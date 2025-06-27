ProFinance: В чем секрет дешевой нефти для Китая?

21:45 27.06.2025

Продолжайте покупать у Ирана



27.06.25



Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы стали основными покупателями дешевой иранской нефти. Импорт сырой нефти в Китай из Малайзии значительно увеличился и превысил объемы добычи в Малайзии. Подобные сделки, скорее всего, продолжатся в обычном режиме, несмотря на недавние комментарии Трампа.



По мнению экспертов, Китай на протяжении многих лет закупал иранскую нефть в больших объемах по сниженным ценам. Санкции США против Ирана не оказали значительного влияния на эту торговлю благодаря использованию теневых схем поставок, включающих перевалку и оплату в юанях, что позволяет обойти использование доллара США.



