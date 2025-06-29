Внимание на Пакистан. Исламабад готовит ракету, способную доставить в США ядерный заряд

16:45 29.06.2025

Война Израиля против Ирана: почему Пакистан напоминает Западу о себе?

В Исламабаде поддерживают соседнюю страну, исходя из объективных обстоятельств



29.06.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



Разведывательное сообщество США обеспокоено тем, что Пакистан разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), способную достичь континентальной части Соединенных Штатов. Этот шаг может быть направлен на сдерживание упреждающего удара США или вмешательства в интересах Индии в будущем конфликте, пишет The Economic Times.



Невзирая на истинные намерения Исламабада, американские чиновники предупредили, что, если Пакистан примет подобные МБР на вооружение, Вашингтон будет вынужден рассматривать его как ядерного противника – "ни одно государство, имеющее МБР, нацеленные на США, не рассматривается как друг".



Эти опасения коллективного Запада относительно возможностей Пакистана совпали с недавно завершившимся этапом конфликта Израиля с Ираном. Тем более примечательно, что на днях глава Минобороны Пакистана Кхаваджа Асиф сделал официальное заявление в поддержку Тегерана.



"В этот час вероломной подлости мы стоим рядом с Ираном, что бы ни случилось. Пакистан будет защищать интересы Ирана. Иранцы – наши братья, и мы разделяем их боль", заявил глава Минобороны Пакистана. По его словам, Израиль целится не только в Иран, но также в Палестину и Йемен. В эти условиях, продолжил министр, исламский мир должен объединиться, предупредив: "Если останемся равнодушными сейчас, то со временем каждый из нас станет мишенью". 15 июня некоторые белуджские источники сообщили о переправке в Иран неких контейнеров предположительно с ракетами и военным оборудованием (очевидцы отмечали необычную активность на границе с Пакистаном в районах Римдан, Сараван и Тафтан). В этой связи заявление министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа об отсутствии военного сотрудничества с Ираном могло являться частью более сложной дипломатической игры, призванной не допустить ненужных осложнений в и без того наэлектризованной атмосфере.



На пике противостояния израильский геополитик из Еврейского университета Меир Масри назвал Пакистан в качестве следующей цели израильской кампании по денуклеаризации. Символично, что в конце 1970-х годов Израиль обсуждал удар по пакистанской ядерной программе – почти по сценарию, который позже был реализован в Ираке (операция "Опера" 1981), а потом в Сирии. Тогда еврейское государство опасалось, что исламская "ядерная бомба" в руках Исламабада не только создаст угрозу для него самого, но и передаст ядерное оружие другим мусульманским странам.



Запала этим опасениям придавали официально враждебные отношения между двумя странами: Пакистан не признавал Израиль с момента создания обеих стран в 1947-1948 год, последовательно поддерживая дело палестинских арабов, рассматривая палестино-израильский конфликт, исходя из соображений исламской солидарности.



Сегодня же наряду с Россией и Китаем Пакистан оказался недавно в числе стран, которые направили в СБ ООН проект резолюции по Ирану. Согласно документу, три страны, включая двух постоянных членов Совбеза, заявили, что нападение Израиля на Иран нарушает международное право, и призвали к прекращению огня.



В проекте резолюции содержался призыв к самому решительному осуждению нападений на мирные ядерные объекты в Иране, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ. Авторы документа призвали к "немедленному и безоговорочному прекращению огня", предупредив о необходимости избегать дальнейшей эскалации.



Но только ли прошлым, либо заботой об ускользающем в вихре вооруженных конфликтов в международном праве руководствуются в Исламабаде, оказывая иранцам как минимум политическую поддержку? Разумеется, у Пакистана имеются свои весомые основания поддержать Иран. И кроются они отнюдь не в плоскости идеологии.



Во-первых, Пакистан граничит с Ираном в весьма неспокойном Белуджистане. Традиционная территория проживания белуджей разделена между Ираном, Пакистаном и отчасти Афганистаном. Ставка режима Нетаньяху на раскол Ирана по этноконфессиональному признаку провалилась, однако работа правоохранительных структур выявила немало агентов иностранных спецслужб в том числе и в среде афганских мигрантов в Иране (несколько миллионов человек). Гипотетическая дестабилизация Ирана в результате внешнего вмешательства очевидным образом может привести к росту сепаратистских настроений в том числе среди белуджей Пакистана, радикализм которых питает деятельность нескольких радикальных группировок. Как известно, стратегически важный для Пекина и его проекта "Один пояс – один путь" порт Гвадар расположен не столь далеко от ирано-пакистанской границы. В случае если какая-нибудь "Армия освобождения Белуджистана" захватит город и портовую инфраструктуру даже на несколько часов, международные торговые пути могут оказаться под угрозой достаточно серьезной дестабилизации.



Во-вторых, что не менее критично для Пакистана, хаотизация столь обширной страны, как Иран, может стать питательной средой для активизации имеющихся и появления новых экстремистских и террористических организаций. Для неоднородной страны с крайне острыми социально-экономическими, общественно-политическими и этноконфессиональными проблемами такой сценарий был бы смерти подобен. Достаточно вспомнить инцидент в марте 2025-го, когда террористы вышеупомянутой радикальной белуджской группировки захватили пассажирский поезд.



На севере и на западе страны, в районе не признаваемой кабульскими властями пакистано-афганской границы обстановка также далека от предсказуемости. Власти "Исламского эмирата Афганистан" контролируют лишь часть территории страны, и положение властей в Кабуле в любой момент может пошатнуться. В минувшем феврале в некоторых региональных СМИ появились сообщения о признаках де-факто политического переворота в Кабуле: якобы исламского ученого Хайбатулла Ахундзода потеснил придерживающийся более радикальных воззрений Сираджуддин Хаккани, яркий представитель одноименного клана.



И наконец третье, заключительное обстоятельство. "Заклятый сосед", традиционный соперник и враг Пакистана – Индия – не скрывает симпатий к Израилю. Едва ли случайно делегация из Нью-Дели не принимала участия в дискуссиях при подготовке опубликованного 14 июня заявления Шанхайской организации сотрудничества в связи с израильскими ударами по Ирану, очевидным образом придерживаясь альтернативной позиции по этому вопросу. Само собой, что правительство Нарендры Моди поддержало бы, причем не только заявлениями, проект экономического коридора "Индия – Ближний Восток – Европа" с участием Израиля и в этом транспортном "уравнении" не было бы Ирана, и уж тем более Пакистана.



Несмотря на ситуативное сотрудничество с Тегераном в порту Чабахар, в индийской внешнеполитической стратегии и Пакистан, и соседний с ним Иран рассматриваются как попутчики или союзники стратегического оппонента Индии в лице соседнего Китая. В Пакистане вольно или невольно будут стремиться поддерживать дружественные силы в Иране, не собирающиеся отказываться от линии на противоборство Израилю и США. Тем более что эфемерная альтернатива "режиму аятолл" в виде активизировавшегося в последнее время потомка шаха Пехлеви известна своей произраильской и проамериканской позицией (а следовательно – китайские, а вместе с ним и пакистанские транспортно-логистические проекты и предложения с подачи кураторов не поддержит).



Все это побуждает Пакистан поддерживать Иран (пусть и не всегда публично артикулируемо), напоминая США и Западу в целом о военных возможностях пакистанской армии. Вероятно, информация о разработке Исламабадом ракеты, способной при необходимости достичь дальних берегов – из этой же серии.