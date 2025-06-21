Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka

00:05 29.06.2025

Евгений Норин



В мире



Обмен ударами между Израилем, Ираном и США завершен, все стороны объявили о собственной победе, и сейчас можно передохнуть, оглянуться и попытаться понять, кто же вообще выиграл-то.



