Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года. Посвящается Дню работников СМИ Казахстана

22:24 28.06.2025 Сулеев против Бельгера: печатные войны 1995 года



28 июня 2025



Посвящается Дню работников средств массовой информации Республики Казахстан



Эта информационная война произошла давным-давно… Ровно 30 лет тому назад. Вспоминаем ее не потому, что хотим показать, кто был прав или не прав. По-своему тут все правы. А с годами понимаешь - вот именно, что "по-своему" …и не правы тоже. Порой деструктивны. Но из песни тех слов уже не выкинуть… К тому же вся эта история обмена мнениями посредством СМИ есть История нового, суверенного Казахстана, ее журналистики и публицистики. И ведь не сказать, что она растеряла свой актуалитет… Очень даже не растеряла. Так же хотелось бы обратить внимание на издания, которые были задействованы в этой истории. В определенной степени это свидетельство о тех пределах свободы слова, которые существовали 30 лет (!) тому назад в Казахстане. И они явно были гораздо шире, чем сегодня (если говорить строго о бумажных СМИ, а не о социальных сетях). Забегая вперед, наверное, стоит сказать, что вся эта "бойня" никаких взаимных претензий у главных ее участников, т.е. меня (Д.С.) и покойного ныне Герольда Бельгера, не оставила. Мы нормально общались, пусть и очень редко, спустя годы, не касаясь случившегося… Материалы выложены в хронологическом порядке.



Джанибек СУЛЕЕВ,



член Союза Журналистов СССР,



член Союза Журналистов РК,



член Академии Журналистики РК



***



Издание: Газета "Новое поколение", № 18 (107) 2 мая 1995



Автор:



Джаныбек СУЛЕЕВ, главный редактор информационного агентства "Хак-Назар"



Заголовок:



Зреет… "Немецкий вопрос"



Подзаголовок:



Мины замедленного действия юному государству ни к чему



…На радио "Свобода" практикуется рубрика под названием "После империи", сквозной темой которой являются обзор и анализ политических, общественных, межнациональных коллизий, происходящих на постсоветском пространстве. Частенько ее ведет некий журналист по имени Тенгиз Гудава. И он сделал несколько передач, посвященных поволжским немцам. Особенно запомнилось интервью с одним из таких немцев, въехавшим из Казахстана и находящимся в настоящее время в Подмосковье. Надо сразу сказать, что ответы были под стать вопросам. Тенгиз Гудава, не мудрствуя лукаво, спрашивает: мол, плохо немцам жилось в Казахстане? Ему отвечают в том духе, что ой-ой как плохо и вообще немцы, выезжающие сегодня из Казахстана, должны едва не автоматически получать статус… беженца.



На таких разговорах, пусть даже и на международном радиоканале, возможно, и не стоило бы заострять общественное внимание, если бы не следующее обстоятельство. Ведь аналогичное мнение формируется не только Тенгизом Гудавой… Дело в том, что и в казахстанской русскоязычной прессе, которая куда более весома в общественном сознании, чем казахскоязычная, уже давно муссируется "немецкий (если угодно - авт.) вопрос". Причем исподволь все подводится к однозначному резюме – будто казахи в чем-то сильно провинились перед столь выдающимися тружениками, как немцы. У Тенгиза Гудавы и его собеседников этот вывод, кстати, звучит прямо и без околичностей. Но можно ли согласиться и признать правоту претензий поволжских немцев в адрес Республики Казахстан и ее титульной нации как юридического, так и морального свойства?! Давайте размышлять…



В свое время один известный общественный деятель и народный писатель Казахстана, немец, знающий казахский язык, сказал примерно следующее: у казахов много обид, и только к немцам, волею рока оказавшимся в Казахстане, у казахов нет никаких серьезных упреков, поскольку трудно в чем-либо упрекнуть немцев, так ударно потрудившихся на их земле. Однако похоже на то, что "медовый месяц" подходит к концу, налицо рост довольно щепетильной проблемы из области межнациональных и межгосударственных отношений, которую рано или поздно надо каким-то образом решать. Общеизвестен факт появления немцев в Казахстане – в годы войны немцы Поволжья были насильственно депортированы в Казахстан с дальнейшим поражением в правах. Но после смерти "отца народов", вызвавшей процесс хрущевской оттепели, немцы вновь стали полноправными гражданами СССР, как, впрочем, и другие репрессированные народы.



Другой разговор, что упраздненная высшим руководством Советского Союза (в котором, между прочим, ни тогда, ни после практически никогда не было казахов) автономия немцев Поволжья не была восстановлена, и основное большинство немецкой общины продолжало оставаться в Казахстане и прилегающих к нему областях РСФСР. Теперь же СССР нет, но правопреемник есть - им стала Российская Федерация. Бывшая КазССР тоже стала самостоятельным государством, но по вполне объяснимым причинам отнюдь не правопреемником СССР. И поэтому сегодня проблема поволжских, точнее российских немцев (а именно так немецкая община сама себя идентифицирует даже в Казахстане, прожив в нем более 50 лет) приобретает совершенно другие параметры…



А представьте себе на минуту ситуацию, когда бы калмыки оказались депортированными не в сибирскую тайгу, а в Эстонию (после ее освобождения, разумеется…) и оставались бы там без возвращения в свои Черные Пески до эпохи горбачевской перестройки. Тогда бы, помимо прочих хлопот, связанных с прибалтами, Россия однозначно получила бы еще одну тяжелую заботу. Потому что руководство Эстонии, судя по его отношению к местному русскому населению (1), ни за что не дало бы депортантам гражданства и первым бы делом потребовало от России принять их обратно в Российскую Федерацию. Несомненно, Россию просто обязали бы организовать процесс репатриации. Причем с точки зрения международных норм и прав человека Эстония была бы права на все 100 процентов и, что самое главное, таким образом она и поступила бы (и поступает!).



Что же мешает действовать по подобной схеме Казахстану? Прежде всего, надо отдавать себе отчет в том, что Казахстан для сильных мира сего не более, чем находящаяся в глубинах Центральной Азии бывшая колония Российской империи, затем сырьевой придаток СССР, а сегодня весьма зеленое и потому легко уязвимое, практически во всех сферах рыхлое государство. Прибалтика же – это своего рода щит, прокладка между всегда непредсказуемой Россией и Западной Европой, в силу чего маленьким новоявленным балтийским государствам многое что позволено, чего мировым (читай, западным) общественным мнением не было бы одобрено, исходи подобные шаги от Казахстана. Возможно, кого-то последнее покоробит, но лучше называть вещи своими именами.



Так же, совершенно не по делу валятся шишки на голову Казахстана из-за в общем-то благородного, жеста его руководства. Ведь практически все жители Казахстана, не взирая на национальное происхождение и мировоззрение, свободно получили право стать гражданами Республики Казахстан. Как известно, такой антагонистический прибалтийской практике ход во внутренней политике Казахстана не был оценен по достоинству и пресловутый вопрос "двойного гражданства" все равно отравил атмосферу межнациональных отношений общества. Тем не менее не было ни одного случая, чтобы хотя бы один русский, чеченец, кореец или тот же немец заявил во всеуслышание, что он-де не желает быть гражданином Республики Казахстан, но при этом из принципа желает жить в Казахстане, будучи перемещенным лицом, то есть лицом без гражданства. Что называется, дураков нет… А вот покинув в поисках лучшей доли Казахстан ради получения, по всей видимости, в чем-то очень выгодного статуса "политбеженца", можно со спокойной совестью выдавать желаемое за действительное, всячески утрировать имеющиеся в республике проблемы, а в целом поливать грязью землю, которая, тебя кормила, и тех, для кого эта земля родная мать…



Похоже российские немцы из Казахстана (какова конструкция! - авт.) погнались сразу за двумя зайцами.



