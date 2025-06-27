"Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент Кыргызстана заранее предупредил госорганы о проверках в сентябре

12:15 28.06.2025

"Кто бы вы ни были - пощады не будет". Президент заявил о масштабной проверке госорганов с сентября



27 июня 2025



Президент Садыр Жапаров 27 июня на своей странице в соцсетях обратился к государственным служащим.



По словам главы государства, народ избрал его с "четким требованием: "Государственная казна - священна, не воруй из нее и не позволяй воровать другим". Я вас всех назначил на государственные должности с тем же самым требованием".



Жапаров с сожалением отметил, что некоторые руководители продолжают "воровать деньги, выделенные из казны" на социальные и другие строительные работы, "повторяя старые порочные привычки своих предшественников". Он привел в пример город Токмок.



"Какое безрассудство! Мы выделили в этом году по одному миллиарду сомов на Токмок и Кара-Балту. На два миллиарда можно было превратить Токмок и Кара-Балту в процветающие города. У нас было искреннее желание - в следующем году снова выделить по миллиарду и продолжить благоустройство этих городов. Но, к сожалению, очевидно, что местные руководители вместе с подрядчиками погрязли в коррупции", - считает Жапаров.



В связи с чем он заявил, что в Кыргызстане с сентября начнется масштабная проверка: как используются средства казны, как идут строительные работы, как укладываются дороги.



"Будет создана специальная комиссия из независимых специалистов. Каждый из вас отчитается - сколько денег вы получили, какие работы выполнены, сколько стоили, сколько украли. Я лично возьму этот процесс под свой контроль. Те, кто украл - вернут украденное в десятикратном размере и окажутся за решеткой. Не забывайте это! Кому из вас нужно украсть миллион, потом вернуть десять миллионов и при этом попасть в тюрьму? Я думаю, никому из вас это не нужно.



Кто бы вы ни были - пощады не будет. Забудьте времена безнаказанности.



Если вас не устраивает зарплата, которую платит государство, идите в бизнес, зарабатывайте миллионы там.



Это касается всех государственных служащих.



Полезные ископаемые, на которых мы сейчас зарабатываем, не бесконечны - это временно.



Все рано или поздно закончится.



Наше вечное будущее - это туризм и производство.



Поэтому у нас очень мало времени, давайте максимально быстро привести в порядок все сферы нашей страны и создать прочный фундамент для нашего будущего", - заключил он.