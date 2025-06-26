Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)

16:00 28.06.2025

26.06.2025



США СОЗДАЮТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКУЮ ВОЕННУЮ КОАЛИЦИЮ



В объединенной базе Кейп-Код в штате Массачусетс около 250 военнослужащих из Казахстана, Кыргызской Республики, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии и США, а также наблюдатели из Армении, Великобритании и Грузии начали 14-дневные учения "Региональное сотрудничество 25". Учения стартовали 16 июня.



Пресс-служба учений утверждает, что военные из Центральной Азии отрабатывают боевые задачи и боевую подготовку для кульминационного учения, которое проводится с 23 по 26 июня 2025 года.



Понятно, что на военные сборы азиатских военных американцы собрали не случайно. Война Израиля и Ирана торопит Вашингтон сколотить коалицию, которая в нужный момент встанет на сторону США. Не случайно учения назвали "Региональное сотрудничество". Штаты хотят, чтобы государства нашего региона принимали "правильные" решения.



И судя по всему, ситуация будет только обостряться. Трамп обещавший не допустить войны с участием США каждый день делает шаги, свидетельствующие об обратном.



США ДАВИТ НА ТУРКМЕНИСТАН



Интерес США к Туркменистану усиливается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Состоявшийся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым свидетельствует не только об активизации дипломатических контактов, но и об интересе США к географическому положению Туркменистана, граничащего с Ираном, что делает его потенциально важным партнером для США в регионе. Это соседство, а также потенциальные возможности для энергетического сотрудничества и обеспечения региональной стабильности, очевидно, являются ключевыми факторами растущего интереса со стороны Вашингтона.



Туркменистан вовлечен в решение ряда ближневосточных проблем. В частности, Ашхабад оказывал помощь в эвакуации иностранных граждан из Ирана. Для Туркменистана Иран не просто соседнее государство. Эти две страны связывают тесные экономические отношения, охватывающие энергетику, транспорт и торговлю. Иран является крупным импортером туркменского природного газа и транзитной страной для его поставок в третьи страны по схеме SWAP. Двустороннее сотрудничество также активно развивается в электроэнергетике, включая совместный проект строительства линии электропередачи Мары–Мешхед и экспорт электроэнергии из Туркменистана в Иран. Помимо транспортных коридоров идет строительство автодороги Гумдаг – Этрек – граница Ирана (242 км). Есть договоренности по созданию приграничных торговых зон и туркмено-иранского Делового совета, а также согласованный план активизации торгово-экономических связей на 2026–2028 годы. Активно ведется сотрудничество в сфере использования ресурсов Каспия.



ВАШИНГТОНУ НУЖНЫ АЭРОДРОМЫ ТУРКМЕНИСТАНА



