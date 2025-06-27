"Сами скоро сдохнут, а нас хоронят". Репортаж Андрея Колесникова из Минска

22:31 27.06.2025 Путин об Украине, военных расходах и "агрессивности" НАТО. Главное

27.06.2025, 18:04



Владимир Путин подвел итоги саммита ЕАЭС в Минске. На пресс-конференции президент рассказал журналистам о планируемых переговорах с Украиной, состоянии российской экономики и сокращении военных расходов. Главные заявления главы государства - в подборке "Ъ".



О переговорах с Украиной



- Российский и украинский меморандумы прямо противоположные, но переговоры проводятся для поиска пути сближения.

- РФ и Украина продолжат контакты после завершения обменов.

- Обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения проблем между РФ и Украиной.

- Мы готовы к третьему раунду переговоров с Украиной, нужно согласовать место и время.

- РФ готова отдать Украине еще 3 тыс. тел погибших военных в дополнение к 6 тыс.



Об отношениях с США



- Встреча с Трампом возможна, нужно ее готовить.

- Благодаря Трампу отношения между РФ и США начинают выравниваться.

- Американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с РФ, есть сигналы о желании вернуться на российский рынок.



Об экономике



- Темпы роста ВВП в России в этом году будут скромнее, это целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией.

- Зарплаты в РФ с начала этого года выросли на 4% в реальном выражении.

- Россия борется за здоровую макроэкономику.

- Западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.

- ФРГ и Франция балансируют на грани рецессии.

- Запад не может отказаться от российских энергоносителей.

- О попытках похоронить экономику России: сами скоро сдохнут, а нас хоронят.



О военных расходах



- Россия заплатила инфляцией за необходимость военных расходов, но борется с ней.

- Мы планируем сокращение расходов на оборону.

- Оборонные расходы России составляют 6,3% ВВП, это много.

- На военные расходы тратится 13,5 трлн рублей из 223 трлн ВВП РФ.



О НАТО



- Увеличение расходов на военные цели стран НАТО основано на агрессивности России, которой нет.

- Расширение НАТО было агрессивным поведением Запада.

- Намерение Запада увеличить оборонные расходы тоже говорит об их агрессивности.

- Россия тратит средства на свой ОПК, тогда как Европа - на американский.



Матвей Иващенко



***



Холодильная обстановка

Переговоры в минском Дворце независимости пробрали до дрожи

27.06.2025, 18:55



27 июня президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников все это время пытался понять, почему же так холодно, черт возьми.



Утром заседание Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости началось с того, что выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко с короткой на этот раз речью.



Причем журналисты, которые вошли в зал, чтобы запечатлеть ее начало, застали странную на самом деле картину. Сидят четыре лидера ЕАЭС, а где-то в ногах у них, на полу - молчащий, но с выразительным взглядом премьер-министр Армении Никол Пашинян на экране монитора внутри общего стола, за которым они все находятся. Коллеги пытаются разглядеть премьера Армении, глядя на него сверху вниз, как на носки своих ботинок.



Нет-нет, это так не специально получилось. Но получилось.



- Мы можем здесь решать развязки, по которым наша комиссия не может найти развязки, - тем временем рассказывал Александр Лукашенко коллегам.



В этот день вообще подозрительно много вслух говорили о том, что есть развязки, по которым пока нет развязок.



Через несколько минут об этом же в холле Дворца независимости рассказывал журналистам министр экономического развития России Максим Решетников. Видимо, решено было популяризировать эту тему.



- Кроме того,- продолжил Александр Лукашенко,- это возможность близких по духу людей обсудить и международную повестку.



Как известно, господин Лукашенко тяготеет к ней, всегда при возможности пользуется поводом прильнуть к такого рода повестке.



- Она очень насыщенная в последнее время…- тяжело покачал головой президент Белоруссии.



Не в последнюю очередь, думаю, благодаря официальному визиту в Минск президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. А не только благодаря факторам, лежащим на поверхности, то есть хотя бы войне Израиля и США с Ираном.



- Наше объединение привлекает к себе внимание в мире,- констатировал Александр Лукашенко.- Одни по-доброму смотрят, как мы набираем обороты (таких катастрофическое меньшинство.- А.К.). Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся (таких все больше, угрожающе больше.- А.К.). Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас.



Тогда, конечно, 50 на 50.



Между тем общение без журналистов было недолгим. Вскоре уже встречали глав государств-наблюдателей из Кубы и Узбекистана, плюс глав делегаций Монголии и ОАЭ в качестве почетных гостей. А также с видеоприветствием присоединился чрезвычайно уставший, осунувшийся, можно сказать, до неузнаваемости президент Ирана Масуд Пезешкиан.



- Недавние удары по объектам Ирана,- доложил пока что Александр Лукашенко,- самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевскую конвенцию 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые эти действия вызывают в Белоруссии, стране, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС (то есть больше Украины в том числе.- А.К.). Тогда радиоактивные осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроют…- сделал многозначительную паузу Александр Лукашенко.- Особенно страну, которая совершила подобные деяния.



Он имел в виду, судя по всему, Израиль, а не США.



В ходе этого саммита Александр Лукашенко начинал играть все более ключевую, определяющую роль в мировой политике.



Президент Белоруссии распорядился включить видеозапись с приветствием президента Ирана Масуда Пезешкиана, который вообще-то не высказывался особо публично после сокрушительной победы своей страны над Израилем.



- 13 июня 2025 года сионистский режим совершил вооруженное нападение на Исламскую Республику Иран. В ходе нее были атакованы мирные ядерные объекты Ирана (видимо, еще не успели стать военными.- А.К.). В результате нападений погибли и были ранены многие мирные граждане благородного народа Ирана. Если бы агрессия осталась без ответа, это привело бы к неконтролируемой войне в регионе. Политика умиротворения сионистского режима должна быть отвергнута!



Но это была не самая мажорная нота.



- Я хочу,- заявил Александр Лукашенко,- чтобы вы знали, господин президент (Ирана.- А.К.), что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве!



Это было похоже на объявление войны Израилю и США, причем от лица всего ЕАЭС.



Не более чем с обычной доброжелательностью по отношению к империалистическим Соединенным Штатам выступил и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.



Высший Евразийский экономический совет грозил окончательно превратиться в политический. Слава Богу, что вскоре начали подписывать документы.



Но все-таки момент духовного подъема удалось зафиксировать.



Хорошо, что со стороны.



Но пора было уже и заканчивать. Ведь во Дворце независимости было до дрожи холодно все это время.



Я не мог найти этому никакого логического объяснения, пока не поговорил с вернувшимся с обеда помощником президента Юрием Ушаковым.



- Все очевидно,- пожал он плечами.- Шестнадцать градусов - это температура, при которой пьют красное вино. И не только в Белоруссии. Вот и теперь: приносят из подвала красное вино и пьют его при температуре шестнадцать градусов! И не нужно охлаждать! Все уже и так охладели.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стоявший рядом, вспомнил, как в этом же дворце несколько лет назад глава Совета федерации Валентина Матвиенко в такой же ситуации посидела, да и попросила, чтобы не поседеть, принести ей шубу из гардероба, в которой и просидела все заседание в расширенном, не побоюсь этого слова, составе.



Вот теперь все.



Андрей Колесников, Минск Источник - Коммерсантъ

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