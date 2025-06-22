ВС РФ режут оборону ВСУ в Донбассе с замахом на Днепропетровщину – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 30.06.2025 Дарья Продина



СВО



Уходящая неделя ознаменовалась попыткой противника "вскочить" из нокаута в Сумской области и многообещающими успехами русской армии у Покровско-Мирноградской агломерации. Помимо этого, перед командованием ВС РФ стоят задачи по недопущению организованного отхода ВСУ из окрестностей Константиновки и осуществлению перспективных действий на Краснолиманском направлении.



Сумское направление







После того как русские войска, не делая паузы, пошли на прорыв уже второго эшелона обороны перед Сумами, украинское командование решило хоть как-то спасать деградирующую обстановку. Это решение вылилось в судорожные попытки "срезать" фланг нашего наступления, вернув под свой контроль полосу сел Кондратовка – Андреевка – Алексеевка. Несмотря на то, что противник стянул к месту проведения операции довольно значительные силы, данным наскоком прорвать фронт ВС РФ ему не удалось.



Максимум, которого удалось добиться ВСУ, – заход в Андреевку, после чего солдаты незалежной дальше продвинуться не смогли, оставив село в серой зоне. Главную задачу – отогнать наших бойцов с ключевой логистической трассы Н-07 на участке между Писаревкой и Малой Корчаковкой – они не выполнили. И все же не стоит думать, что противник на этом остановится – по некоторым сведениям, в район северных предместий Сум украинское командование перебросило с Запорожского направления 48-ю отдельную артбригаду. Это усиление артиллерийского компонента как поддержки делает высокой вероятность новых атак на бывший первый эшелон.



Кроме того, по-прежнему не стихают страсти вокруг курского Теткино. ВСУ не оставляют попыток превратить этот очаг напряжения в неконтролируемый пожар в нашем тылу, однако гарнизон поселка стойко купирует все поползновения на закрепление в его черте. При этом любая попытка украинской атаки закономерно отзывается соизмеримым эхом на обороне соседней Сумщины. Но и для русской армии вопрос Теткино столь же систематично влияет на ход наступления. Пока ни одной из сторон не удается "развязаться" с этим.



Краснолиманское направление (северный сектор)



Тем временем 20-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ продолжает создавать предпосылки к дальнейшим наступательным операциям с целью изоляции Красного Лимана и Северска. Освобождение села Редкодуб сделало реальной угрозу изоляции ВСУ на восточном берегу реки Оскол и Оскольского водохранилища между Богуславкой и Лозовым. Учитывая, что уже длительное время наши войска удерживают позиции на берегу Оскола чуть выше Богуславки, дальнейшее наступление от Редкодуба к водохранилищу блокирует противника на площади в десятки квадратных километров. А река в том районе полноводна, и переправа есть только в районе Боровой, но она уже давно не функционирует благодаря трудам ВКС РФ. Таким образом, в случае изоляции сектора противник утратит возможность эвакуировать технику и тяжелое вооружение, тогда как личному составу придется в случае чего преодолевать реку "импровизированным методом", возможно даже по-чапаевски.



Вражескому командованию на такие дела пришлось реагировать соответствующе, в авральном режиме. Пытаясь остановить движение русский войск из Редкодуба, им навстречу бросили подразделения 3-й ОШБр "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Помимо того, что это террористы, это хорошо подготовленные, вооруженные и мотивированные добровольцы – одним словом, это лучшее, что могут выставить ВСУ прямо сейчас. Перед "азовцами" поставлена задача отбить Редкодуб, занять его и продолжить атаки уже на село Новое, тем самым срезав оперативный выступ, упирающийся в украинскую оборону на Осколе, как острие к горлу. К тому же для противника желательно снять угрозу с другого пункта – с Зеленой Долины. И тем не менее ворваться в Редкодуб врагу не удалось, а наши, более того, еще и смогли продолжить наступление в направлении сел Глущенково и Карповка.



Таким образом, прущие на Редкодуб головорезы из 3-й ОШБр действуют де-факто в глубоком охвате. Важно отметить, что при всей своей опасности сама армейская бригада "Азов" распылена по фронту чуть ли не поротно. В беседе с Readovka бойцы ВС РФ с Купянского направления указывали, что неприятель "растащил" 3-ю ОШБр и отдельные ее подразделения, которые фиксируются на множестве участков Купянского и Краснолиманского направлений. Командование противника пошло на это с целью обеспечить как можно большую протяженность фронта "пожарными командами", которые в случае резкого ухудшения обстановки должны на себе "вытаскивать" ситуацию, будучи на порядок боеспособнее "обычных" подразделений. Редакция Readovka указывала на особенности морально-волевой составляющей украинских войск, которые не позволяют им овладеть инициативой, что приводит к нужде дробить боеспособные силы, поддерживая те, что самостоятельно мало что могут.



Константиновское направление (южный сектор)



А к югу от Константиновки русская армия планомерно продолжает ликвидацию оперативного выступа ВСУ к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Ранее нашим передовым соединениям удалось ворваться в Александро-Калиново и фактически перерезать противнику вероятный маршрут отступления через населенный пункт, огибая с запада водную преграду. Командование ВС РФ загодя предприняло меры, понимая, что ВСУ могут постараться, чтобы все-таки уйти по западной береговой кромке, и в результате целую группу частей фактически заблокировали.



