорт иранской нефти, как отметил Брайан Лейзен, глобальный энергетический стратег RBC Capital Markets. Он добавил, что "физический рынок не ощутил долгосрочного воздействия на поток иранской нефти с момента прихода администрации Трампа к власти".
По данным прошлогоднего отчета Конгресса США, продажи иранской нефти и нефтехимической продукции в 2023 году оцениваются в 70 миллиардов долларов.
Иностранные покупатели обращаются к иранским экспортерам нефти, поскольку они часто продают ее со скидкой по сравнению с поставщиками из стран Персидского залива или России, устанавливающими фиксированные цены.
По словам Мую Сюй, старшего нефтяного аналитика Kpler, стоимость нефти Iran Light была примерно на 6–7 долларов ниже, чем стоимость нефти Upper Zakum из Объединенных Арабских Эмиратов (несанкционированный сорт, аналогичный по качеству Iran Light) - 64 доллара за баррель. Об этом он сообщил телеканалу CNBC в четверг.
Теневая доставка
По словам экспертов, в последние годы независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая, известные как "чайники", стали основными покупателями дешевой иранской сырой нефти. Это связано с тем, что крупные частные нефтеперерабатывающие компании и государственные предприятия по-прежнему избегают использования санкционной нефти.
Сюй отметил, что "чайники" часто покупают иранскую нефть с доставкой. Это означает, что продавцы организуют транспортировку по морю до места назначения, чтобы защитить китайских покупателей от рисков, связанных с перевозкой.
Хотя некоторые грузы отправляются из Ирана напрямую в Китай, большинство проходит через многочисленные перевалки с одного судна на другое. Часто это происходит в Персидском заливе или Малаккском проливе. Там иранская нефть, перевозимая санкционированными судами, перегружается на несанкционированные танкеры перед отправкой в Китай.
"Ближний Восток - это рынок нефти с множественным происхождением, и если груз перевозится с судна на судно, его трудно отследить после смены документов", - сказал Пунит Оза, президент Института сертифицированных судовых брокеров.
Танкеры, загружающиеся в Иране, также используют так называемый "спуфинг" - передают ложную информацию о маршруте, чтобы скрыть свою причастность к торговле.
Платежи обычно производятся в юанях через небольшие банки, находящиеся под санкциями США. Это защищает покупателей от воздействия системы, в которой доминирует доллар США, и позволяет избежать риска санкций для крупных международных банков Китая.
"Поскольку нет риска использования доллара, исключение из платежных систем SWIFT не создает больших проблем для продолжения поставок нефти", - сказал Брайан. SWIFT - это международная платежная сеть, в которой доминирует доллар.
"Подмена" Малайзии
Бриджит Диакун, старший аналитик по рискам и соблюдению нормативных требований в Lloyd’s List Intelligence, рассказала о ситуации в регионе, расположенном к востоку от полуострова Малайзия. По ее словам, в этом районе наблюдается высокая активность судовладельцев, что делает его "горячей точкой для иранской нефти". Здесь происходит перегрузка сырой нефти с одного судна на другое, прежде чем она отправляется в Китай.
"В последнее время я заметил большое количество танкеров, которые скрывают свое местоположение у берегов Малайзии. Эти суда также принимают дополнительные меры предосторожности, чтобы скрыть связь между судами и происхождение груза", - отметила Диакун.
Она добавила, что в условиях ужесточения санкций со стороны США иранские владельцы нефти и судоходные компании будут предпринимать дополнительные шаги для усложнения цепочки поставок и запутывания отслеживания судов. Это позволит им продолжать торговлю.
По данным EIA, в прошлом году импорт сырой нефти в Китай из Малайзии значительно увеличился - до 1,4 млн баррелей в день с 1,1 млн баррелей в день в 2023 году. Это превышает объемы внутренней добычи сырой нефти в Малайзии, которые составляют около 0,6 млн баррелей.
Возможно ли смягчение?
Президент США Дональд Трамп в начале этой недели удивил рынки постом на Truth Social о том, что Китай может продолжать покупать иранскую нефть, явно игнорируя его прежнюю политику по подавлению экспорта иранской нефти. Цены на сырую нефть в США упали на 6% после его комментария.
Высокопоставленный представитель Белого дома позднее пояснил CNBC, что комментарии Трампа не указывают на смягчение санкций США.
Сюй из Kpler расценил высказывания Трампа как "просчитанный компромисс", направленный на то, чтобы побудить Иран соблюдать режим прекращения огня и возобновить ядерные переговоры, одновременно показав Китаю "добрую волю" перед следующим раундом торговых переговоров.
"Сейчас слишком рано говорить о том, указывает ли это на потенциальную отмену иранских санкций", - сказала она, отметив возможность замедления Вашингтоном темпов введения новых санкций, что еще больше поддержит такие закупки со стороны китайских производителей.
"Хотя, несмотря на прекращение огня, для Ирана пока еще нет четкого решения, что касается физического рынка нефти, мы ожидаем, что экспорт нефти продолжится в обычном режиме", - отметил Брайан из RBC.
Выступая на пресс-конференции в рамках саммита НАТО на этой неделе, Трамп заявил, что Ирану "потребуются деньги, чтобы вернуть эту страну в прежнюю форму", что породило надежды на то, что смягчение кампании "максимального давления" на Иран может быть рассмотрено.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC