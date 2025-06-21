ВС РФ готовятся к наступлению на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня

00:05 28.06.2025

ВС РФ успешно отразили наступление ВСУ на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 27 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 июня в разрезе СВО. Русские войска отразили попытку подразделений 3-й ОШБр ВСУ отбить село Редкодуб на Краснолиманском направлении. На Украине нарастят массовость привлечения детей к диверсионной и идеологической подготовке для противостояния с Россией.



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