Во-первых, выезжающие из Казахстана немцы, номинально считая себя гражданами оного, желают, чтобы их в России принимали как беженцев, хотя, слава Богу, в Казахстане нет голода, нет войны, нет расовых волнений (2). Да и потом, по норме вещей депортированный в Казахстан немец, ныне вернувшийся в Россию, при всем желании не может быть "беженцем".



Во-вторых, они попеняют самой России (и совершенно справедливо! - авт.) за то, что та, по большому счету, не относятся к ним как к депортированному, репрессированному в свое время народу.



И коли Россия не может или не хочет, будучи полным правопреемником бывшего Союза, цивилизованно решить проблему репатриации российских (подчеркиваю еще раз, российских (!)) немцев, то при чем тут Казахстан и казахи? Колониальная Англия переселяла индийцев в Южную Африку – неужели в этом были виноваты зулусы?! Вдобавок ко всему над всем этим реет дух великого государства западного мира – ныне, наконец, объединившейся Германии, исторической родины российских немцев! Так чего хотят и добиваются "наши" немцы? Ответ найти трудно… Зато совершенно ясно другое – обвальный процесс исхода немцев даже не в пределы России, а дальше, на историческую родину, порожден не враждебными и уж никак не целенаправленными действиями казахов против немцев… Просто людям есть куда уезжать от экономического хаоса, житейской неопределенности, как есть куда перебраться евреям, грекам и прочим. Казахов же за пределами Казахстана никто нигде не ждет и не примет.



Поэтому не надо вешать на казахов чужих собак и поминать за те материальные богатства, которые создавались на территории Казахстана руками ссыльных, зэков и иного пришлого люда. Понятно же что все это строилось не ради высшей цели – облагодетельствовать казахов! Все создавалось ради мощи СССР. И это ради СССР почти вымерший от голода 30-х годов народ был вынужден положить на фронтах 2-й мировой войны полмиллиона своих сыновей в самом расцвете сил. Но даже если у казахов и не было бы никаких заслуг перед Советским Союзом, все равно у суверенного ныне Казахстана нет и не может быть никаких обязательств, ни перед немцами, ни перед кем бы то ни было.



Сегодня все кинулись к истокам, вглядываясь в собственную историю, в мировую, и вдруг стало выясняться, что монголо-татарское нашествие не так уж и далеко от нас, что дела, казалось бы, совсем седой старины, продолжают даже на неком метафизическом уровне влиять на дела современные. А момент, когда русская царица решила заполнить колонистами из Германии "пустынные" степные берега левобережья Волги гораздо ближе к нам в веках, чем сожжение Киева Батыем, а Москвы Тохтамышем. Спрашивается: кто же жил до прихода колонистов и русских по обоим берегам Волги, от устья до Саратова и выше? Вопрос не праздный, ведь, как известно, теория "пустынных" и "ничейных" земель официально осуждена ООН, поскольку этой теорией прикрывались более развитые в техническом отношении государства при вытеснении аборигенных народов и племен с необходимых для этих государств территорий. У многоводной Волги жили казахи, их близкие родственники - ногайцы, одним словом - номады. После того, как их вытеснили и отогнали (одних к Кавказу, других вглубь степей Младшего жуза), то понадобилось дисциплинированное, оседлое население. Им оказались немцы. По всей видимости, когда уже во времена советской империи немцев Поволжья выслали в Казахстан (а не на берега Лены), то вновь имели в виду опустевшие земли… опустевшие от аборигенов, то есть от тех же самых казахов. Инерция московского отношения к кочевникам продолжалась.



Кстати, после того, как депортированным в Казахстан немцам вернули гражданские права, то они, как, впрочем, и другие репрессированные народы быстро перебрались и, что немаловажно, утвердились в социально - благополучных - в том числе с точки зрения природно-климатических условий, регионах и крупных городах Казахстана. Крайними же и в этом случае остались казахи. В богом забытых песках, куда когда-то пришлось уходить, покидая благодатные пастбища и поймы, по сию пору живут, а теперь просто прозябают, только казахи. Этому есть объяснения как объективного, так и субъективного характера. Так что, когда немцы апеллируют Москве, требуя признать их в России в качестве беженцев из Казахстана, то они проявляют евроцентризм самого худшего пошиба, от которого так жестоко страдали и, видимо, будут еще не раз страдать потомки чингизхановской Азии. Бог - судья таким немцам, возможно, тот самый Бог, упоминание о котором было зафиксировано на солдатских пряжках их соплеменников, дошедших до великой реки Едиль, но так и не ступивших на противоположный берег…



P.S. В ситуации дальнейшей раскрутки "немецкого вопроса" в стиле Тенгиза Гудавы, так или иначе, когда-нибудь назреет необходимость конкретного дипломатического урегулирования данного вопроса с Россией. В конце концов, нельзя игнорировать тот факт, что в Казахстан были переселены не только немцы. Мины замедленного действия юному государству ни к чему.



(1). Которое, кстати, проработало на материальный потенциал Эстонии весьма заметно.



(2). Расовые чистки, крематории это, кстати, изобретение не "диких" номадов и их потомков!



***



Ну а данная статья, как нетрудно догадаться, является ответом на предыдущую статью. Принадлежала она перу известного общественного деятеля и писателя Герольда Бельгера. Комментировать ее смысла и резонов нет – просто продолжаем читать.



Издание:



Газета "Казахстанская правда", номер от 31 мая 1995



Автор:



Герольд БЕЛЬГЕР, лауреат президентской премии мира и духовного согласия, член Национального совета по гос. политике при Президенте Казахстана, член ЦК ПНЕК



Заголовок:



Сеющий подозрения пожнет горькие плоды



ЛИД:



К вопросу о том, какие вопросы "зреют" на ниве информационного агентства "Хак-Назар"



Речь идет о статье главного редактора информационного агентства "Хак-Назар" Джаныбека Сулеева, опубликованной в "Новом поколении" (№ 18/95) под интригующим названием "Зреет… "немецкий вопрос"?".



Автору почудилось, что в Казахстане зреет некий немецкий вопрос, но немцы Казахстана представляют собой едва ли не мину замедленного действия, которая - и тут никто не спорит - "юному государству ни к чему". Мнение свое выскажу сразу - в статье много путаного неверного, абсурдного, что объясняется слабым знанием предмета. И потому можно было бы просто махнуть рукой и промолчать. Однако не позволяют этого сделать тональность статьи, форма подачи материала, вызывающие удивление и настороженность.



"Так чего хотят и добиваются "наши" немцы?" - задается автор статьи вопросом. И отвечает: "Ответ найти трудно…".



Верно: в той плоскости, в какой автор ставит вопрос, на той откровенно недоброжелательной, странно подозрительной платформе, на которую он непостижимым образом встал, ответ найти не только трудно, а попросту невозможно. Ибо вопрос, на мой взгляд, некорректен. И несправедлив.



В статье Д. Сулеева есть лишь два бесспорных, на мой взгляд, тезиса.



Первый. "… Обвальный процесс исхода немцев даже не в пределы России, а дальше, на историческую родину, порожден не враждебными и уж никак не целенаправленными действиями казахов против немцев…".



Абсолютно верно. Подтверждаю обеими руками. И не только я - и мои соплеменники, уже уехавшие или собирающиеся уехать из Казахстана, и сами казахи.



Второй. "… Депортированный в Казахстан немец, ныне вернувшийся в Россию, при всем желании не может быть "беженцем".



Логично. Российских немцев депортировал не Казахстан. Наоборот, Казахстан принял депортированных Россией из России. За чужие грехи Казахстан не в ответе. О том говорено-переговорено тысячекратно на всех уровнях.



Остальные положения статьи либо неверны, либо несправедливы.



Несколько примеров.



