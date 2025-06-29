Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана

21:24 29.06.2025

ГЕОСТРАТЕГ, [29.06.2025 19:42]

Канал Андрея Школьникова

Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана (1/2)



Мирные, спокойные, мягкие времена ведут к падению пассионарности и геополитической инфантилизации не только отдельных индивидов, но и целых стран и народов. Отсутствие вызовов и проблем мешает развитию и усложнению представлений, накопление противоречий и преодоление необходимых возрастных кризисов не происходит. Детское представление об обществе, как большой семье, где ты по умолчанию достоин лучшего и все тебе должны, за один лишь факт твоего существования, становится нормой. "Ребенок" искренне считает, что наказывает взрослых своей обидой, игнорированием, угрозами уйти из дома, не понимая причинно-следственных связей.



Оторванные от реальности индивиды активно рассуждают об осознанности, личных границах, понимании, хотя сами нарушают данные принципы постоянно, напрочь игнорируя эмпатию. Они не хотят и/или неспособны встать на позицию другого человека, их требования должны быть односторонними. Нарушающий правила поведения, громко ругающийся и ведущий себя непотребно в общественном месте большой ребенок нарушает чужие границы, но стоит только ему сделать вежливое замечание, переходит на визг.



Отсутствие эмпатии не является обусловленной возрастом проблемой, практически у каждого среди знакомых есть супружеская пара, где жена, считающая, что она достойна во много раз большего и лучшего, постоянно пилит, хамит и срывается на муже, требуя больше денег, больше внимания, больше… всего. Однако, стоит только мужу намекнуть, что ей самой неплохо немного похудеть, как прилетает торнадо, которое обязательно нужно по итогу заесть, а виноват в этом сам муж.



Проблема очень многих стран и народов, что они даже не пытаются посмотреть на себя глазами больших и субъектных игроков, искренне считая, что мир крутится вокруг их мнения, интересов и им все должны. Представителям этих стран / этнических систем бесполезно объяснять, что они и их виртуальные, никому кроме них неизвестные богатства никому не нужны. Реальное отношение к ним содержит десяток негативных эпитетов, самый мягкий из которых – достали. При таких раскладах правильной и верной стратагемой со стороны этих игроков становится: "Не мешай, дай дураку проявить себя по полной".



Не нужно останавливать, одергивать и объяснять, с такими целесообразно один раз дать им довести ситуацию до абсурда, после чего предъявить сразу и по совокупности, чтобы ни у кого из наблюдателей не было вопросов "за что". Именно это сейчас происходит в отношении киевского режима, который шаг за шагом подводится к пропасти. Важно не спешить, чтобы птичка максимально активно дергалась и запутывалась в сетях чужой интриги.



Глобальный мир распадается, в ближайшие 10–15 лет большие страны будут озабочены своим будущим, контурами своих панрегионов и региональных держав. В этих условиях Азербайджан является типичным примером малой, никому не нужной страны, географическое положение которой в новых условиях потеряло свою актуальность. После утраты интереса со стороны Китая и грядущей социально-экономической катастрофы в Европе, проект "Запад-Восток" никому не интересен. Проект "Север-Юг" станет актуальным в 30-е гг., плюс всегда есть альтернатива – водный этап Каспия или восточное побережье, где ради этого можно решить вопрос безопасности в пустынях.



С точки зрения Ирана бездействие и симпатии Азербайджана в противостоянии июня 2025 г., где проявилась откровенно произраильская ориентация, является предательством. Обратите внимание, не протурецкая, как было ранее и вынужденно терпелось, а именно произраильская политика. Это очень серьезная ошибка в глазах всего Исламского мира, которая развязывает Тегерану руки. Со стороны России получилось еще забавнее – терпение закончилось, сюжет с арестом "бандитов, у которых есть национальность" был домашней заготовкой. Делали это явно осознанно, со 100% подкреплением, прогнозируя и ожидая истерику в стиле подросткового бунта "не нарушайте мои границы".



