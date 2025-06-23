Постоянным координатором ООН в Казахстане назначена Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии

00:49 30.06.2025

Генеральный секретарь ООН назначил Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии постоянным координатором ООН в Казахстане



Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назначил Сарангоо Раднаарагчаа из Монголии постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Казахстане с одобрения правительства принимающей страны с 22 июня 2025 года.



Г-жа Раднаарагчаа обладает 25-летним богатым опытом в области устойчивого развития в Европе и Центральной Азии, отмеченным прогрессивными руководящими ролями.



До своего назначения постоянным координатором она работала региональным советником по окружающей среде в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), где она успешно переориентировала функцию представителя ЕЭК ООН в нескольких страновых группах ООН. В этом качестве она также предоставляла целевые консультационные услуги и техническую экспертизу 17 странам-участницам программ ООН в Европе и Центральной Азии, содействуя им в реализации конвенций, норм и стандартов ЕЭК ООН.



До прихода в ЕЭК ООН в 2014 году г-жа Раднаарагчаа построила обширную карьеру в области устойчивого развития и управления природными ресурсами на национальном, региональном и международном уровнях. Она занимала должность старшего сотрудника в Министерстве природы и окружающей среды Монголии, а затем выполняла различные задания в ПРООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Программе ООН по окружающей среде, Международном союзе охраны природы, Германском обществе международного сотрудничества (GIZ) и консалтинговых компаниях. Ее области знаний охватывают анализ и формулирование политики, трансграничное сотрудничество, построение партнерств, совместное управление природными ресурсами, развитие потенциала и управление программами.



Г-жа Раднаарагчаа имеет степень магистра в области управления окружающей средой в Университете Флиндерса, Австралия. Она замужем и имеет двоих детей.