"…Не надо вешать на казахов чужих собак", - утверждает автор статьи. Конечно, не надо! А на российских немцев можно? Какое отношение имеют российские немцы к тому Богу, "упоминание о котором было зафиксировано на солдатских пряжках их соплеменников, дошедших до великой реки Едиль, но так и не ступивших на противоположный берег…"? Зачем понадобился автору вообще этот отравленный ядом пассаж? Ведь он не только сближает понятия "немец" и "фашист", "гитлеровец", не только идентифицирует их, но и обвиняет российских немцев едва ли не в преступлениях германского фашизма, намекая на кровное родство. Если в годы войны, более 50 лет назад, к такому нечистоплотному и коварному приему прибегал Сталин и его приспешники, что, как известно, обернулось для невинных российских немцев геноцидом, последствия которого расхлебываем и поныне, то зачем это понадобилось Джаныбеку Сулееву сейчас, в наше-то время, в мирном, стабильном, общем для нас Казахстане? Ей-ей, не пойму. Не нахожу объяснения.



В другом абзаце как бы мимоходом, в сноске автор не то что попенял российским немцам, а как бы уязвил, "укусил" их, делая такое замечание: "Расовые чистки, крематории - это, кстати, изобретение не "диких" номадов и их потомков!" О, Аллах! Конечно же, не их! Но и не российских же немцев! И автор это, разумеется, знает не хуже моего, однако, не удержался исподтишка уколол: дескать, смотрите, не забывайте, что германские фашисты-изверги - как-никак ваши единокровники! Одно тевтонское семя!



С какой целью это сказано? И на какой эффект рассчитано? А на что рассчитано такое вот предположение автора: что, мол, было бы, "когда бы калмыки оказались депортированными в сибирскую тайгу, а в Эстонию?". В таком случае, утверждает автор, Эстония первым делом потребовала бы от России принять их обратно, то есть "просто обязала бы Россию организовать процесс репатриации". На мой взгляд, в этом гипотетическом "представлении" Джаныбека Сулеева есть прямой намек: а не лучше ли России репатриировать "своих" немцев из Казахстана? И потому немец вправе думать: так что же, г-н Сулеев хочет, чтобы я скорее убрался отсюда? Неужели именно я мешаю благоденствию молодого государства?



Очень неуютно становится на душе от такой "ситуации", представленной даже "на минутку".



Недоразумение возникло и с термином "российские немцы". Автору статьи он явно не по душе. Более того, этот термин его раздражает. Дескать, ишь, какие неблагодарные, по пятьдесят лет живут в Казахстане, едят" казахский хлеб и пьют казахскую воду, а называют себя упорно "российскими", и какова, мол, конструкция - "российские немцы из Казахстана"!



Между тем никакой крамолы тут нет. Должны же мы, как этнос, иметь свое название. Отличаемся же мы, "руссланддойче", от просто "дойче", от германских немцев.



До 1917 года нас чаще всего называли "русскими" или "российскими" немцами, а в годы советской власти, примерно с 1922 года, окрестили "советскими немцами". Название явно идеологизированное. Ныне мы от этого клише отказываемся и предпочитаем называть себя - независимо от того, где проживаем - в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, России, Азербайджане, Молдове, Украине и т. д., - "российскими" немцами, "руссланддойче", имея в виду то, что исторически мы переселились из Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Дании, Швеции, Италии в XVIII и начале XIX веков не куда-либо, а именно в Россию по манифесту и указу Екатерины II. А потом уже из России то добровольно, а то насильственно очутились в разных странах-государствах. Напомню, что в конце прошлого и начале нынешнего веков многие немцы из России попали в Америку, Бразилию, Уругвай, а их потомки сто лет спустя по-прежнему именуют себя "российскими немцами". Так что напрасно господин Сулеев подозревает нас в чем-то нехорошем.



Еще один перл. Цитирую: "Но даже если у казахов и не было бы никаких заслуг перед Советским Союзом, все равно у суверенного ныне Казахстана нет и не может быть никаких обязательств ни перед немцами, ни перед кем бы то ни было".



Надо же, "нет и не может быть". Хочу напомнить автору не только о том, что живем мы все десятилетия на одной земле, под одним небом, являемся гражданами одной республики, во славу и мощь которой бок о бок посильно трудимся, находимся в тесных производственных, общественных, дружественных и даже родственных контактах, но чтим и действующую Конституцию Казахстана, согласно которой страна наша обязана защищать интересы всех ее граждан, независимо от их цвета кожи, разреза глаз, вероисповедания и социального положения. И не идут ли его постулаты вразрез и с божьей, и с человеческой, и с государственной политикой, которую уже столько лет целенаправленно проводит наш Президент?



Еще один момент. Д. Сулеев с болью говорит о том, что казахи "просто прозябают в Богом забытых песках", куда когда-то им приходилось уходить, живут в социально и климатически неблагополучных регионах, что и в этом случае "крайними остались казахи". Это действительно так. Но Д. Сулеев эту очевидность подает в такой форме, будто виноваты здесь опять-таки российские немцы и иной репрессированный люд.



Немыслимо в одной статье перечислить все неточности, искажения, сомнительные ассоциации и параллели, необоснованные утверждения и заявления, намеки и выпады, заключенные в размышлениях Сулеева. Статья написана в состоянии раздражения и обиды.



Отчего весь сыр-бор? Вывел автора из душевного равновесия и больно задел национальную честь "некий журналист по имени Тенгиз Гудава", который по радио "Свобода" сделал несколько передач, посвященных поволжским немцам". В своих радиопередачах названный журналист якобы непочтительно а то и подстрекательски говорил о Казахстане, а какой-то немец, "выехавший из Казахстана в Подмосковье", поддакивал ему, жалуясь на то, что, мол, да, плохо живется немцам в Казахстане и им потому едва ли не автоматически следует получать статус беженца. Таков отправной пункт.



Я этих передач не слышал; с журналистом Тенгизом Гудавой не знаком; какое он имеет отношение к немецким проблемам, не знаю; с поддакивавшим ему немцем тоже не встречался. Но допускаю, что есть и такой интервьюер, выискивающий грязь под ногтями, и подобные немцы, жаждущие ради шкурного интереса какого-либо выгодного статуса. Более того, я знаю таких. Надо же им как-то объяснить, оправдать свой исход. Вот и наводят тень на плетень. И к таковым я испытываю тот же праведный гнев, что и Д.Сулеев. Непорядочно клеветать на страну, в которой столько лет жил.



Но я совершенно убежден, я это твердо знаю, что подавляющее большинство казахстанских немцев не скажет о Казахстане ни одного худого слова. Более того, и в письмах-исповедях репатриантов, и в их статьях-воспоминаниях, и при встречах в Германии - все равно, с соплеменниками ли или с казахскими "бауырами", в личных или официальных отношениях неизменно сквозят благодарность, доброта, искренняя приязнь к земле Казахстана и его народу. И тот факт, что довольно высокий процент немцев Казахстана владеет казахской речью, чтит обычаи и нравы казахов, находится с ними в родственных связях, отнюдь не случаен и о чем-то говорит.



Полагаю, что Д. Сулеев прекрасно знает исторические корни этих добрых взаимоотношений, знает славные имена немецких ученых - историков, этнографов, фольклористов, музыковедов, путешественников, художников, чиновников разных мастей, оставивших, начиная с XYIII века, благородный след в изучении и популяризации истории и культуры казахов. Не стоит, думаю, перечислить здесь известные имена и названия их фундаментальных трудов.



Полагаю, что Д. Сулееву известны имена казахских прозаиков, в чьих произведениях высоко и благородно звучит немецкая тематика. Я могу назвать три десятка казахских произведений, в которых с любовью воссозданы образы немцев.



