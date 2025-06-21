Дед британской разведки Блейз MI6 Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник"

23:42 27.06.2025

Дед новой главы MI6 - нацист по кличке Мясник: он шпионил в пользу Гитлера и хвастался истреблением евреев, участвуя в расправах под Черниговом



Дед будущей главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был эсэсовцем по кличке "Мясник", сообщает Daily Mail со ссылкой на архивы Германии.



Выяснилось, что отец новой главы MI6, Константин Метревели (Добровольский), уроженец Украины, получил британский паспорт в 60-х.



Daily Mail утверждает: дед Блейз - Константин Добровольский, дезертировавший из Красной Армии к нацистам 4 августа 1941 года.



Родился в Черниговской области в 1906 году. В 1926 году был осужден за антисоветскую агитацию и антисемитизм.



Служил в танковом подразделении СС. В архивах есть его письма немецкому командованию с нацистскими приветствиями, где он хвастался "личным" участием в "истреблении евреев" и убийствах партизан.



Данные о Добровольском-старшем также публиковались в советской книге о розыске военных преступников 1969 года.



МИД Британии уже поспешил заявить, что Блейз Метревели "не знала своего деда" и "никогда с ним не встречалась".



