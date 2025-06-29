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Воскресенье, 29.06.2025
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Пятница, 27.06.2025
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Четверг, 26.06.2025
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12:33  Почему у НАТО отвалилось тихоокеанское крыло, - Дмитрий Косырев
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Среда, 25.06.2025
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Вторник, 24.06.2025
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14:32  Саммит НАТО в Гааге: кому он нужен и чего от него ждать
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Понедельник, 23.06.2025
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Геостратег: Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана
21:24 29.06.2025

ГЕОСТРАТЕГ, [29.06.2025 19:42]
Канал Андрея Школьникова
Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана (1/2)

Мирные, спокойные, мягкие времена ведут к падению пассионарности и геополитической инфантилизации не только отдельных индивидов, но и целых стран и народов. Отсутствие вызовов и проблем мешает развитию и усложнению представлений, накопление противоречий и преодоление необходимых возрастных кризисов не происходит. Детское представление об обществе, как большой семье, где ты по умолчанию достоин лучшего и все тебе должны, за один лишь факт твоего существования, становится нормой. "Ребенок" искренне считает, что наказывает взрослых своей обидой, игнорированием, угрозами уйти из дома, не понимая причинно-следственных связей.

Оторванные от реальности индивиды активно рассуждают об осознанности, личных границах, понимании, хотя сами нарушают данные принципы постоянно, напрочь игнорируя эмпатию. Они не хотят и/или неспособны встать на позицию другого человека, их требования должны быть односторонними. Нарушающий правила поведения, громко ругающийся и ведущий себя непотребно в общественном месте большой ребенок нарушает чужие границы, но стоит только ему сделать вежливое замечание, переходит на визг.

Отсутствие эмпатии не является обусловленной возрастом проблемой, практически у каждого среди знакомых есть супружеская пара, где жена, считающая, что она достойна во много раз большего и лучшего, постоянно пилит, хамит и срывается на муже, требуя больше денег, больше внимания, больше… всего. Однако, стоит только мужу намекнуть, что ей самой неплохо немного похудеть, как прилетает торнадо, которое обязательно нужно по итогу заесть, а виноват в этом сам муж.

Проблема очень многих стран и народов, что они даже не пытаются посмотреть на себя глазами больших и субъектных игроков, искренне считая, что мир крутится вокруг их мнения, интересов и им все должны. Представителям этих стран / этнических систем бесполезно объяснять, что они и их виртуальные, никому кроме них неизвестные богатства никому не нужны. Реальное отношение к ним содержит десяток негативных эпитетов, самый мягкий из которых – достали. При таких раскладах правильной и верной стратагемой со стороны этих игроков становится: "Не мешай, дай дураку проявить себя по полной".

Не нужно останавливать, одергивать и объяснять, с такими целесообразно один раз дать им довести ситуацию до абсурда, после чего предъявить сразу и по совокупности, чтобы ни у кого из наблюдателей не было вопросов "за что". Именно это сейчас происходит в отношении киевского режима, который шаг за шагом подводится к пропасти. Важно не спешить, чтобы птичка максимально активно дергалась и запутывалась в сетях чужой интриги.

Глобальный мир распадается, в ближайшие 10–15 лет большие страны будут озабочены своим будущим, контурами своих панрегионов и региональных держав. В этих условиях Азербайджан является типичным примером малой, никому не нужной страны, географическое положение которой в новых условиях потеряло свою актуальность. После утраты интереса со стороны Китая и грядущей социально-экономической катастрофы в Европе, проект "Запад-Восток" никому не интересен. Проект "Север-Юг" станет актуальным в 30-е гг., плюс всегда есть альтернатива – водный этап Каспия или восточное побережье, где ради этого можно решить вопрос безопасности в пустынях.