Полагаю, что Д. Сулееву известны имена российских немецких писателей, в чьих произведениях так же высоко и достойно звучат казахская тема, казахский мотив. Мог бы перечислить в доказательство несколько десятков имен и произведений, о которых, впрочем, я не однажды и говорил, и писал.



Разве можно отмахнуться от всех этих фактов духовного единения, духовной близости двух народов - немцев и казахов из-за душевной глухоты, бестактности и клеветнических заявлений отдельных "подмосковных немцев" или мюнхенских "тенгиз гудав"?! Нет резона обижаться, выяснять отношения, разбрасываться горькими и несправедливыми упреками, тем паче в историческом ракурсе, ради случайных "тухлых яиц".



Убежден, что у меня о Казахстане, о юном суверенном государстве душа болит не менее чем у Д. Сулеева. И казахстанского патриотизма в моем сердце не меньше.



А потому уверен я, что опасность грозит Казахстану отнюдь не со стороны немцев: Напрасный страх. Кто хочет уехать - уедет и без чьих-либо подталкиваний; кто-то, видимо, и останется - наверняка не менее 200-300 тысяч российских немцев. И вреда от них Казахстану не будет. Почувствуют, что не нужны, тихо уберутся. Но виноваты в этом будут в конечном итоге такие, как Д. Сулеев. А потому считаю, что статья его в "Новом поколении" ошибочна по всем параметрам, а по-своему пафосу - вредна, ибо зря будоражит общество, сеет подозрение, не работает на главную, магистральную политику нашего государства, нашей общей страны - Казахстан.



***



…Как может понять сегодняшний читатель, сшибка мнений по "немецкому вопросу" заставила взяться за перо и главного редактора еженедельника "Новое поколение", которое создал и долго вел не менее известный - чем две предыдущие персоны сегодня - Бигельдин Габдуллин. Это один из самых мощных медиаменеджеров суверенного Казахстан, ныне являющийся председателем ПЕН-клуба - международной правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей. Трудно сказать, что заставило его тогда выступить, но догадаться можно. Одной из главных причин, видимо, крылась в том, что "немецкий вопрос" зазвучал в его газете, т.е. шум пошел от публикации именно в возглавляемом им издании…



Издание:



Газета "Новое поколение", № 22 июнь 1995 г.



Автор:



Бигельдин ГАБДУЛЛИН



Заголовок:



Ложные представления о других – это болезнь духа нации



Подзаголовок:



О статье "Зреет… Немецкий вопрос?" Джаныбека Сулеева



Редакция, вопреки обыкновению, решила воспользоваться своим правом на комментарий, чтобы в лучших традициях либеральной журналистики, прояснить свою позицию по столь деликатной теме, как национальный вопрос.



Опубликованная статья Д.Сулеева затронула за живое довольно многочисленную группу читателей: нашлись люди, разделяющие точку зрения автора (к счастью, таковых единицы), кое-кто увидел в ней националистические нотки.



Джаныбек Сулеев - человек в журналистике не случайный и не рядовой. Зная его не первый год, скажу, что в нем я никогда не замечал "токсинов национализма", да и обсуждаемая его статья, полагаю, не направлена против немцев. Просто в пылу полемического задора автор поставил на одну доску русских немцев и фашистов, "дошедших до великой реки Едиль". А это, как говорится, дистанция огромного размера. Именно это обстоятельство побудило меня не столь к полемике по сему поводу, сколько к размышлениям о наших родных немцах, нелегкая судьба которых непосредственным образом влияет на судьбу современного Казахстана.



Этот разговор необходим вот еще по какой причине. Как личность, человек вырастает на перекрестке лучей света, исходящих из нескольких пар глаз - родных, друзей, знакомых и т.д. Если этот свет вдруг гаснет, то человек утрачивает способность различать, "что такое хорошо и что такое плохо". Особенно, когда журналистика в лице известных ее представителей, вместо того, чтобы подсветить, напротив ослабляет дух взаимной терпимости.



Да, наши немцы по крови принадлежат к той же самой нации, что и убийцы миллионов людей во время второй мировой войны. Но ведь русские немцы, как и герои из союза Weisse Rose из Мюнхена, предпринявшие в самом сердце фашистского мрака труднейшую борьбу, борьбу против "своих", всячески бились с фашистами, дабы спасти остатки достоинства и моральные ценности своего великого народа. Безусловно, в собственных душах они носили иную отчизну, чем та, с которой они связаны лишь кровно.



Д.Сулеев упустил из вида, что и нынешние немцы Объединенной Германии (там я бывал не единожды и смею заверить) совершенно далек от тех "на чьих пряжках было зафиксировано имя Бога". Воинствующий национализм там дискредитирован как ни в какой другой стране Земного шара. И мне не верится, чтобы националистическая волна могла бы вновь захлестнуть родину Шиллера.



С нашими немцами казахи прожили десятки лет дружной семьей. Немало среди них смешанных браков. Как правило, немцы очень легко и охотно усваивают казахский язык, традиции, обычаи. За это время немцы сумели создать здесь самобытную собственную культуру, да и казахи многому научились у них, скажем, трудолюбию, чистоте, упорству. Это вещи известные и очевидные, но все время приходится о них напоминать, ибо перед казахами лежит огромная ответственность - сохранить эти сокровища для будущего, укрепить сложившиеся отношения. Слава аллаху, казахи в последнее время избавляются от бесплодного и опасного нарциссизма в социально-политической сфере. Стало ясно, что тяжелые недуги экономики можно победить, лишь отказавшись от национально-замкнутой идеи, оберегающей себя от внешних контактов. Да и в духовной области, в области культуры, приходим к пониманию, что русский язык, изначально предназначенный для общения между всеми нациями в Казахстане должен служить идее объединения. Тут уместно привести рассуждения академика Д.С.Лихачева: "Не только каждая литература, но и каждая культура "несамостоятельна". Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседей. Может ли развиться зерно в стакане дистиллированной воды?



Может, но пока не иссякнут силы зерна, потом растение погибает, и очень быстро. Отсюда ясно: чем "несамостоятельнее" любая культура, тем она самостоятельнее".



Д.Сулеев в своей неосторожной статье сыплет соль на раны немцев, и без того пострадавших в годы правления Советов. Так зачем же искать в истории аргументы в свою пользу, аргументы против дружеской немецкой диаспоры, тем более повода для этого они не давали. А мнение какого-то уехавшего немца не следовало бы обобщать и приписывать всему честному народу.



Нынешний Казахстан - и сегодня огромный дружный дом многих наций и народностей. И каждая нация обязана сохранить свое лицо и свои традиции. Но каждый же, не желая выделиться и не претендуя на особую комфортабельную квартиру, обязан заключить контракт доброй воли и творческого общения с соседом.



О мире и согласии в такое сложное время, когда во многих местах бывшего Союза умирают люди от пуль и взрывов, нечего мечтать. Их надо приближать, их надо делать собственными руками, их надо иметь внутри себя и нести людям.



А от ложных представлении о немцах нужно избавиться раз и навсегда - и это во имя истины и с целью лечения самих себя: ложные представления о других - это болезнь духа нации, которая приведет к национальной глухоте.



***



Данный материал – это уже непосредственный ответ Герольду Бельгеру от Джанибека Сулеева. Пикантность ситуации же в том, что она опубликована в печатном органе партии Народного единства Казахстана "Время-Дәүір". Той самой партии, в Политсовете которой находился и Г.Бельгер. А Д.Сулеев трудился в газете, издаваемой вышеупомянутой партией.



Издание:



Газета "Время - Дэуiр", № 9 (15) 7 июля 1995 г.



Автор:



Джаныбек СУЛЕЕВ, заместитель главного редактора газеты "Время - Дэуiр"; главный редактор частного информационного агентства "ХАК-НАЗАР".



Заголовок:



Читая книгу, видит…. или Кое-что о логике господина Б.



