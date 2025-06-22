Иран получил информацию о проникновении в ходе 12-дневной войны ряда дронов с территории соседних стран

14:35 29.06.2025

Получена информация о проникновении ряда дронов с территории соседних стран в Иран



Махди Субхани, посол Ирана в Армении:



Мы получили информацию, согласно которой некоторые беспилотники проникли в Иран с территории соседних государств. Именно по этой причине наш президент в телефонном разговоре с президентом Азербайджана попросил его провести серьезное расследование по этому вопросу.



Мы ожидаем результатов расследования. После их получения будет принято решение о том, как реагировать на данную ситуацию.



Существует вероятность того, что [] враг использовал территорию нашего соседа. Азербайджанская сторона заверила нас, что не допустит использования своей территории против Ирана.