С точки зрения Ирана бездействие и симпатии Азербайджана в противостоянии июня 2025 г., где проявилась откровенно произраильская ориентация, является предательством. Обратите внимание, не протурецкая, как было ранее и вынужденно терпелось, а именно произраильская политика. Это очень серьезная ошибка в глазах всего Исламского мира, которая развязывает Тегерану руки. Со стороны России получилось еще забавнее – терпение закончилось, сюжет с арестом "бандитов, у которых есть национальность" был домашней заготовкой. Делали это явно осознанно, со 100% подкреплением, прогнозируя и ожидая истерику в стиле подросткового бунта "не нарушайте мои границы".



ГЕОСТРАТЕГ, [29.06.2025 19:42]
Канал Андрея Школьникова
Отсутствие эмпатии и будущего у Азербайджана (2/2)

При таких раскладах стратегия Баку должна была быть простой: "соблюдай правила приличия, не нарушай грубо интересы больших игроков и до вас никому не будет дела". Обратите внимание, как в последние месяцы притихли и не привлекают внимание Турция и монархии Персидского залива на фоне происходящих событий. Они прекрасно понимают – это разборки не их масштаба. США, Иран, Израиль, Россия и в меньшей степени Китай ведут сложную и непонятную остальным игру, в которую лучше не лезть.

Политика Баку в начале XXI в. была сбалансированной и разумной, учитывающей интересы России, Ирана и Турции, что позволило выжить, но в какой-то момент азербайджанские элиты решили начать свою игру, опираясь на Турцию и Израиль, далее пошло головокружение от успехов, сверхнаглость и глупость. Это было бы не так критично, но за спиной уже никого нет, никто более не прикрывает, а отвечать надо на понятийном уровне, за все сказанное и сделанное.

В информационном поле Азербайджана постулируются две противоположные глупости: о собственной непобедимости и желании России с Ираном их захватить и поделить. Про первое даже говорить смысла нет – "дай дураку проявить себя", в лучших традициях Прибалтийских фантазеров, они уже договорились до интервенции в Иран и "освобождении" северных провинций. Было бы интересно посмотреть на этот водевиль. Второй миф столь же оторван от реальности. России данные территории и население не интересны в принципе, а для Ирана / Шиитского проекта, местные азербайджанцы, как для русских галичане. Присоединение такой окраины в современных условиях – геополитическое извращение.

Россия и Ватикан смогут в будущем найти общие интересы, точки соприкосновения и сотрудничества, проект "Новой Католической лиги" на базе стран Южной Европы будет ситуативным союзником по многим вопросам. Однако, это не касается греко-католиков, тут никаких компромиссов. Персо- и тюркоговорящие шииты являются частью единой культуры и цивилизации, живущие вместе и не испытывающие проблем. С их точки зрения, тюркские окраины, что перестали быть частью их единого пространства, набрались русских / советских, пантюркистских, сионистских и либеральных смыслов, с элитами из курдов и евреев, совершенно не нужны.

Если бы Иран озвучил желание и готовность присоединить эту территорию в будущем, Россия была бы готова к обсуждению, как и обратная ситуация. Однако, ни России, ни Ирану Азербайджан в своем составе не нужен, как не нужен вариант с Дикими землями. Даже если сам Азербайджан будет проситься в состав.

Обращает внимание, как происходящее контрастирует с позицией Киргизии, которая очень осторожно и подбирая слова пытается торговаться. Пока речь идет о создании российского культурно-образовательного центра двойного назначения, инструмента мягкой силы, где будут отбирать лучших и талантливых ребят. Кто будет нужен, способен, готов переехать и стать русским, того будут к этому вести. Если хотя бы один из критериев не работает – останется в республике в качестве будущей прорусской элиты. Стандартный подход, ничего нового придумывать не нужно.

И, да, будущее Азербайджана в долгосрочной перспективе – совместный протекторат России и Ирана, данная территория не нужна никому, как в целом, так и малыми частями, если местные элиты будут неадекватны новым задачам, то их заменят…))

Источник - ГЕОСТРАТЕГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751221440


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