"Немыслимо… перечислить все неточности, искажения, сомнительные ассоциации и параллели, необоснованные утверждения и заявления, намеки и выпады заключенные в размышлениях Сулеева (…) А потому считаю, что статья его… ошибочна по всем параметрам, а по своему пафосу - вредна, ибо зря будоражит общество, сеет подозрения, не работает на главную магистральную политику нашего государства, нашей общей страны - Казахстан", - вот так обрушился в газете "Казахстанская правда" (от 31 мая с. г.) литератор и общественный деятель Г. К. Бельгер на мою статью, опубликованную ранее в еженедельнике "Новое поколение" (от 12 мая с. г.).



В статье, удостоившейся стольких инвектив, с нескольких сторон рассматривалось деструктивное для имиджа Республики Казахстан явление, заключающееся в том, что немцы, покинувшие пределы Казахстана, преследуя вполне определенные цели (статус политического беженца) очерняют местную действительность. В качестве примера фигурировал факт подготовки в указанном русле нескольких передач на радио "Свобода" журналистом Тенгизом Гудавой, с немцами ныне живущими временно в Подмосковье. Я также сказал, что похожее мнение умудряются формировать даже казахстанские издания (русскоязычные…). Конечно, будучи автором публикации, затрагивающей щепетильную тему, я ожидал вполне какой-нибудь реакции. Но то, что получил в ответ, заставляет меня вновь вернуться к затронутой теме.



Меня неприятно поразило, что оппонент сразу же встал в позу несправедливо обиженного представителя немецкой общины - у него даже в тексте толстый намек есть: первый раз их обидел Сталин, во второй – Сулеев (!). И с этой удобной позиции он принялся достаточно грубо и на свой лад трактовать положения рассматриваемой им статьи. Рецензент, похоже, изначально не собирался делать иных выводов, кроме как "статья… ошибочна… вредна" и казалось еще чуть-чуть и появится формулировка "наказать имярек за…" или что-то в этом же духе. Кстати, этот дух, повелевающий сделать выводы относительно автора рецензируемой им статьи, явно прослеживается у г-на Бельгера. К тому же я хорошо осведомлен о сигналах, поступивших на самый верх по поводу моей статьи… Но это тема для другого разговора, поэтому единственное, что мне остается сделать, это от души доказать: рецензия грешит логическими и иными промахами. Что же до самой сути полемики, то виниться тут надо не мне, а моему оппоненту-рецензенту…



…В первом же абзаце публике безапелляционно сообщается: "Мнение свое выскажу сразу - в статье много путаного, неверного, абсурдного, что объясняется слабым знанием предмета. И потому можно было бы просто махнуть рукой и промолчать. Однако не позволяют это сделать тональность статьи, форма подачи материала, вызывающие удивление и настороженность". Позвольте, но если статья "путаная", то о какой такой "форме подачи материала" вообще может идти речь?! Теперь, что касается "слабого знания предмета…"- ближе к концу критического разбора вдруг натыкаешься на такое: "Полагаю, что Д. Сулеев прекрасно знает исторические корни этих добрых взаимоотношений, знает славные имена немецких ученых историков, этнографов…" и далее еще дважды: "Полагаю, что Д. Сулееву известны имена…". Все очень просто! Оказывается, в том, что касается исключительно выигрышных сторон имеющих отношение к российским немцам - согласно мнению г-на Бельгера - я должен знать "прекрасно". Но в ином случае - только "слабое знание предмета". Как прикажете понимать такое насилие над логикой? Из всего этого я делаю вывод, что по всей видимости у рецензента (и не только у него) существует определенное понимание того, как должен думать и, соответственно, писать казах… и когда он выходит за пределы того сложившегося, в какой-то степени культивировавшегося, стереотипа - наступает растерянность теряется логика, нагромождаются звонкие (но пустые) упреки…



Также, по мнению оппонента, я слишком приблизил друг к другу понятия "немец" и "гитлеровец" и удостоился поэтому любопытной параллели: "… к такому нечистоплотному… приему прибегал Сталин…, что, как известно, обернулось для невинных российских немцев геноцидом". И особенно поразила критика та сноска, в которой говорилось, что: "Расовые чистки, крематории - это… изобретение не "диких" номадов и их потомков". На что поступило темпераментное возражение: "О, Аллах! Конечно же: не их! Но и не российских же немцев! И автор это… знает не хуже моего, однако, не удержался, исподтишка уколол: дескать… не забывайте, что германские фашисты-изверги - как никак ваши единокровники!"



Между тем, совершенно незачем тревожить тень Сталина, вдобавок сравнивать меня с этим грандиозным историческим персонажем и тут же приписывать "уколы исподтишка". Кстати, в год 45-летия капитуляции фашистской Германии президент США публично извинился перед своими гражданами японского происхождения за деяния своего старшего коллеги в годы второй мировой войны, после чего американские японцы получили стотысячные компенсации. А извинения были принесены за самого Франклина Делано Рузвельта. В период президентства этого выдающегося государственного деятеля все американцы японского происхождения были подвергнуты репрессиям и депортированы в глубь страны, как возможные пособники японского милитаризма на западном побережье Америки (регион расселения американцев японского происхождения - Д.С.). Ничего не поделаешь, таков лик войны и военного времени, и тут ни причем "коварство" или "нечистоплотность"… Хотя вполне возможно, что в данном случае сработал обыкновенный расизм - ведь американцев, немецкого происхождения Рузвельт не тронул… А сноску и пассаж о пряжке с выбитым на нем лозунгом Got mit uns надо читать в контексте, а не вырывать из него эти, не скрою, весьма острые моменты, чтобы затем интерпретировать совсем иначе, нежели это делал сам автор статьи в "Новом поколении".



Оригинал можно рассматривать хоть в лупу, хоть в телескоп, анализировать вдоль и поперек, но там и близко нет сносок или намеков на "фашистов-извергов". Имеет место - пусть и акцентировано эмоциональная - но только лишь констатация факта. Могу с чистым сердцем еще раз подчеркнуть: не мы и не наши предки изобрели расовые чистки, крематории, атомное и химическое оружие массового поражения; не по нашей вине вспыхивали две мировые войны. Согласитесь, последнее положение куда бесспорнее в качестве истины, чем открещивание рецензента от… исторической родины и ее креста, который несется Германией достойно и благородно…



У кайзеровской, у гитлеровской Германии есть правопреемник - современная Федеративная Республика Германия. Это выражается хотя бы в том, что немецкое государство не только до сих пор (в определенных случаях) извиняется за деяния периода войны, выплачивая многим тысячам граждан разных стран, пострадавшим от военных действий и оккупации различные компенсации, но и даже выплачивает пенсии участникам войны, воевавшим на стороне Германии. Например, ветеранам испанской "Голубой дивизии". Как бы то ни было, совершенно ясно одно: в 1993 - 45 гг. с крупными государствами мира воевало все же государство Германия, а не государство, состоящее только из членов фашистской партии, дорвавшейся до руководства страной. Сегодня современная Германия признает всех немцев, проживающих за ее пределами, своими потенциальными гражданами, иначе она не тратила бы колоссальные средства на их репатриацию и не предоставляла бы им гражданство без четко определенного по времени ценза проживания в самой Германии. Во всяком случае, туркам и пр. такого приоритета и исключительного права не предоставляется. И когда сотни тысяч немцев рвутся в Германию и как должное получают там от благ (пособия, пенсии, ссуды) не ими по большому счету заработанные – это воспринимается как должное. А вот когда речь заходит о Германии времен, которыми не погордишься, судя по выступлению от имени российских немцев г-на Бельгера - тут срабатывает принцип "моя хата с краю"… Не есть ли это проявление примитивного жлобства?!