Стоит хотя бы на одном участке русской армии пробить украинскую оборону, то для них начнется хаос. А это означает, что подразделения южнее водоема могут быть потеряны неприятелем как при полном блокировании, так и без него. И именно ситуация, характеризующаяся как "ни вперед, ни назад", своеобразно забетонировала 109-ю и 111-ю бригады ТрО, 91-й ОПТБ, а также некоторые части НГУ на позициях. Все что командование незалежной могло вывести за водохранилище как критически значимое для будущей обороны Константиновки – 93-ю ОМБр и отдельные подразделения "президентской бригады", оно вывело давно. При уничтожении оставшихся в "мешке" частей ВСУ противник частично утратит важный фактор плотности оборонительных порядков при защите Константиновки.



С учетом вышеописанного командование ВС РФ решило вернуться к тактике малых "котлов" внутри выступа. Начали с участка обороны ВСУ в селах Петровка и Щербиновка, который сам по себе является выступом в выступе. Наши войска начали атаку от Романовки в направлении Катериновки. Попутно с этим русские штурмовики возобновили активность по всему периметру охвата противника в Петровке и Щербиновке, сковывая там украинские подразделения боями. Это помешает неприятелю парировать атаку от Романовки переброской сил.



Покровское направление (восточный сектор)



Покровско-Мирноградская агломерация на сегодняшний день заслуживает звания самого многообещающего для ВС РФ района. На его восточном фланге в уходящую семидневку наши добились значимых результатов: атаковав от Коптево, русским подразделениям удалось завязать бои в Новоторецком. С хорошим темпом ВС РФ пробиваются за линию Новоторецкое – Владимировка – Шахово, не давая ВСУ выстроить по руслу Казенного Торца прикрытие дороги на следующий крупный узел к северу от Покровска – Доброполье. Сделав это, наши бойцы обнулят ценность этого потенциально опасного рубежа. Если неприятель отступит от реки в вышеописанной полосе, то у него вплоть до предместий Доброполья не будет столь удобных для обороны условий.



Однако если России выгодно украинское отступление из окрестностей указанных сел, то вот из соседнего оборонительного сектора – села Новоэкономического – врага отпускать как раз не след. Прямо за этим населенником стоит шахта "Капитальная" с многочисленными техническими строениями на всем протяжении сельской местности к востоку от Мирнограда. Если ВСУ удастся вырваться туда и вцепиться в эту готовую крепость с бетонными перекрытиями, высотами и подземными коммуникациями, то путь в Мирноград окажется кратно тяжелее, чем представляется теперь.



Осознавая эту угрозу, ВС РФ начали действовать на опережение, форсировав Казенный Торец и навязав бои уже в северной части Новоэкономического, параллельно закрепившись южнее, у заброшенного профилактория возле Сенянского водохранилища. Тем самым открытые поля за Новоэкономическим, на которые может прорваться враг, поставили на мушку сразу с двух сторон. А в будущем ситуация для ВСУ на указанном участке будет только усложняться. При негативном для противника развитии событий в Новоэкономическом ему придется снимать силы с других участков для развертывания в полосе шахты "Капитальная" и группы ее технических зданий.



Покровское направление (западный сектор)



А тем временем по ту сторону агломерации, в ее крайнем западном секторе, наши войска в эти дни начали полномасштабное наступление. Прежнее предположение редакции Readovka о том, что командование ВС РФ заинтересовано в выходе к селу Удачное во фланг и тыл, подтвердилось. Однако же список целей данного замысла не ограничивается одним обрывом логистики между Покровском и Павлоградом по трассе М-30. В него вписывается и соседний участок обороны, уже на окраине Днепропетровской области – Новопавловский.



Если ВС РФ выбивают врага из Удачного и, пользуясь предельной растянутостью его оборонительных порядков, наступают на Новоподгородное с разворотом вектора атаки севернее, на Сергеевку, вырисовывается следующая стратегическая фигура. Фигура с перерезанием М-30 и наступлением на Межевую, в обход укрепленной Новопавловки и рубежей по реке Соленая, то есть непосредственно уже вглубь Днепропетровщины.



А пока этот план только начинает реализовываться, русские войска, не теряя времени, идут и к самой Новопавловке. На пути у них встал поселок Муравка, в который ввиду его стратегической уязвимости враг вцепился всерьез. Для решения данной проблемы пришлось действовать фронтальной атакой от Новониколаевки, сковывающей силы неприятеля, с параллельным продвижением и со стороны Котляровки, чтобы перебить сельскую трассу от Новопавловки и этим сделать оборону ВСУ там абсолютно бесперспективной. Овладение же Муравкой станет завершающим этапом формирования полосы наступления между Новопавловским участком и Покровско-Мирноградским оборонительным районом.



Вчера, 28 июня, главным событием недели стало завершение ирано-израильского конфликта без проигравших. Источник - Readovka

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