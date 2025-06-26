|Turkmen Serdar: США создают центральноазиатскую военную коалицию и осваивают советский военный аэродром в Джебеле (Туркмения)
16:00 28.06.2025
26.06.2025
США СОЗДАЮТ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКУЮ ВОЕННУЮ КОАЛИЦИЮ
В объединенной базе Кейп-Код в штате Массачусетс около 250 военнослужащих из Казахстана, Кыргызской Республики, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии и США, а также наблюдатели из Армении, Великобритании и Грузии начали 14-дневные учения "Региональное сотрудничество 25". Учения стартовали 16 июня.
Пресс-служба учений утверждает, что военные из Центральной Азии отрабатывают боевые задачи и боевую подготовку для кульминационного учения, которое проводится с 23 по 26 июня 2025 года.
Понятно, что на военные сборы азиатских военных американцы собрали не случайно. Война Израиля и Ирана торопит Вашингтон сколотить коалицию, которая в нужный момент встанет на сторону США. Не случайно учения назвали "Региональное сотрудничество". Штаты хотят, чтобы государства нашего региона принимали "правильные" решения.
И судя по всему, ситуация будет только обостряться. Трамп обещавший не допустить войны с участием США каждый день делает шаги, свидетельствующие об обратном.
США ДАВИТ НА ТУРКМЕНИСТАН
Интерес США к Туркменистану усиливается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Состоявшийся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым свидетельствует не только об активизации дипломатических контактов, но и об интересе США к географическому положению Туркменистана, граничащего с Ираном, что делает его потенциально важным партнером для США в регионе. Это соседство, а также потенциальные возможности для энергетического сотрудничества и обеспечения региональной стабильности, очевидно, являются ключевыми факторами растущего интереса со стороны Вашингтона.
Туркменистан вовлечен в решение ряда ближневосточных проблем. В частности, Ашхабад оказывал помощь в эвакуации иностранных граждан из Ирана. Для Туркменистана Иран не просто соседнее государство. Эти две страны связывают тесные экономические отношения, охватывающие энергетику, транспорт и торговлю. Иран является крупным импортером туркменского природного газа и транзитной страной для его поставок в третьи страны по схеме SWAP. Двустороннее сотрудничество также активно развивается в электроэнергетике, включая совместный проект строительства линии электропередачи Мары–Мешхед и экспорт электроэнергии из Туркменистана в Иран. Помимо транспортных коридоров идет строительство автодороги Гумдаг – Этрек – граница Ирана (242 км). Есть договоренности по созданию приграничных торговых зон и туркмено-иранского Делового совета, а также согласованный план активизации торгово-экономических связей на 2026–2028 годы. Активно ведется сотрудничество в сфере использования ресурсов Каспия.
ВАШИНГТОНУ НУЖНЫ АЭРОДРОМЫ ТУРКМЕНИСТАНА
Для США Туркменистан представляет стратегический интерес во многих областях, что подтверждается неоднократными заявлениями в том числе о поддержке проекта Транскаспийского газопровода, призванного обеспечить поставки туркменского газа на европейский рынок через Азербайджан.
У Туркменистана и США существует богатый и неоднозначный опыт сотрудничества в военной сфере. Длительное время на территории аэропорта Ашхабада существовал так называемый логистический центр Армии США, действовавший в военных и гуманитарных интересах операции коалиции во главе с США в Афганистане. Формально власти еще при первом президенте страны Сапармурате Ниязове чтобы обойти принцип нейтралитета декларировали присутствие иностранного военного контингента на территории Туркменистана рамками "операции под эгидой ООН". Хотя известно, что Армия США использовала не только аэродром в Ашхабаде и не только в гуманитарных целях, в том числе без разрешения туркменских властей на пересечение границы и даже для экстренных посадок авиации.
Был случай экстренной эвакуации группы сопровождения конвоя, попавшего в автоаварию на одной из трасс, ведущих в Афганистан. Тогда самолет ВВС США, вылетевший с американской базы в Омане и приземлившийся на грунтовую площадку, эвакуировал пострадавшую группу, причем пролет и посадка были совершены без разрешения туркменских властей, но с уведомлением, что действия произошли в рамках операции ООН. По мере угасания активных действий в Афганистане Туркменистан свернул работу логистического центра, а фактически – военной базы в аэропорту столицы. В дальнейшем ходили слухи о просьбах американской стороны относительно размещения такого центра на бывшем советском военном аэродроме Мары-2. Но о каком-либо активном его использовании американскими ВВС неизвестно. А в мае нынешнего года на западе Туркменистана с большой помпой был открыт новый аэропорт в населенном пункте Джебел.
АМЕРИКАНЦАМ ПРИГЛЯНУЛСЯ АЭРОПОРТ В ДЖЕБЕЛЕ, ПОСТРОЕННЫЙ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО ВОЕННОГО АЭРОДРОМА ВРЕМЕН СССР
Джебел – поселок городского типа с населением около 10 тыс. человек. В 20 км от Джебела расположен крупный областной центр Балканабад, со своим аэропортом, требующим реконструкции и находящимся в черте города.
Финансирование строительства обеспечил кредит Фонда развития Абу-Даби (ADFD) на сумму эквивалентную 100 млн долл, причем подписано было сразу два соглашения – первое предусматривает выделение средств на строительство аэропорта в Джебеле, второе на финансирование разработки гибридной электростанции мощностью 10 мегаватт стоимостью чуть более 25 млн долл. Аэропорт начали строить в 2021 году, закончили в мае 2025-го с демонстрацией посадки и взлета президентского самолета с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на борту.
Значимых объектов в окрестностях Джебела не существует, кроме небольшого озера с соленой водой и курорта местного значения. Но расположение аэропорта, построенного на месте бывшего военного аэродрома СССР, со взлетно-посадочной полосой в 3200 м и всей навигационной инфраструктурой неплохо подходит для нужд аэродрома подскока или экстренной посадки самолетов военной авиации во время операций в одной из близлежащих стран.
Впрочем, Ашхабаду есть что предъявить и США. После указа президента Дональда Трампа, ограничивающего въезд в США граждан ряда стран с целью усиления контроля над выдачей виз, Туркменистан оказался в числе государств, подвергшихся ужесточению визового режима. Гражданам Туркменистана теперь будет отказано в визах категорий B-1 (деловые поездки), B-2 (туризм, лечение, личные цели), B-1/B-2, F (студенты высших учебных заведений), M (студенты неакадемических заведений) и J (программы обмена). Фактически въезд в США для граждан Туркменистана возможен лишь в качестве инвесторов, членов семей американских граждан или транзитом. МИД Туркменистана выразил обеспокоенность по поводу этого решения, назвав его поспешным. Причем Туркменистан – единственная страна СНГ попавшая в этот список.