Далее, весьма странным выглядит предположение рецензента о каком-то жутком неприятии мною российских немцев, живущих в Казахстане. Опирается это мнение на мое гипотетическое предположение: что бы получилось, окажись калмыки депортированы в Эстонию и останься они там до наших дней… Ясно как божий день; что калмыки бы в 24 часа были бы вышвырнуты суверенной Эстонией в Россию, откуда те были депортированы. И Запад, и сама Россия восприняли бы это как должное. Почему? Об этом чуть ниже.



"На мой взгляд, в этом гипотетическом "представлении" Джаныбека Сулеева есть прямой намек: а не лучше ли России репатриировать "своих" немцев из Казахстана?" Не спорю, намек был, да не тот, на который лукаво упирает господин Бельгер. Я не ради красного словца вспомнил историю японцев в США в годы Второй мировой… Не ради эпатажа мысленно депортировал калмыков к берегам Балтийского моря в первой своей статье, заметив при этом, "что руководство Эстонии, судя по его отношению к местному русскому населению, ни за что не дало бы депортантам гражданства и первым бы делом потребовало от России принять их обратно… Калмыкам не дали бы спокойно оставаться в Прибалтике только из-за того, что это… калмыки. Представим теперь другую гипотетическую ситуацию, когда бы немцы оказались депортированы частью в Эстонию… То-то же! Зачем же все эти косвенные и умозрительные примеры? А затем, чтобы найти ответ на вопрос: почему немцы, пострадавшие от руки Москвы, Москве же апеллируют по поводу каких-то обид от казахов? Ведь казалось бы логичнее им разобраться сначала с русскими, а уж потом, коли есть надобность, с казахами… Но, нет – абсурд налицо. А ответ-то весьма прост и доказуем. Это уже давняя болезнь - сидя в европах, легче обижаться на расово менее престижных…



"Недоразумение возникло и с термином "российские немцы"… никакой крамолы тут нет… в конце прошлого и начале нынешнего веков многие немцы попали в Америку, Бразилию, Уругвай, а их потомки сто лет спустя по-прежнему именуют себя "российскими немцами" (из рецензии). Считаю, данный аргумент приведен, что называется, "ни к селу, ни к городу". Обе Америки, как известно, это регионы традиционной эмиграции населения из Европы. Даже если у тамошней немецкой диаспоры есть организационные структуры "российских немцев", то само это понятие прежде всего вопрос самоидентификации, к которой стремятся члены этнической группы имеющей общие корни и прошлое. Другими словами, если термин "российские немцы" и существует в Южной Америке, то он несет только этнокультурную, но никак не политическую нагрузку. Да и немцев туда никто никогда не депортировал, была лишь обыкновенная эмиграция. И назовите мне прецедент, когда бы немцы из Штатов или Уругвая вернулись в Россию (!) и стали бы просить политического убежища?



Далее г-н Бельгер мимоходом признает, что основная масса казахов прозябает в Богом забытых песках. "Это действительно так", - говорит он и следом же обвиняет в том, что я эту очевидность "подаю в такой форме, будто виноваты здесь опять-таки российские немцы и иной репрессированный люд". Вот уж поистине, что тот самый случай, когда очень к месту можно привести поговорку "Читает книгу, видит фигу" и прямо адресовать ее моему рецензенту. В моем тексте абсолютно нет моментов, подтверждающих такую напраслину… Более того, героическому чеченскому народу я искренне сочувствую. В отличие от российских немцев, им просто некуда податься в СНГ, кроме как в Казахстан, в места былой депортации. И по данному поводу, как видите, никто в колокола не бьет. Потому что мы, казахи, как слабый аборигенный народ, пережили многие случаи произвола и поэтому нам свойственно испытывать сочувствие к слабым, попавшим в полосу гонений. Было такое и в отношении немцев. Но сегодня ситуация и сам фон совсем иные. Германия мощнейшая страна западной цивилизации, да и в России немцы, будучи европейской нацией, воспринимаются комплиментарно… Но это же не значит, что, уезжая, в общем и целом добровольно, немцы могут плевать в казахстанские колодцы! А наш уважаемый рецензент делает круглые глаза и убеждает казахов не обижаться на "бестактные и клеветнические заявления отдельных "подмосковных немцев" и мюнхенских "тенгиз гудав", преследуя тем самым цель: представить все таким образом, будто имеет место всего лишь частный случай такого рода пропаганды. На что можно сказать следующее - г-н Бельгер дезинформирует общественность, скрывая истинное положение вещей по указанной мной проблеме.



Член Межгосударственного совета российских немцев Герхардт Вольф в интервью радио "Свобода" (слов нет - прекрасное радио с бездной информации! - Д. С.) 31 марта с. г. злобно прошелся по Съезду трудармейцев (проходил 25 марта с. г. в Алматы), поминая правительство Казахстана и пр. Он же заявил, что есть десятки тысяч заявлений от казахстанских немцев, претендующих на переезд, и в них они говорят о неблагополучии в межнациональных отношениях, о притеснениях… Вспомним, о том же самом толковали Тангиз Гудава и наш "подмосковный немец". Потом по казахстанскому телевидению выступал сам председатель МСРН Якоб Maуpep, мягко говоря, неловко называть это выступление доброжелательным. А как классифицировать все это? Почему Вы, уважаемый Герольд Карлович, никоим образом не реагируете на такие факты, хотя Вам сам Аллах велел, коли уж признаете себя не меньшим патриотом Казахстана, чем Д. Сулеев? Где же ваша принципиальность? Так что не надо затушевывать бьющую в глаза проблему и ударяться в элегию на тему казахских "бауыров"…



Да, я не спорю, есть немцы, которые где бы они не находились, отзываются о Казахстане и казахах хорошо, или, по крайне мере, адекватно. В основном это сельские жители и до последнего времени остававшиеся ими. Мы, безусловно, признательны им. Но к сожалению, много появилось и таких, которые находясь здесь поют дифирамбы, а оказавшись за пределами Казахстана совершают обратное и их голоса включаются в общий хор голосов принадлежащих особым кругам России, критикующих Казахстан по поводу и без оного. Практически каждый божий день российские СМИ подвергают сомнению то территориальную целостность нашего государства, то объективный факт межнационального спокойствия. Теперь мы дожили до прямых оскорблений нашего Президента, который, кстати, Президент не только казахов… Вот где широкое поле деятельности для миротворца Г. Бельгера! Но, видимо, когда существует риск втянуться в борьбу сильных мира сего, он молчит и делает выбор в пользу собственного благополучия и спокойствия. А то, что он выступил с критической рецензией по поводу какого-то Д. Сулеева означает лишь то, что в данном случае он ничем не рискует…



Существует давняя традиция хвалить казахов за гостеприимство, открытость, добродушие. Г-н Бельгер тоже не удержался от соблазна лишний раз прибегнуть к набившему оскомину приему, ибо чего стоят эти похлопывания по плечу, если казахи как были на самой низшей ступени социального благополучия, так там и остались. Но это к слову… Лично я не склонен особенно верить тем, кто разглагольствует о казахско-немецкой дружбе. Более значимо то, что они могут сказать чуть позже, в других условиях, ибо "цыплят по осени считают". Так что если Вы, Герольд Карлович, когда-нибудь переедете за пределы Казахстана (видит Бог, я этого не хочу! Зато возможно хотят члены МСРН…) и прожив вдалеке несколько лет, не скажете ничего худого о казахах, я обещаю приехать к Вам и поклониться в ноги… А так – увольте. И поймите меня правильно – обжегшись на молоке, дуют на воду. Ведь от кого, от кого, а от немцев таких фортелей казахи не ждали… Исходя из известных нам фактов, выстраивающихся в целое явление, уже можно говорить - есть такая тенденция, когда немцы, оказавшись за пределами Казахстана, так или иначе очерняют здешнюю реальность и тем самым приносят определенный вред государству Казахстан.



