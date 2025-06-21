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Суббота, 28.06.2025
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ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня
00:05 28.06.2025

ВС РФ успешно отразили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 июня в разрезе СВО. Русские войска отразили попытку подразделений 3-й ОШБр ВСУ отбить село Редкодуб на Краснолиманском направлении. На Украине нарастят массовость привлечения детей к диверсионной и идеологической подготовке для противостояния с Россией.

"Элита" в расход



На Краснолиманском направлении части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают создавать предпосылки к дальнейшим наступательным операциям с целью изоляции Красного Лимана и Северска. Кроме того, после овладения селом Редкодуб наши войска стали непосредственно угрожать противнику изоляцией на восточном берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища между Богуславкой и Лозовым. Дальнейшее продвижение русской армии блокирует неприятеля на площади в десятки квадратных километров. Переправа через реку есть только в районе Боровой, и она уже давно не функционирует, так как ВКС РФ уничтожили мост. Это означает, что в случае изоляции сектора боевых действий ВСУ утратят возможность эвакуировать технику и тяжелое вооружение, тогда как личному составу придется в случае чего преодолевать Оскол "импровизированным методом".

Такое положение дел потребовало от украинского командования авралом предпринимать попытки остановить ВС РФ и не допустить катастрофу в северном секторе Краснолиманского направления. В контратаки на недавно освобожденное село Редкодуб неприятель бросил подразделения 3-й ОШБр "Азов" (организация признана террористической в России). Эта часть состоит из добровольцев, она хорошо подготовлена и вооружена по первому разряду. Одним словом, это лучшее, что может выставить на бой противник. Задачей ВСУ является взятие Редкодуба, тем самым неприятель хочет создать для себя возможность далее атаковать село Новое. Он планирует срезать угрожающий оперативный выступ, а также снять угрозу с населенного пункта Зеленая Долина, где украинский гарнизон продолжает отбиваться из последних сил. Однако противнику не удалось ворваться в Редкодуб. Более того, наши войска сумели продолжить наступление в направлении Глущенково и Карповки. Таким образом, атакующие Редкодуб "азовцы" действуют де-факто в глубоком охвате. Несмотря на то, что подразделения 3-й ОШБр являются самыми подготовленными из регулярных украинских войск, сама армейская бригада "Азов" распылена по фронту чуть ли не поротно. Военнослужащие ВС РФ, действующие на Купянском направлении, в беседе с редакцией Readovka указывали, что неприятель "растащил" 3-ю ОШБр и отдельные ее подразделения фиксируются на множестве участков Купянского и Краснолиманского направлений. Командование незалежной пошло на этот шаг с целью обеспечить как можно большую протяженность фронта "пожарными командами", которые в случае резкого ухудшения обстановки должны на себе "вытаскивать" ситуацию ввиду того, что смежные подразделения ВСУ на порядок менее боеспособны. Редакция Readovka указывала на особенности морально-волевой составляющей украинских войск, которые не позволяют им овладеть инициативой, что приводит к нужде дробить боеспособные силы, поддерживая те, что самостоятельно мало что могут.

Поколение, которое хотят "потерять"

На Украине уже не раз отмечалась подготовка гражданского населения, в частности молодежи, к ведению партизанской войны, ну или, на худой конец, к разного рода мелким диверсионным акциям.

Для высшего военно-политического руководства незалежной не является чем-то секретным факт того, что как государство Украина нежизнеспособна, и так или иначе ее территории вольются в состав России в границах, превышающих парадигму "4-х областей". Это очевидно и на Западе, старый и наивный план "победить Россию" силами одних только ВСУ не дал результатов, особенно после провала "контрнаступа" лета 2023 года. Именно тогда по инициативе ГУР по образцу ДОСААФ начали формироваться центры подготовки гражданского населения по специфической программе, включающей среди прочего и минно-взрывное дело. В классической системе подготовки в рамках гражданской обороны столь узкоспециальные навыки не преподаются ввиду их ненужности. Редакция Readovka уже отмечала то, что на Украине уже давно действуют детские лагеря подготовки "боевиков", где школьников вне зависимости от пола взрослые обучают обращению со стрелковым оружием, проводят тактико-специальную подготовку и "промывают мозги". Такие "наставники" совсем не похожи на вожатых, они скрывают лица под балаклавами, что характерно для сотрудников спецслужб.

Однако при масштабе мероприятий под патронажем ГУР режиму Зеленского потребовалась реальная массовость, которая может быть достигнута только вводом "рекрутеров партизанщины" в школы. Ведь на Украине много адекватных людей, которые отлично понимают суть происходящего и не отдадут детей "забойщикам" на воспитание. Однако Киев нашел "путь к сердцам и головам" каждого ребенка, в украинских СМИ появилось сообщение, что с 2026 года из бюджета незалежной будет финансироваться так называемая военная игра под названием "Джура" (Сокол). По плану правительства Украины, планируется продвигать "игру" в школах, а "смены" будут формироваться на все каникулы. В рамках "Джуры" дети, разумеется, будут обучаться обращению с оружием, основам тактики и прочему, а подобную практику планируется "смазывать" украинской версией истории с нужными нарративами, которые с молодых ногтей приучат людей к ненависти. А по мере "вылепливания" этого человеческого материала он будет все дальше и глубже погружаться в диверсионную подготовку на базе уже спецлагерей ГУР для молодежи.

Стоит отметить, что западные спецслужбы, с благословения которых ГУР и начало обрабатывать молодежь, отлично знают, что если регулярные боевые действия против ВС РФ не смогли дать результата, то надо менять тактику. Речь идет о переводе боевых действий в иррегулярный формат, то есть в партизанские действия, сеть организаций подполья и прочее. И массово "оболваненная" молодежь, получившая военные навыки, это если не готовая "подпольная армия", то как минимум богатейшая база вербовки для спецслужб противника в условиях потенциальных локальных и глобальных военных конфликтов.

Вчера, 26 июня, главным событием дня стало развитие наступления ВС РФ на западном фланге Покровско-Мирноградского оборонительного района ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751058300


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