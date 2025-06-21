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Событие недели: "Логичный" итог странной войны без проигравших, - Readovka
00:05 29.06.2025

Евгений Норин

В мире

Обмен ударами между Израилем, Ираном и США завершен, все стороны объявили о собственной победе, и сейчас можно передохнуть, оглянуться и попытаться понять, кто же вообще выиграл-то.



Победитель 1. Израиль и Нетаньяху

У Биньямина Нетаньяху в последние годы накопилась целая россыпь проблем, одна другой краше. В Израиле к нему множились вопросы, плавно переходящие в уголовные дела. Нетаньяху − крайне малопопулярный политик, переживший свою репутацию. По итогам правления он все еще может уехать на скамью подсудимых за мошенничество и взятки. А в 2023 году он получил просто сокрушительный удар, когда Израиль пропустил крупнейший теракт в своей истории.

К 2025 году Нетаньяху подошел с огромной пробоиной в личном имидже. Израиль оказался вовлечен в тягучую войну без явных результатов и перспектив победить. Сектор Газа был разрушен в результате операции, которая обернулась массовой гибелью гражданских в дополнение к боевикам ХАМАС. Израильских лидеров обвинили в геноциде на международном уровне. Более того, задачи операции до сих пор не выполнены. Часть заложников остается в плену в Газе. ЦАХАЛ прошел сектор насквозь, побывал так или иначе везде, однако сейчас уже идет к закату второй год войны, а сектор контролируется террористами по-прежнему, противник потрепан, но не сломлен, и в итоге ни одна задача операции не решена полностью.

Удачнее дела обстояли на ливанской границе, на фронте противостояния с движением "Хезболла". Израильтяне перебили лидеров группировки, нанесли ей тяжелые потери, и в общем, ливанские боевики сейчас в нокдауне. "Хезболла" ослаблена, но не разгромлена, и сможет ли она оправиться, покажет только время. В общем, на фоне Газы это однозначный успех, но все же полностью им "перекрыть" трагедию октября 2023 сложно.

А вот Иран выглядел идеальной мишенью для показательного битья. Ядерная программа Тегерана для Тель-Авива – экзистенциальная угроза, и демонстративный удар по иранской ядерке – это прекрасный шанс для Нетаньяху уйти красиво и закончить политическую карьеру в образе человека, который спас родину от перспективы столкнуться с ядерным Ираном.

При этом вопрос о том, в каком состоянии была ядерная программа Ирана до бомбежек, мы знаем смутно, а в каком состоянии она сейчас – еще хуже. Американская разведка утверждала, что Тегеран не создавал и не мог создать ядерное оружие; теперь он, очевидно, не сможет создать его еще сильнее. Однако удары нанесены, какие-то объекты поражены, а израильтяне получили в актив факт: когда им потребовалось, иранская ПВО ничего толком не смогла сделать, а ударные самолеты и ракеты ходили над персами, как у себя дома.

Тем удивительнее выглядит победитель № 2

Победитель 2. Иран

Программа создания ядерного оружия для Ирана это не такой простой вопрос, как может показаться. Существует некая вероятность, что у Тегерана все компоненты для создания ядерного боеприпаса уже есть. Однако вопрос в том, что при попытке реально собрать бомбу в гараже можно столкнуться с самыми неожиданными трудностями. Во-первых, снаряд в любом случае надо испытывать. Во-вторых, до, во время и после испытаний можно столкнуться с действительно острой реакцией Израиля и США. В текущей ситуации американцы и израильтяне могут ограничиться "профилактическими" бомбардировками, но при уверенности, что у Ирана действительно есть атомная бомба, они будут действовать в турбо-режиме и наносить удары максимальной плотности, не считаясь вообще ни с чем, по всему, что хоть отдаленно напоминает ядерные объекты. Мало того, испытания сами по себе могут пройти неудачно. В обоих случаях Иран рискует остаться нагим и сирым перед своими врагами, которые не склонны к сантиментам и вооружены отлично. Поэтому Ирану выгоднее и психологически проще торговать перед мировым сообществом возможностью создания атомной бомбы. Даже если реально она не будет создана.

Так что, каким бы ни был реальный урон ядерной программе Ирана, большой вопрос, насколько он расстроил Тегеран. Зато Иран неожиданно продемонстрировал зубы. Иранцы ударили по базам США на Ближнем Востоке, а при атаках Израиля даже прорвали израильскую ПВО, причем несколько раз. Эти удары не нанесли сокрушительного прямого ущерба, зато теперь мир в прямом эфире видел, как под ракетным ударом горит здание Моссада. Сейчас аятолла Хаманеи может совершенно со спокойной душой утверждать, что Иран выстоял под ударами Америки и Израиля и устоял сравнительно недорогой ценой. Это безусловная имиджевая победа. Кое-кому еще тоже предстоит побороться за имидж.

Победитель 3. Джокер для Трампа

Дональд Трамп пришел к власти в США, произнося слово "сделка" через день. Однако ни одного соглашения "папочка" так и не заключил, и у аудитории появились крамольные мысли, что и не сможет. Однако Иран стал для Трампа настоящим подарком. Американцы побомбили – почти безнаказанно – куда-то возможно попали (или нет), зато теперь Трамп может всюду рассказывать, что он закончил войну. Куда-то попадать было необязательно, реальный эффект от ударов традиционно туманен, однако Трамп наконец-то заключил сделку и принес мир! Это безусловно не будет то, что можно продать другим мировым лидерам, но какое Трампу до них дело, ведь не они голосуют. А вот картинка, которую видит реднек Джон из Алабамы, однозначна: США продиктовали непреклонную волю и держат мир за нежные места жестче, чем когда бы то ни было прежде.

Ну, и наконец, пора объявить победителей, которые не пойдут на пьедестал, но вынули счастливый билетик недеянием.

Победители в тени. Россия и Китай

Удары США и Израиля по Ирану показали очевидное: страна, которая не может обеспечить собственную физическую безопасность от прямых атак – это хороший кандидат на роль покорного мальчика для битья. Аятоллы хотят быть кем угодно, но не таким мальчиком. Ирану в ближайшее время будет, куда потратить его нефтедоллары. Восстановление ПВО, энергетики, разрушенных объектов, и, вероятно, восстановление ущерба, нанесенного мирной атомной программе. А список стран, которые одновременно готовы работать с Исламской Республикой, и при этом могут дать то, чего ей нужно, короткий. И возглавляют его 2 государства. Политически Иран и так тяготел не к Западу, но теперь Тегеран прекрасно понимает, что и сама территория страны под угрозой. А защищаться нужно в любом случае, и сделать это можно с помощью укрепления существующих союзов и создания новых. И здесь России достаточно просто не проспать собственные шансы укрепить политические связи и заработать немного денег.

Идеальная победа

Можно сказать, что война между Израилем и Ираном вышла идеальной. Выиграл Израиль. Выиграли США. Выиграл Иран. Выиграла даже Россия, которая в войне не участвовала. Таких войн не было очень давно.

Ну, и как в любой войне выиграла Смерть. Проиграли только те, кто погиб в результате этого короткого бурного обмена ударами. Но, пожалуй, правители перенесут эти смерти стоически. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудие одно.

Вчера, 27 июня, главным событием дня стало отражение наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751144700


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