И теперь последний момент, совершенно не касающийся Вас, Герольд Карлович. В том, что мне, человеку, не знающему родного языка так, как знает его полиглот Г. К. Бельгер, мне, как человеку, неизвестному своему народу, пришлось высказаться по столь деликатному вопросу - ничего достойного для моих же соплеменников НЕТ. Все эти вещи должны в идеале проговариваться нашими старейшинами-аксакалами или, на худой конец, людьми, имеющими высокое общественное положение. Они же по любому практически щепетильному поводу делают вид, что ничего не произошло. И это печально для страны, чтящей Бухар-жырау и Великих Биев Трех Жузов. Я давно подозревал, что наша элита, наши национальные авторитеты, многих из которых прекрасно знает на личном уровне тот же Г. К. Бельгер, весьма слабы, как духовные пастыри нации. Иначе не били бы казахов, прячем походя, как будто так заведено со времен Потопа, все, кому не лень…



P.S. Почему предложенная вниманию читателей статья появилась на страницах газеты "Время", а не в "Казахстанской правде", как это требуется по норме вещей? Дело в том, что данная статья первым делом была отправлена в редакцию именно "Казахстанской правды". Но в телефонном разговоре заместитель главного редактора А. Козлов заявил автору статьи, что он "полностью поддерживает Г. Бельгера", а адресованный ему ответ считает чересчур эмоциональным и даже "хамским". В частности, особой критике подверглось устоявшееся выражение "читает книгу, видит фигу". В нем-то и заключалось мое "хамство" (!). Затем автору было предложено подправить статью (и это полемическую статью!) и лишь после того, как "КП" сочтет эту правку приемлемой для себя, у статьи появится шанс на публикацию. Учитывая все обстоятельства этой полемики и известную позицию "КП" в межнациональной сфере, любому мало-мальски сведущему в журналистике человеку ясно, что эти правки могли затянуть выход статьи в свет до греческих календул. Хотя и существует Закон о печати и можно было с его помощью обязать напечатать материал без всяких правок, я не стал этого делать, чтобы не терять времени, ибо дорога ложка к обеду. Кстати, материал, послуживший толчком для полемики, развязанной господином Г. Бельгером, почти одновременно, с публикацией в "Новом поколении", вышел на казахском языке и в газете "Дэуiр" (аналог "Время"). Но г-н Бельгер остановил свой взгляд на "Новом поколении", другими словами, на русскоязычном варианте. Поэтому, я посчитал, принимая во внимание ситуацию и нужность своего ответа г-ну Г. Бельгеру, дать его в газете "Время" - "Дэуiр". Ведь учредителем газеты "Время" - "Дэуiр" является партия Народного единства Казахстана, которая настойчиво претворяет в жизнь политику "Казахстан - наш общий дом". И наш дом должен быть надежно защищен от клеветы и несправедливых нападок…



Возвращаясь же к "Казахстанской правде", хотелось сказать уже давно назревшую мысль: "КП" может напечатать любые отвлеченные теоретизирования касающиеся казахской проблематики, но когда дело доходит до острых моментов, фактов, нетривиальных выводов - тут сразу же появляется шлагбаум. Даже статьи, которые получают впоследствии положительный резонанс у аналитиков и у окружения самого Президента РК, "замораживаются" в недрах этой, вроде бы, проправительственной газеты. Речь идет об аналитической статье, приуроченной (т.е. специально написанной…) к юбилею исчезновения СССР, под названием "Беловежское соглашение: взгляд из Казахстана три года спустя". В ней говорилось, помимо всего прочего, о глубинных причинах событий 1986 года в Алма-Ате: об исторических предпосылках периферийности Казахстана в качестве одной из 15 республик Союза; о прозорливости Н. Назарбаева, который еще в начале 1990-х высказывал мысли об опасности революционной (а не эволюционной) трансформации СССР, и это несмотря на то, что "в Казахстане имело место первое в эпоху перестройки политическое выступление, подавленное властями оперативно и жестко, и не удостоившееся какого бы то ни было сочувствия со стороны центральной прессы ни тогда, ни потом…". Словом, пришлось такой материал, достойный именно газеты Кабмина РК публиковать в бывшем студенческом еженедельнике "Горизонт" (№ 4/95 г.). И, тем не менее, он был отмечен… Спрашивается, чья это газета и "казахстанская" ли она по сути? Если бы эта газета существовала, к примеру, как "Караван", на вольных хлебах, возможно и вопросов никаких не возникало бы… Здесь же, очевидна, некая двусмысленность… В связи с этим весьма примечательно вспомнить, что именно из-за конфликта небезызвестного профессора А. Аимбетова с главным редактором "КП" г-ном Срыбных и его замами, в свое время родился такой феномен, как супер-радикальная частная газета "Казахская правда", ставшая в некотором роде зеркальным отражением "Казахстанской…". Несмотря на смену главного редактора, курс "КП" практически не претерпел изменений, что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, кто является сегодня главным редактором этой газеты.



***



Ну а эта статья, что называется, "вишенка на торте" по неожиданно возникшему "немецкому вопросу". Насколько можно было понять, ее автор в советскую эпоху сидел в лагере "за политику" и являлся сторонником радикального крыла "российских немцев"… Надо сказать, что партийное руководство, чьим органом являлся еженедельник "Время - Дэуiр", за весь период будто воды набрало – был только звонок от Сергея Дьяченко, который потребовал больше не поднимать "немецкий вопрос" и выразил недоумение как в нем оказался замешанным партийный орган…



Издание:



Газета "Время - Дэуiр", № 9 (15) 7 июля 1995 г.



ОТ РЕДАКЦИИ



Публикация статьи г-на Гоффмана не означает, что редакция полностью разделяет положения автора. Потому что мы считаем, что нынешнее законодательство и будущая Конституция дает право на достойную жизнь всем народам населяющим Республику Казахстан. Также мы за то, чтобы немцы не выезжали из Казахстана, хотя, безусловно, всегда имели, как и другие, свободу выбора. Однако, мнение человека, обратившегося к нам в качестве автора и официального лица, не может игнорироваться нами.



Автор:



Энгель ГОФФМАНН, президент международного немецкого общества "Фрайхайт" г. Москва



Заголовок:



Псевдо-немецкие защитники



Исторически объективный процесс распада коммунистической империи, обусловил пробуждение к национальной свободе многих народов бывшего Союза, в том числе и немцев. Пытаясь затормозить и направить в нужное русло национальное движение немцев ЦК КПСС в конце 1989 года в Москве образовал немецкое общество "Возрождение", руководить которым поставил коммунистов и немецких компрадоров, паразитирующих на трагической судьбе немцев.



Новоявленные псевдо-немецкие общественно-политические функционеры "Возрождения": Генрих Гроут, Виктор Дизендорф, Герхард Вольтер, Яков Маурер, Константин Эрлих, Генрих Арнгольд и др. По указанию ЦК КПСС, сознательно уводя российских немцев от своей исконной исторической Родины - земли Кенигсберга (Калининградская обл.), смело и громко провозгласили на первом съезде: "Даешь республику Поволжья к концу 1991 года!" Немецкую республику Поволжья, существовавшую до 1941 года, не дали. На вопрос "Почему?" искренне и правдиво ответил Президент России, господин Ельцин, который будучи в Саратовской области 8 января 1992 года в политически циничной форме заявил: "Что я, сумасшедший, давать немцам республику!"



