Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране, - Дмитрий Минин

03:13 28.06.2025 Как сорвался американо-израильский план госпереворота в Иране

Иранцы не восприняли призывы к восстанию со стороны "Моджахедин-э-Хальк" и других радикальных эмигрантских организаций



28.06.2025 | Дмитрий МИНИН



Установившееся перемирие в боевых действиях Израиля и США против Ирана обе стороны объявляют своей полной победой. И те, и другие сильно преувеличивают. В военном отношении и в краткосрочном плане пострадавшей стороной, безусловно, является Иран. Но царящая в Тегеране атмосфера победоносной бравады тоже появилась не на пустом месте. Главное, в чем здесь видят свой выигрыш – это сохранение государственного устройства и потенциала со временем все еще повернуть вспять.



Удар по ядерной программе Ирана (ИЯП) наносился параллельно с очевидной задачей устранения от власти в стране теократического режима аятолл и привода к власти там прозападных сил. Но что-то пошло не так.



Израильский эксперт Саймон Ципис утверждает, что власти Израиля не решили заявленных задач операции "Восстающий лев/Нация львов": ядерная программа, по всей видимости не уничтожена, а иранский режим не свергнут. Призывы израильских спецов по гибридной войне сместить его остались втуне. Вместо этого произошла консолидация населения вокруг власти. По мнению Циписа, Израиль сейчас в проигрыше, так как "оказался в ситуации, при которой Штаты не придут во второй раз на помощь". Иранский ресурс Pars Today приводит мнение еще одного известного израильского эксперта Йосси Мелмана, который полагает, что риск затяжной войны на истощение между и Ираном, в которой Израиль победить не сможет, сохраняется.



Более того, ряд израильских изданий считают главным провалом проведенной операции то, что было предпринято недостаточно мер для свержения иранских властей. Они возмущаются: "Почему мы не ставим режим на колени, пока он еще ослаблен и унижен?" Israel Hayom сетует: "Теперь, когда объявлено о прекращении огня, кажется, что народ Ирана бросили на произвол судьбы, оставив страдать от последствий его поддержки кампании Израиля".



Если госструктуры США и Израиля отрицают, что в ходе нынешних боевых действий против Ирана они ставили перед собой задачу по смене режима в стране, то в их национальных СМИ достаточно указаний на то, что такой план существовал и активно реализовывался, да только вот не сработал.



Так, израильская печать сообщает, например, что среди целей израильской авиации в Тегеране был центральной вход в крупнейшую иранскую тюрьму Эвин (до 15 тыс. заключенных). После того, как ее ворота и караульные помещения были уничтожены, по радио узников призвали выйти на свободу и вступить в борьбу с режимом, а их родственников – явиться в тюрьму и помочь им в этом. Расчет строился на том, что "тысячи заключенных диссидентов станут ключевым кадровым резервом для политической оппозиции Ирана".



Кто-то может и сбежал, но массовых волнений в тюрьме Эвин не случилось



Израиль также нанес удар по IRIB (государственному телевидению Исламской Республики Иран). Погибли 18 сотрудников, столько же, кстати, как во время американского нападения на белградское телевидение в 90-е. Странное представление о том, что на твою сторону должны стать те, кого ты убиваешь. Нападение на слово скорее повышает его авторитет и уж никак не прибавляет веса противоположному слову. Глава IRIB Пейман Джебелли, не без оснований, заявил: "Это нападение ясно показывает эффективность наших национальных СМИ в борьбе с глубинной стратегией противника в сфере СМИ. Возобновление на этом фоне вещания на Иран [иноагента] "Голоса Америки" (VOA) с призывами к очередной "цветной революции" выглядело в высшей степени циничным и лишь еще больше уронило престиж этой компании.



Население Ирана не восприняло призывы к восстанию, идущие и от главной оппозиционной силы страны в эмиграции, опекаемой Западом организации "Моджахедин-э-Хальк" (MKO). Примечательно, что в последние годы ее штаб-квартира переместилась в Албанию, превратившуюся в своего рода "хаб" западных спецслужб для работы на Балканах и Ближнем Востоке. В ходе текущих событий MKO отметилась в основном тем, что ее законспирированные внутри Ирана ячейки поставляли рекрутов Моссаду для наведения ракет и создания баз беспилотников, а также участвовали в убийстве своих соотечественников из числа физиков-ядерщиков. Поведение МКО в конфликте, изменническое по сущности, не только не прибавило ей авторитета в глазах населения, а, скорее, сильно его подорвало.