Притворно обидевшись, наши "защитники" на полном серьезе пригрозили России: "Уедем все в Германию!" Германия отказалась принять всех российских немцев одновременно. Тогда на очередном немецком съезде было заявлено: "Уедем все в Аргентину!", и делегаты прямо на съезде спешно составили списки уезжающих "первоочередно" - из своих фамилий разумеется… Аргентина тоже отказалась принять российских немцев, в виду их крайне степени нищеты и тогда евнухи из "Возрождения" выдвинули искусственно надуманную "концепцию самоорганизации", т.е. попросту говоря, самоудовлетворения, а если по научному выразиться, то эта концепция социально-психологического онанизма.



Может быть и не стоило бы писать об этом псевдонемецком обществе, если бы за ним не стояли жестоко обманутые немцы, о которых справедливо писал Владимир Гарвич в статье "Да это же роскошь - делиться на "волжан", "балтийцев" и пр.", напечатанной в центральной независимой немецкой газете "Нойес Лебен" (НЛ № 19 от 26.05.1995): "Наш брат - идеальный раб. Он не бунтует и до последнего дыхания добросовестно выполняет заданную ему работу, даже если спрятать его за колючую проволоку и не кормить. Чего же вы хотели, несмышленыши, чтобы целина, шахты Караганды и Кузбасса лишились бы такой идеальной рабсилы ради каких-то абстрактных идей справедливости?"



К сожалению, абсолютное большинство российских немцев не знает о преступной роли "Возрождения" специально созданного руководством КПСС, которое до сих пор продолжает держать их в рабстве. "Возрождение" спровоцировало всех российских немцев к переселению в Германию, но не создало ни одной квалифицированной организации, наподобие Московского немецкого эмиграционного центра "Фрайхайт", члены которого за три года существования не получили ни одного отказа по эмиграции в Германию. "Возрождение" спровоцировало немцев безграмотно оформлять свои заявления на поселение в Германию, в связи с чем имеет 87% отказов, а это сотни тысяч российских немцев, которые навсегда остались в странах СНГ. За проведение ярко выраженного антинемецкого национального курса справедливо переименовать общество "Возрождение" в общество "Вырождение".



Большинство российских немцев до сих пор находятся в местах или насильственной депортации, особенно в республиках Средней Азии и Казахстана. Мне, родившемуся до второй мировой войны в Германии, как эмигранту, испытавшему на себе горькую судьбу российских немцев, хорошо знакомы их проблемы и особенно немцев Казахстана, в котором я прожил много лет: в 1970 году окончил философских факультет университета в г. Алма-Ате, работал в ряде министерств Казахстана и в 1978 году вынужден был покинуть республику из-за преследований работников КГБ. Здесь же в Казахстане я организовал нелегально в 1966 году немецкое общество "Фрайхайт" ("Свобода"), которое сегодня официально зарегистрировано министерством юстиции Российской Федерации, как Международное немецкое общество "Фрайхайт" с полнотой действий в различных странах мира. Целью немецкого общества "Фрайхайт" является оказание помощи немцам в эмиграции в Германию и образование Балтийской немецкой республики на нашей исторической Родине-земле Кенигсберга, без ущемления прав и достоинства проживающего там населения.



Долгие годы я поддерживаю самые тесные контакты с людьми и различными националь-ными организациями в Казахстане. Искренне радуюсь становлению национального суверенитета республики, демократическим преобразованиям, становлению национального сознания казахов и своих соплеменников - немцев, освобождающихся из-под продолжающегося давления "старшего брата".



И когда в газете "Новое поколение" (№ 18 от 12.05.95) я прочитал статью господина Д. Сулеева "Зреет… "немецкий вопрос"?", я искренне порадовался тому здоровому национальному чувству, той обеспокоенности за судьбу Казахстана и тому естественному патриотическому чувству возмущения, против бывших немцев из Казахстана, которые незаслуженно обливают грязью его родную страну. Учитывая что господин Д. Сулеев в своей статье полемизирует с журналистом Тенгизом Гудава из радиостанции "Свобода", касается уехавших немцев из Казахстана, не касаясь непосредственно живущих в нем сейчас и, что в самом деле есть, к сожалению, среди немцев и такие, которые из корыстных, конъюнктурных соображений могут многое несправедливо очернить, я был уверен, что отклика на эту статью от немцев из Казахстана не будет, моя уверенность полностью подтвердилась - немцы не откликнулись на статью.



Зато на эту статью дружно откликнулись два ренегата (другого определения не нахожу): Герольд Бельгер, статьей "Сеющий подозрения пожнет горькие плоды" ("Казахстанская правда" от 31.05.95) и Иван Сартисон, пресс-секретарь Совета немцев Казахстана статьей "Почему "Наши" в кавычках?" ("Новое поколение", № 21, май 1995).



Я далек от мысли полемизировать с этими двумя авторами, но задета честь и достоинство немцев, поэтому я вынужден выразиться предельно обобщенно:



1. Весьма сожалею, что от имени немцев Казахстана пока выступают не они сами, а функционеры "Возрождение": Константин Эрлих - гл. редактор газеты "Дойче Альгемайне", Виктор Левин (г. Джезказган), Андрей Ренде (г. Акмолинск) и др.



2. Само название статьи Г. Бельгера, не говоря уж о его содержании несет в себе реальную угрозу чести, достоинству и жизни уважаемому господину Д. Сулееву.



3. Звучащая в статье И. Сартисона фальшивая боязнь ассимиляции российских немцев в Германии и потеря ими "российских и казахстанских приобретений" звучит как прямое оскорбление чувства и достоинства немцев. Эти "приобретения" носят общечеловеческий характер и не являются морально-психологической спецификой только России и Казахстана. И совершенно кощунственно говорить о приобретениях немцев потому, что в результате коммунистического геноцида, тоталитарного режима, в становлении которого в 1917 году главную скрипку играли евреи, многие народы России, в том числе и российские немцы утратили свой национальный язык, религию, национальную культуру и традиции и генетически ассимилированы на 70-80 %. О таких "приобретениях" немцы из уважения к себе не пишут, а пытаются всеми силами уехать на свою историческую родину в Германию, несомненной составной частью которой была, есть и будет земля Кенигсберга.



4. Рекомендую немцам Казахстана избавиться от такого рода "заступничества" и "руководства" т. к. эти ренегаты провоцируют немцев и казахов к межнациональным осложнениям, ведут немцев к рабству и полной ассимиляции.



Самоуважением российских немцев является не претензии на автономии в различных странах СНГ, а подлинно национальное их возрождение которое возможно лишь на исторической родине - в Германии. Об этом же заботится и эмигрантское правительство Пруссии, официально представленное в бундестаге, как "Объединенные земли немецкого Востока", дипломатическим представителем которого я являюсь. Прусское правительство в межправительственном переговорном процессе с Россией, гарантирует всем жителям Калининградской области, независимо от их национальности и двум с половиной миллионов российских немце прусское (немецкое) гражданство, если они переселяться на землю Кенигсберга, взамен на передачу Россией округа Кенигсберг под управление правительства Пруссии, как третьего немецкого государства наравне с ФРГ и республикой Австрией.



Благодаря немецкому обществу "Фрайхайт", тысячи немцев эмигрировали в Германию и более пятидесяти тысяч российских немцев переселились на землю Кенигсберга в надежде, что эта немецкая земля, переданная в 1945 г. странами победительницами под управление России, сроком на 50 лет, снова скоро будет управляться Германией, в соответствии с Конституцией Германии от 1919 года. Значительная часть эмигрировавших в Германию и переселившихся на землю Кенигсберга, по линии немецкого общества "Фрайхайт" составили немцы из Казахстана.



И пока еще существует единый образец советского красного паспорта, все немцы стран СНГ имеют реальный шанс вернуться на свою историческую Родину. В ней сейчас хватает трудностей, как и везде на территории СНГ, но есть шанс на получение российского гражданства и прописку и работу, особенно в сельской местности. Дорогие соплеменники мудрость гласит. "Дверь открывают тому, кто в нее стучится". Источник - dni.asia

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