Отметились монархисты, призвавшие соотечественников вернуться в "золотой век" династии Пехлеви. От ее имени внимание иранцев к себе попытался привлечь "наследный принц" покойного свергнутого шаха Реза Пехлеви. В разгар событий он заявил: "Режим на последнем издыхании по всей стране. Военные расколоты. Основы этой 46-летней тирании шатаются. Это наш момент падения Берлинской стены". Но его попытки оказались еще более обескураживающими, поскольку ни либеральная, ни тем более религиозно настроенная часть иранского населения о своей прежней непопулярной монархии даже слышать не хочет.



Не сработала ставка и на организацию мятежа национальных меньшинств. Израиль, в частности, устами разных "стратегов" довольно откровенно подталкивал тесно сотрудничающий с ним Баку к выводам о том, что, возможно, пришел момент "объединения всех ветвей азербайджанского народа" (в Иране по некоторым оценкам проживают около 20 млн азербайджанцев). Но И. Алиев, хотя и оказал израильтянам немало услуг, от подобной весьма сомнительной перспективы все же предпочел дистанцироваться. Сами же иранские азербайджанцы данные призывы не восприняли, особенно после того Израиль разбомбил их главный город Тебриз. Курды и арабы Хузестана также сохранили спокойствие.



Но даже если правящий режим в Иране зашатается, то, по мнению многих специалистов, наиболее вероятным победителем смуты станет военная диктатура со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который является наиболее сильным в военном отношении и "самым богатым игроком в иранской политике". Как считает Т. Уоррик, бывший помощник заместителя госсекретаря США по вопросам борьбы с терроризмом, КСИР при этом скорее всего сохранит должность номинального религиозного лидера, чтобы придать своему правлению видимость легитимности, но назначать на нее будет сам.



Особенность политической системы Ирана состоит в том, что, несмотря на любые либеральные веяния, действительно распространенные среди молодежи и интеллигенции, значительная часть населения готова решительно противостоять подобным настроениям. И на стороне этой части сила в виде высоко идеологизированных КСИР и мобилизационного резерва Басидж (54 тыс. баз по всей стране и миллионы обученных резервистов). В их способности жестко подавить любые волнения или попытки переворота сомневаться не приходится, что они уже не раз доказывали. Это в корне отличает Иран от любой другой ближневосточной страны, подвергнувшейся до сих пор воздействию пресловутой "арабской весны".



Иранские вдовы скорбят по погибшим. Виновник для них очевиден – США и Израиль, а не аятоллы



Руководство Исламской республики уже делает выводы из понесенных горьких уроков и выстраивает новые стратагемы своего будущего поведения.



В первую очередь оно приступило к проведению масштабной чистки страны от обширной агентурной сети "враждебных стран". Более 700 жителей Ирана были арестованы в последние дни за предполагаемую "шпионскую деятельность в пользу Израиля". Оказалось, что среди них было значительное количество афганских беженцев. Дело, по-видимому, в том, что немалая прослойка из них бежала из Афганистана от талибов из-за того, что сотрудничала с американской администрацией, что предосудительно и в Иране. Документы об этом, переданные американцами Израилю, могли послужить основой для их последующей вербовки. Иранские власти, очевидно, этот фактор из вида упустили, но теперь скрупулезно разбираются со всем указанным контингентом.



Иранский парламент принял план "усиления наказания за шпионаж и сотрудничество с сионистским режимом и враждебными странами в ущерб национальной безопасности и интересам". Алиреза Салими, член президиума парламента, заявил, что "любая разведывательная или шпионская деятельность или практические действия", которые будут выгодны Израилю, США и другим странам, могут в рамках этого предложения рассматриваться как пример "коррупции на Земле" - преступления, за которое полагается смертная казнь. Законопроект также направлен против тех, кто "получает деньги, имущество или криптовалюты в обмен на услуги, предоставляемые враждебным государствам". Участие в любых онлайн-аккаунтах, связанных с Израилем, будет считаться преступлением, наказуемым по закону.



Будут ужесточены правила, регулирующие использование дронов. Владельцы нелицензированных и незарегистрированных дронов подлежат наказанию.



Иран – МАГАТЭ: конец диалога?



Законодатели также единогласно одобрили план по приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое, по мнению иранских властей, подготовило почву для ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана. Спикер парламента и бывший военачальник Мохаммад Галибаф пообещал, что страна будет развивать свою ядерную программу еще активнее и быстрее, чем раньше. Члены парламента "кассировали" свою поддержку на случай, если Высший совет национальной безопасности Ирана решит выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). То есть, отныне он вправе сделать это внезапно и заявить, что ядерное оружие у Ирана уже есть.



Отчасти сложившуюся ситуацию можно сравнить с битвой при Бородино. Формально поле битвы осталось за французами. Но мы все знаем, что случилось потом. В любом случае противостояние Израиля, а вместе с ним и США, с Ираном едва ли закончится на нынешних событиях. Соотношение сил между ними еще вполне может измениться, как стремительно меняется очень многое на планете. Источник - Фонд стратегической культуры

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